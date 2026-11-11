Deudas escolares y Ueno: Defensoría advierte a colegios privados que es ilegal prohibir exámenes

La advertencia surge ante el inicio de las evaluaciones finales del año lectivo, marco en el cual la Ley N.º 5738/16 prohíbe taxativamente usar el rendimiento académico como medida de presión financiera. El defensor del Pueblo, Rafael Ávila Macke, remarcó que las deudas corresponden exclusivamente a los padres y ningún menor puede sufrir actos de discriminación o humillación.

“Ningún estudiante debe pagar las consecuencias de las dificultades económicas que atraviesa su familia. Mucho menos cuando estas pueden derivar de situaciones ajenas a su voluntad, como las denunciadas recientemente en el caso Ueno Bank”, expresa el comunicado emitido por la entidad.

Aclara que los colegios privados y privados subvencionados tienen derecho a reclamar sus pagos, pero jamás a vulnerar los derechos de los niños y adolescentes.

La postura de la Defensoría cobra especial relevancia tras las denuncias vinculadas a Ueno, coyuntura que genera dificultades económicas en los hogares. El organismo instó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a fiscalizar de oficio e imponer los castigos correspondientes.

Multas para colegios privados: hasta 50 salarios mínimos por violar la ley

La Ley Nº 5738/16 establece un marco de protección explícito para los estudiantes y contempla sanciones económicas severas para las instituciones que la violen. Las multas oscilan entre 5 y 50 salarios mínimos legales (de G. 13.999.000 a G. 139.990.000 aproximadamente), cuya aplicación administrativa corresponde a la cartera educativa, previa instrucción de un sumario legal.

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En su artículo 2, la normativa indica que en caso de que exista mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el responsable de pago por los servicios educativos prestados, las instituciones educativas no podrán:

Denegar el derecho a exámenes parciales o finales.

Retener las libretas de calificaciones, de exámenes parciales o finales.

Hacer público el estado de cuenta de las cuotas y aranceles.

Hacer decaer los plazos de las cuotas y aranceles educativos no vencidos.

Cualquier otra medida que pudiera afectar el derecho a la y acceso a la educación.

Lo que sí pueden realizar los colegios privados, según el mismo artículo de la ley: “La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el responsable de pago por los servicios educativos prestados, faculta a la institución a no inscribir al alumno en el siguiente año lectivo y a demandar el cobro judicial de las cuotas, aranceles y demás obligaciones vencidas, más intereses moratorios legalmente admitidos”.

¿Cuántas denuncias hay contra colegios privados por deudas de cuotas? Esto dice el MEC

Sonia Escauriza, directora de Protección de los Derechos de la Niñez del MEC, confirmó que hasta el momento cuentan oficialmente con una denuncia formal de una familia contra una institución privada. Sin embargo, aclaró que esto no descarta que en las distintas supervisiones educativas se estén recepcionando más reclamos que aún no llegaron a la mesa central.

¿Dónde se pueden denunciar estos casos?

La supervisión educativa más cercana al colegio.

Correo electrónico: dgppdna@mec.gov.py (Dirección General de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del MEC).

Línea Gratuita del MEC: 0800 - 11 4975.

La funcionaria recomendó a las familias afectadas por la crisis de la entidad financiera —propiedad de Miguel Vázquez, actualmente preso por el caso al igual que el expresidente Santiago Peña— acercarse a las administraciones escolares para exponer su situación. “Muchas veces, una comunicación abierta entre las partes permite alcanzar acuerdos y evitar este tipo de conflictos”, señaló Escauriza.