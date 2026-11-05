Alumnos de la UCA piden renuncia de Santiago Peña y advierten sobre la estabilidad económica

La Comisión Directiva del Club de Economía de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UCA) solicitó la renuncia del presidente Santiago Peña. En un comunicado emitido este jueves, sostuvo que el Poder Ejecutivo perdió capacidad para gobernar y advirtió sobre las consecuencias de la crisis para las familias y los trabajadores.

El pronunciamiento marca una ruptura con las expectativas que el propio grupo había depositado en Peña, esto tras la disposición del Banco Central del Paraguay (BCP) con respecto a ueno bank. Los estudiantes recordaron que compartían su casa de estudios y que su llegada a la Presidencia, como primer economista egresado de esa institución en asumir el cargo, había despertado esperanza.

Confiaban en que su formación técnica aportaría estabilidad a las instituciones y reglas previsibles para el país. Ahora, la comisión afirma que esa expectativa quedó destruida.

“El Presidente ha decepcionado a la población, ha vulnerado la confianza del país y ha deshonrado los principios fundamentales de la profesión que compartimos”, expresa el documento.

Lea más: Ueno Bank inmoviliza G. 2 mil millones de la colecta nacional y pone en jaque a los bomberos voluntarios

Renuncia de Santiago Peña: qué reclama el Club de Economía UC

La comisión pidió la salida del mandatario como una medida para destrabar la crisis política y evitar un mayor deterioro socioeconómico. También reclamó que la situación del país vuelva al cauce previsto por la Constitución Nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Exigen respeto a las decisiones y a los mecanismos constitucionales ante lo que sus firmantes describen como un escenario de estancamiento.

El comunicado lleva la firma de la Comisión Directiva y de Fabrizio Gamarra, presidente del Club de Economía UC de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.

Lea más: Fiscalía incluye a Santiago Peña en investigación por caso Ueno

La advertencia sobre la economía y el bienestar de las familias

Para la organización estudiantil, la crisis de confianza afecta la capacidad del Gobierno para alcanzar acuerdos y conducir el país. Su preocupación abarca tanto la estabilidad económica como las condiciones de vida de millones de personas.

“La ingobernabilidad actual socava las instituciones, destruye la credibilidad internacional del Paraguay y compromete gravemente la estabilidad económica y el bienestar de millones de familias y trabajadores”, señala.

Lea más: Chase, líder de bancada oficialista en el Senado, llama a Peña a renunciar

Ética profesional y democracia, los ejes del pronunciamiento

El Club de Economía UC también vinculó su posición con el papel social de la profesión. La comisión reafirmó su compromiso con la verdad y la democracia, y defendió una práctica económica al servicio de las personas.

“La economía no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para la dignidad humana y el progreso social”, sostiene el comunicado.

Desde esa postura, los estudiantes rechazaron un papel pasivo ante la situación que enfrenta el país y plantea su voluntad de aportar, desde la academia y el patriotismo, a la construcción de un país transparente y justo.

Lea más: Ueno Bank: ADEC exige la renuncia de Santiago Peña y pide que se someta a la Justicia