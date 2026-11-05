ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Economía
05 de noviembre de 2026 - 12:27

Alumnos de la UCA piden renuncia de Santiago Peña y advierten sobre la estabilidad económica

Santiago Peña sonriente en traje formal, saludando con la mano levantada frente al cartel de Weno Bank.
Santiago Peña se presenta en un evento al aire libre frente al nuevo local de Weno Bank.

El Club de Economía de la Universidad Católica (UCA) pidió la renuncia de Santiago Peña y alertó sobre los efectos de la crisis política en la economía y el bienestar de las familias.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Comisión Directiva del Club de Economía de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UCA) solicitó la renuncia del presidente Santiago Peña. En un comunicado emitido este jueves, sostuvo que el Poder Ejecutivo perdió capacidad para gobernar y advirtió sobre las consecuencias de la crisis para las familias y los trabajadores.

El pronunciamiento marca una ruptura con las expectativas que el propio grupo había depositado en Peña, esto tras la disposición del Banco Central del Paraguay (BCP) con respecto a ueno bank. Los estudiantes recordaron que compartían su casa de estudios y que su llegada a la Presidencia, como primer economista egresado de esa institución en asumir el cargo, había despertado esperanza.

Confiaban en que su formación técnica aportaría estabilidad a las instituciones y reglas previsibles para el país. Ahora, la comisión afirma que esa expectativa quedó destruida.

“El Presidente ha decepcionado a la población, ha vulnerado la confianza del país y ha deshonrado los principios fundamentales de la profesión que compartimos”, expresa el documento.

Lea más: Ueno Bank inmoviliza G. 2 mil millones de la colecta nacional y pone en jaque a los bomberos voluntarios

Renuncia de Santiago Peña: qué reclama el Club de Economía UC

La comisión pidió la salida del mandatario como una medida para destrabar la crisis política y evitar un mayor deterioro socioeconómico. También reclamó que la situación del país vuelva al cauce previsto por la Constitución Nacional.

Exigen respeto a las decisiones y a los mecanismos constitucionales ante lo que sus firmantes describen como un escenario de estancamiento.

El comunicado lleva la firma de la Comisión Directiva y de Fabrizio Gamarra, presidente del Club de Economía UC de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.

Lea más: Fiscalía incluye a Santiago Peña en investigación por caso Ueno

La advertencia sobre la economía y el bienestar de las familias

Para la organización estudiantil, la crisis de confianza afecta la capacidad del Gobierno para alcanzar acuerdos y conducir el país. Su preocupación abarca tanto la estabilidad económica como las condiciones de vida de millones de personas.

“La ingobernabilidad actual socava las instituciones, destruye la credibilidad internacional del Paraguay y compromete gravemente la estabilidad económica y el bienestar de millones de familias y trabajadores”, señala.

Lea más: Chase, líder de bancada oficialista en el Senado, llama a Peña a renunciar

Ética profesional y democracia, los ejes del pronunciamiento

El Club de Economía UC también vinculó su posición con el papel social de la profesión. La comisión reafirmó su compromiso con la verdad y la democracia, y defendió una práctica económica al servicio de las personas.

La economía no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para la dignidad humana y el progreso social”, sostiene el comunicado.

Desde esa postura, los estudiantes rechazaron un papel pasivo ante la situación que enfrenta el país y plantea su voluntad de aportar, desde la academia y el patriotismo, a la construcción de un país transparente y justo.

Lea más: Ueno Bank: ADEC exige la renuncia de Santiago Peña y pide que se someta a la Justicia

Lo
más leído
del día

01
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
03
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más
04
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más
05
Política
Juicio político: Peña “debe irse porque se ha perdido la confianza en él”, dice la oposición
Ver más

Te puede interesar