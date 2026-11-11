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Economía
11 de noviembre de 2026 - 17:03

¿Respaldo de Tony Barrios a Zacarías Irún en medio de la crisis?

Antonio Barrios y Justo Zacarías Irún se abrazan, ambos con camisa blanca, sonriendo en un ambiente diurno, con un avión al fondo.
Antonio Barrios y Justo Zacarías Irún se saludan en un evento respaldado por Itaipú.Itaipú Binacional

En medio de los rumores de cambios promovidos por Pedro Alliana a autoridades que propiciaron el depósito de fondos públicos en Ueno Bank, el nuevo vicepresidente de la República, Antonio Barrios para participar de un evento apoyado por la Itaipú. Se mostró muy cercano al director paraguayo de la binacional, Justo Zacarías Irún.

Por ABC Color
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Hace unos días, la Itaipú Binacional comunicó que al 3 de noviembre mantiene US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones en Ueno Bank, resoluto por el Banco Central del Paraguay (BCP), y que inició acciones ante la Fiscalía para recuperarlos. El monto es más de lo que mostraban sus promedios publicados el 13 de octubre.

Lea más: Itaipú presenta denuncia penal contra Ueno Bank y sus directivos para recuperar fondos

En el Alto Paraná, corre el rumor de que esta “confesión” por parte de la entidad dirigida por Zacarías Irún, no le habría caído nada bien a Pedro Alliana y supuestamente, estaría analizando su remoción del cargo.

Antonio Barrios, vestido de blanco, sonríe mientras conversa con Justo Zacarías, también canoso, en un ambiente exterior.
Antonio Barrios y Justo Zacarías conversan en un evento relacionado con Itaipú.

En ese contexto, el vicepresidente de la República, Antonio Barrios, llegó hoy a Hernandarias para participar de la apertura del Paraguay Business Week (PBW) 2026. El mismo fue recibido por el propio director general paraguayo de la Itaipú y otras autoridades en el aeropuerto de la entidad.

Lea más: Itaipú tenía US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones en Ueno Bank

Las imágenes muestran un efusivo encuentro, contrastando con la turbulencia política que vive el Clan Zacarías luego de la destitución por Juicio Político a Santiago Peña y la promesa de Alliana de recuperar los fondos públicos y castigar a las cabezas que hayan sido parte del esquema al depositar el dinero en Ueno Bank.

Antonio Barrios con camisa blanca y Jacinto Santa María con camiseta blanca se saludan en un evento al aire libre.
Antonio Barrios y Jacinto Santa María se saludan en un evento oficial de Itaipú.

Cuatro consejeros afuera

El día de ayer, el El Poder Ejecutivo aceptó las renuncias de Roberto Moreno y Javier Giménez al Consejo de Administración de Itaipú y dio por terminadas las funciones de Claudia Centurión y Carlos Fernández Valdovinos, según dos decretos.

Lea más: Itaipú: Ejecutivo echa a dos consejeros y acepta la renuncia de otros dos, en plena crisis de Ueno

En 2023, el entonces presidente Santiago Peña los había incluido en el Consejo por sus cargos de gobierno y con el compromiso de no cobrar un guaraní extra. Pero eso cambió ya que Giménez fue renominado por el Decreto 5556 en febrero de 2026 y Fernández Valdovinos (cuyo domicilio fue allanado ayer) por el 5851.

El Decreto 7216 “da por terminadas” las funciones de Claudia María de la Paz Centurión Rodríguez y de Carlos Fernández Valdovinos como consejeros de Itaipú.
El Decreto 7216 “da por terminadas” las funciones de Claudia María de la Paz Centurión Rodríguez y de Carlos Fernández Valdovinos como consejeros de Itaipú.

Según aclaró Itaipú el 11 de mayo, ambos pasaron a cobrar sus honorarios de consejeros, que rondan los G. 119 millones mensuales. Mientras que Moreno y Centurión seguían percibiendo solo el sueldo de sus ministerios.

Lea más: Ueno Bank: ahorristas no necesitan registro ni trámites para cobrar fondos, aclara Asoban

Roberto Moreno además es señalado como implicado ya que su hermana está casada con Juan Manuel Gustale, quien hasta el 2 de noviembre se desempeñó como presidente de Ueno Bank y hoy es parte de los detenidos e imputados por el caso.

El Decreto 7215 acepta las renuncias de Roberto Moreno Rodríguez y Javier Giménez García de Zúñiga como consejeros de Itaipú.
El Decreto 7215 acepta las renuncias de Roberto Moreno Rodríguez y Javier Giménez García de Zúñiga como consejeros de Itaipú.

Paraguay Business Week

El Paraguay Business Week arranca hoy miércoles, 11 de noviembre, en el Centro TASK del Parque Tecnológico ITAIPU - Paraguay (PTI-PY), situado en Hernandarias. Este evento es impulsado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de REDIEX, y cuenta con el apoyo de la Binacional.

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