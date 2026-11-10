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Economía
10 de noviembre de 2026 - 18:19

Cañicultores de Troche piden garantías a Petropar para el pago de la zafra

Cañicultores exigen a Petropar soluciones ante falta de capacidad para procesar toda la producción en Troche.
Cañicultores de Troche piden garantías a Petropar para el pago de la zafra y el plus de fin de año.Siro Benitez

Cañicultores de Mauricio José Troche solicitaron un informe sobre la situación financiera de Petropar luego de conocerse que no puede acceder a fondos depositados en ueno bank.

Por Siro Benítez
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La Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche, departamento de Guairá, solicitó a Petróleos Paraguayos (Petropar) garantías sobre el cumplimiento de los pagos por la caña dulce entregada durante la zafra 2026, además del desembolso del plus correspondiente al sector. El pedido surge luego de que la estatal informara sobre la imposibilidad de acceder a fondos depositados en ueno bank.

La preocupación fue formalizada mediante una nota dirigida al presidente de Petropar, William Wilka, y al gerente de la planta industrial de Mauricio José Troche, Eder Villagra. La organización pidió información precisa sobre la disponibilidad financiera de la institución y las medidas previstas para evitar que la situación bancaria repercuta en los productores.

El presidente de la asociación, Cristian Fonseca, explicó que la decisión de solicitar aclaraciones se tomó luego de conocer el comunicado institucional emitido por Petropar el 6 de noviembre, en el que se informó sobre las dificultades para acceder a los recursos depositados en la entidad bancaria y las acciones legales iniciadas para recuperarlos.

Petropar niega falta de capacidad en Troche, pero acuerda derivar caña a un ingenio privado.
Planta alcoholera de Petropar en Mauricio José Troche.

Fonseca aclaró que, hasta el momento, los cañicultores de Mauricio José Troche no registran atrasos en el cobro por la materia prima entregada. Según indicó, los pagos correspondientes a la zafra 2026 se están realizando en tiempo y forma, por lo que la situación comunicada por la estatal todavía no afectó directamente al sector.

No obstante, señaló que existe inquietud entre los productores debido a la incertidumbre sobre la situación financiera de Petropar y sus posibles consecuencias en los compromisos pendientes. Por ese motivo, la asociación considera necesario contar con información oficial que permita conocer si la institución tiene capacidad para sostener los desembolsos hasta la culminación de la zafra.

Lea más: Ueno Bank y Petropar: de “socios” en reintegros a una denuncia penal por fondos de la estatal

Incertidumbre con respecto al plus de fin de año

Uno de los principales puntos de preocupación es el pago del denominado plus, un beneficio que los cañicultores esperan percibir antes de las fiestas de fin de año. Fonseca explicó que este ingreso representa un respaldo económico importante para las familias productoras, que deben afrontar elevados costos durante el proceso de producción, cosecha y entrega de la caña dulce.

También indicó que el plus cuenta con una resolución y un reglamento establecidos por Petropar.

En la nota, la asociación planteó tres consultas concretas a la estatal. La primera apunta a conocer si dispone de los recursos financieros necesarios para garantizar los pagos por la materia prima entregada, conforme a los plazos y condiciones establecidos.

Petropar niega falta de capacidad en Troche, pero acuerda derivar caña a un ingenio privado.
Petropar niega falta de capacidad en Troche, pero acuerda derivar caña a un ingenio privado.

El segundo pedido se refiere a la garantía del pago del plus correspondiente a la zafra 2026. Finalmente, los productores solicitaron información sobre eventuales mecanismos financieros o administrativos de contingencia que Petropar haya previsto para evitar que el inconveniente con ueno bank afecte sus obligaciones económicas.

Lea más: Millonarios fondos en riesgo: IPS formaliza denuncia penal contra Ueno Bank y BCP

Fonseca afirmó que ya mantuvo conversaciones con el presidente de Petropar y con el gerente de la planta industrial de Troche. Según relató, recibió información de que los pagos por la caña entregada están asegurados y que la intención es continuar con el desarrollo de la zafra sin inconvenientes. También señaló que las gestiones apuntan a asegurar el cumplimiento del plus.

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