Ueno Bank: Capeco exige investigar y sancionar irregularidades financieras “sin ningún tipo de impunidad”

La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) exigió rigor en las investigaciones y sanciones para los responsables de cualquier hecho punible o mal manejo en el sistema financiero. La organización expresó hoy su preocupación por la situación política e institucional del país.

El pedido apunta a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial. La cámara reclamó que ambas instituciones cumplan su tarea con independencia y objetividad. La exigencia incluye una advertencia explícita: “caiga quien caiga y sin ningún tipo de impunidad”.

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Capeco pide independencia a la Fiscalía y al Poder Judicial

Para el gremio, la respuesta de la Justicia debe abarcar tanto la investigación de posibles delitos como el juzgamiento de quienes resulten responsables. Su postura exige que las instituciones actúen con firmeza ante cualquier irregularidad en el sistema financiero.

El reclamo judicial forma parte de un llamado más amplio al respeto de las reglas. Capeco pidió a los actores políticos y sociales que mantengan la mesura y ajusten sus acciones a la Constitución Nacional.

“La separación de poderes y el equilibrio institucional son garantías innegables para la convivencia pacífica y el normal desenvolvimiento de las actividades económicas y sociales”, expresa el comunicado.

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Sistema financiero: reclamo de información clara

La cámara señaló que los acontecimientos recientes vinculados al sistema financiero nacional provocaron un escenario de incertidumbre. Esa situación afecta la confianza de quienes producen y operan en la economía.

Por eso, solicitó a las autoridades información que permita conocer el alcance de los hechos investigados para evitar especulaciones que puedan aumentar la inestabilidad.

El gremio pidió que las explicaciones sean claras y oportunas, de modo que los actores económicos cuenten con elementos suficientes para evaluar la situación.

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BCP: respaldo a la supervisión y protección de los depósitos

Pese a su preocupación, Capeco ratificó su confianza en la capacidad técnica e institucional del Banco Central del Paraguay (BCP) y de los organismos supervisores.

La cámara espera que las medidas de esas instituciones garanticen la estabilidad del sistema y protejan a los depositantes. También reclamó que las operaciones económicas continúen con normalidad.

Ese respaldo acompaña su exigencia de transparencia: el gremio considera que la respuesta de las autoridades debe ofrecer certezas ante las dudas que generan los hechos investigados.

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La incertidumbre afecta las decisiones de inversión

Para Capeco, el deterioro de la confianza es la principal consecuencia económica de las crisis, por su peso en las decisiones de inversión y financiamiento.

El gremio sostuvo que Paraguay debe preservar la reputación de estabilidad económica que construyó durante décadas. Para ello, pidió una actuación institucional transparente y con sustento técnico.

“La certidumbre jurídica y la transparencia institucional son los únicos cimientos sobre los cuales se puede construir un desarrollo sostenible y equitativo”, concluye el documento.