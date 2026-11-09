Docentes de Ayolas se movilizan en defensa de la Caja Fiscal

Durante la jornada, exigieron la reposición y garantía de los fondos jubilatorios, que, según denunciaron, se encuentran “vacíos y saqueados”. Además, reclamaron la agilización de los trámites jubilatorios y mayores recursos presupuestarios para el sector.

Los educadores se concentraron inicialmente frente al teatro del barrio Mil Viviendas y posteriormente se trasladaron hasta el cruce Santa María de Fe, donde se sumaron a otros grupos de docentes para realizar una manifestación sobre la ruta PY1. La movilización tuvo como objetivo reclamar reivindicaciones urgentes y advertir sobre la situación financiera del sistema previsional, que enfrenta un déficit millonario.

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El presidente de la Asociación de Educadores Ayolenses (AEA), profesor Alfredo Fleitas, explicó que la medida de fuerza se sustenta en tres ejes fundamentales. El principal reclamo es la reposición y garantía de los fondos de la Caja Fiscal, que, según los educadores, están “vacíos y saqueados” y registran un déficit que rondaría los 60 millones de dólares.

Como segundo punto, los docentes exigen agilizar los trámites jubilatorios. Denunciaron que numerosos educadores ya cuentan con sus respectivas resoluciones de jubilación, pero siguen aguardando la desvinculación administrativa por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Esta situación genera incertidumbre y demoras para los trabajadores que esperan acceder a su jubilación.

Asimismo, expresaron su preocupación por el riesgo que representa la crisis financiera para el sistema previsional de unos 90.000 docentes activos, a quienes mensualmente se les aplican importantes descuentos salariales destinados al fondo de jubilaciones.

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La movilización forma parte de una jornada de protesta del sector docente, que reclama respuestas urgentes ante la situación de la Caja Fiscal y advierte sobre las consecuencias que podría tener el déficit millonario para los futuros jubilados.

Finalmente, Fleitas manifestó que los docentes siguen atentos al tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) en la Cámara de Diputados. En ese ámbito, exigen elevar del 5 % al 8 % el reajuste presupuestario destinado al sector, con el propósito de compensar los descuentos adicionales sufridos durante el año.

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