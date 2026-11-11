Nubicom: qué se viene con el sumario de Conatel y cuáles son los plazos para la cancelación de la licencia 5G

La empresa Nubicom Paraguay SA, ligada al Grupo Vázquez, tiene nueve días para responder al sumario administrativo abierto por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que investiga la transferencia de acciones sin autorización del regulador.

Mientras tanto, desde el ente regulador siguen sosteniendo que desconocen la participación del citado grupo empresarial en la licencia 5G, pese a los antecedentes sobre sus vínculos con la firma. Recién tras la resolución de Ueno Bank y la publicación de los comunicados de la accionista argentina, Conatel abrió un sumario para determinar por qué no fue informada del traspaso accionario.

Lo concreto es que desde el ente regulador explicaron que, una vez vencido ese plazo, se abrirá una etapa probatoria de 20 días, tras la cual el juez de instrucción deberá remitir su dictamen al directorio de la institución.

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Nubicom: ¿cómo avanzará el sumario?

El asesor legal de Conatel, Hugo Silvera, explicó que el procedimiento contempla esos plazos para garantizar el derecho a la defensa de la empresa y cumplir con las etapas previstas para un sumario administrativo.

La investigación podría derivar en la cancelación de la licencia para operar la banda de 3.500 MHz, adjudicada a Nubicom para el despliegue de la red 5G.

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“Una vez iniciado el sumario administrativo que determina la máxima autoridad, se notifica, en este caso, a la empresa Nubicom. Ellos tienen nueve días para contestarla”, explicó Silvera.

El asesor legal aclaró que, al tener la firma su domicilio en Asunción, el plazo es de nueve días exactos y no se extiende por razón de la distancia.

¿Qué pasa si Nubicom no presenta su descargo?

Una vez notificada, la empresa podrá presentar su respuesta y los argumentos que considere pertinentes frente a los hechos investigados. Si no contesta dentro del plazo establecido, el procedimiento igualmente avanzará con la apertura de la causa a prueba.

“Si no contestan, entonces se abre la causa a prueba, a efectos de darle cumplimiento a nuestras leyes de telecomunicaciones sobre el debido proceso de un sumario administrativo”, señaló Silvera.

La etapa probatoria tendrá una duración de 20 días. Durante ese periodo se deberán analizar los elementos y antecedentes relacionados con la presunta transferencia de acciones sin autorización previa de Conatel.

Al concluir esa fase, el juez de instrucción elaborará sus alegatos finales y remitirá el dictamen al directorio del organismo, que actuará como máxima autoridad y tendrá a su cargo la decisión definitiva.

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“Una vez que se cumple el plazo de la causa a prueba, que son 20 días, ahí el juez de instrucción realiza sus alegatos finales, remite al directorio de la Conatel su dictamen definitivo, entonces la máxima autoridad toma la determinación”, detalló el abogado.

La licencia 5G podría ser cancelada

Silvera confirmó que una de las posibles resoluciones del procedimiento es la cancelación de la licencia de Nubicom, dependiendo de lo que se compruebe durante la investigación.

“Una de las posibles resoluciones podría ser incluso la cancelación de esa licencia, teniendo en cuenta lo que pasa en la investigación”, manifestó.

El miembro del directorio de Conatel, Víctor Martínez, también se refirió a las posibles consecuencias del caso y aseguró que el organismo deberá aplicar las sanciones correspondientes si se confirma alguna infracción.

“Si hay una infracción, esto con el debido proceso se va a confirmar y se va a aplicar la sanción pertinente. Entonces, no hay forma de esconder eso. Se va a dar la sanción”, afirmó.

Martínez insistió, no obstante, en que la institución debe evitar anticipar conclusiones antes de que concluya el procedimiento y se garantice a la empresa la posibilidad de ejercer su defensa.

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¿Qué investiga Conatel?

El sumario se abrió luego de que Nubicom SRL, accionista mayoritaria argentina de Nubicom Paraguay SA, comunicara que transfirió su participación y que dejó de tener vínculos administrativos y financieros con la sociedad local.

La operación no habría sido comunicada ni autorizada previamente por Conatel, como exige la normativa para cambios en la estructura accionaria de la empresa licenciataria. El organismo solicitó explicaciones a Nubicom Paraguay, pero, según sus autoridades, no recibió la información requerida dentro del plazo de 24 horas que había concedido antes de resolver la apertura del procedimiento.

Martínez aclaró que la investigación actual se concentra en esa transferencia accionaria. Por otra parte, Conatel también debe analizar las recomendaciones de la Contraloría General de la República (CGR), que pidió determinar si existen causales para extinguir la licencia, en el marco de las observaciones realizadas a la adjudicación y ejecución del contrato.

La situación financiera también preocupa, tras caída de Ueno Bank

Durante la entrevista, Martínez reconoció que la situación de Nubicom genera preocupación por los préstamos que habría recibido de Ueno Bank para financiar el despliegue de infraestructura. Advirtió que, si esa entidad era su única fuente de recursos y la empresa no consigue otros inversionistas, podría incumplir las exigencias del pliego.

“Si la única entidad que estaba financiando a esta empresa haya sido esa (Ueno Bank) y tienen imposibilidad de obtener fondos o algún tipo de inversión de otra parte, no van a poder seguir con su despliegue de infraestructura, van a incumplir también con las exigencias del pliego y eso también va a ameritar sanciones”, expresó.

Sin embargo, aclaró que Nubicom no comunicó oficialmente a Conatel que esté imposibilitada de continuar con el proyecto ni presentó una renuncia a la licencia. Por tanto, cualquier eventual incumplimiento relacionado con el despliegue deberá ser comprobado por el organismo antes de aplicar nuevas sanciones.