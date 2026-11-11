¿Respaldo de Tony Barrios a Zacarías Irún en medio de la crisis?

Hace unos días, la Itaipú Binacional comunicó que al 3 de noviembre mantiene US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones en Ueno Bank, resoluto por el Banco Central del Paraguay (BCP), y que inició acciones ante la Fiscalía para recuperarlos. El monto es más de lo que mostraban sus promedios publicados el 13 de octubre.

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En el Alto Paraná, corre el rumor de que esta “confesión” por parte de la entidad dirigida por Zacarías Irún, no le habría caído nada bien a Pedro Alliana y supuestamente, estaría analizando su remoción del cargo.

En ese contexto, el vicepresidente de la República, Antonio Barrios, llegó hoy a Hernandarias para participar de la apertura del Paraguay Business Week (PBW) 2026. El mismo fue recibido por el propio director general paraguayo de la Itaipú y otras autoridades en el aeropuerto de la entidad.

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Las imágenes muestran un efusivo encuentro, contrastando con la turbulencia política que vive el Clan Zacarías luego de la destitución por Juicio Político a Santiago Peña y la promesa de Alliana de recuperar los fondos públicos y castigar a las cabezas que hayan sido parte del esquema al depositar el dinero en Ueno Bank.

Cuatro consejeros afuera

El día de ayer, el El Poder Ejecutivo aceptó las renuncias de Roberto Moreno y Javier Giménez al Consejo de Administración de Itaipú y dio por terminadas las funciones de Claudia Centurión y Carlos Fernández Valdovinos, según dos decretos.

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En 2023, el entonces presidente Santiago Peña los había incluido en el Consejo por sus cargos de gobierno y con el compromiso de no cobrar un guaraní extra. Pero eso cambió ya que Giménez fue renominado por el Decreto 5556 en febrero de 2026 y Fernández Valdovinos (cuyo domicilio fue allanado ayer) por el 5851.

Según aclaró Itaipú el 11 de mayo, ambos pasaron a cobrar sus honorarios de consejeros, que rondan los G. 119 millones mensuales. Mientras que Moreno y Centurión seguían percibiendo solo el sueldo de sus ministerios.

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Roberto Moreno además es señalado como implicado ya que su hermana está casada con Juan Manuel Gustale, quien hasta el 2 de noviembre se desempeñó como presidente de Ueno Bank y hoy es parte de los detenidos e imputados por el caso.

Paraguay Business Week

El Paraguay Business Week arranca hoy miércoles, 11 de noviembre, en el Centro TASK del Parque Tecnológico ITAIPU - Paraguay (PTI-PY), situado en Hernandarias. Este evento es impulsado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de REDIEX, y cuenta con el apoyo de la Binacional.