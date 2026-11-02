Tarifa técnica del pasaje sube con el gasoil y aumenta el peso del subsidio estatal

El costo de transportar pasajeros en buses en el Área Metropolitana de Asunción (AMA) registró fluctuaciones durante 2025 y los primeros meses de 2026 experimentó un aumento marcado en abril y mayo de este año, en coincidencia con las subas del gasoil, que en 2026 ya subió más del 50%.

Las planillas del Viceministerio de Transporte (VMT), dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), muestran que la Tarifa Técnica del Pasaje (TTP) del servicio diferencial (con aire acondicionado) llegó a G. 6.669 por pasajero en mayo, mientras que la del convencional alcanzó G. 5.189.

La tarifa técnica representa el costo calculado por pasajero transportado y sirve de referencia para determinar cuánto necesita el sistema para sostener su operación. Como el precio que abonan los usuarios permanece en G. 2.300 para el servicio convencional y G. 3.400 para el diferencial, el Estado debe cubrir parte de esa brecha mediante subsidios.

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Tarifa técnica del pasaje y aporte estatal por pasajero

De acuerdo con los valores promedio consignados para el período operativo considerado por el MOPC, el aporte estatal asciende a G. 2.610 por pasajero en el servicio convencional y G. 2.740 en el diferencial.

Sin embargo, la tarifa correspondiente a junio de 2026 continúa en discusión. El VMT había calculado un costo de G. 5.351 para el bus convencional y G. 6.801 para el diferencial, pero estos valores finalmente no fueron incluidos en la resolución de la ministra Claudia Centurión que fija la tarifa técnica de los periodos mencionados. La decisión generó un fuerte desacuerdo entre el VMT y el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam).

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El subsidio se paga mensualmente sobre la base de una tarifa promedio. Si el cálculo definitivo arroja diferencias respecto de los valores utilizados para determinar los pagos, el Estado debe compensar los montos pendientes.

De hecho, el Gobierno desembolsará G. 29.600 millones a las empresas de transporte en concepto de compensaciones por las diferencias entre los costos reales del servicio y los valores utilizados para calcular los subsidios durante 2025. De ese total, todavía está pendiente el pago de G. 9.600 millones.

En cuanto a los costos calculados para 2026, aún no se informaron los montos de las compensaciones que corresponderían a las empresas por los períodos ya procesados.

Estos pagos adicionales se sumarán a los G. 402.980 millones, equivalentes a casi US$ 64 millones al tipo de cambio del año pasado, que las empresas recibieron en concepto de subsidios durante 2025.

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El costo real del pasaje aumentó en mayo

Durante el período analizado, la tarifa técnica del pasaje registró variaciones en ambos servicios. En octubre de 2025, el costo calculado por pasajero alcanzó sus niveles más bajos de la serie presentada, con G. 4.399 para el convencional y G. 5.594 para el diferencial.

Posteriormente, los valores comenzaron a subir. En noviembre de 2025, la tarifa técnica se ubicó en G. 4.563 para el servicio convencional y G. 5.793 para el diferencial. En diciembre, ascendió a G. 4.710 y G. 6.033, respectivamente.

En enero de 2026, el costo por pasajero llegó a G. 4.816 para el convencional y G. 5.924 para el diferencial. En febrero se registraron G. 4.765 y G. 5.824, mientras que en marzo los valores fueron de G. 4.747 y G. 5.839.

El mayor salto se produjo en abril, cuando la tarifa técnica trepó a G. 5.232 para el servicio convencional y G. 6.551 para el diferencial. En mayo, el costo se situó en G. 5.189 y G. 6.669, respectivamente. De esta manera, el servicio diferencial alcanzó el valor más alto de toda la serie mensual presentada.

El costo por kilómetro superó los G. 10.000

El incremento también se refleja en el costo por kilómetro recorrido, uno de los parámetros utilizados para calcular la estructura del transporte público.

En noviembre de 2025, el costo por kilómetro era de G. 7.104 para el servicio convencional y G. 9.098 para el diferencial. Para marzo de 2026, los valores llegaron a G. 7.389 y G. 9.118, respectivamente.

En mayo, el costo del servicio convencional ascendió a G. 7.857 por kilómetro, mientras que el diferencial alcanzó G. 10.017, superando así la barrera de los G. 10.000.

La resolución ministerial que establece estos parámetros excluye expresamente a las líneas nocturnas del servicio Búho, que se rigen por pliegos y contratos específicos.

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El Estado cubre la diferencia de la tarifa

Pese a las variaciones de los costos de operación, el precio que paga directamente el pasajero permanece sin cambios. El pasaje convencional cuesta G. 2.300 y el diferencial, correspondiente a los buses con aire acondicionado, G. 3.400.

La diferencia entre la TTP y lo abonado por el usuario se cubre con recursos públicos. Según los valores promedio informados para el período operativo correspondiente, el subsidio representa G. 2.610 por pasajero en el servicio convencional y G. 2.740 en el diferencial.

En este último caso, el aporte estatal equivale a alrededor del 44,6% de la tarifa promedio de G. 6.140. El pasajero paga G. 3.400 y el Estado cubre los G. 2.740 restantes.

El aumento de estos valores vuelve a poner sobre la mesa el costo fiscal de mantener sin variaciones el precio del pasaje, mientras aumentan los combustibles y otros componentes de la operación del transporte público.

Nueva ley prevé una transición tarifaria

La fijación de las tarifas y el esquema de compensaciones se enmarcan en las normas que regulan el transporte público de pasajeros, entre ellas las leyes Nº 167/1993 y Nº 5152/2014, además de la Ley Nº 7617/2026.

Esta última creó el Consejo Asesor de Transporte Público de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción como instancia consultiva multisectorial. Su artículo 111 contempla una disposición transitoria que habilita al Poder Ejecutivo a avanzar gradualmente hacia nuevos mecanismos de fijación tarifaria y remuneración complementaria.

El marco legal plantea que esta transición debe atender criterios de transparencia, previsibilidad y sostenibilidad operativa, en un sistema cuyo costo real supera ampliamente el monto que pagan los pasajeros.