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Economía
12 de noviembre de 2026 - 11:22

Comercios y eventos siguen golpeados tras la caída de Ueno Bank: “Estamos como en la pandemia”

Empresas de diversos rubros aún siguen en proceso de recuperación, como el sector de los eventos.
Organizadores de eventos reportan numerosas cancelaciones tras la caída de Ueno Bank.Archivo, ABC Color

La caída de Ueno Bank sigue repercutiendo en la actividad comercial y principalmente en el sector de eventos. Organizadores manifestaron cancelaciones masivas de fiestas empresariales, graduaciones y actividades corporativas, además de una paralización de nuevos pedidos. Bodegueros también reportan una reducción del consumo y del uso de tarjetas, mientras que las multitiendas registraron una mejora en sus ventas durante los últimos días.

Por Víctor Ferreira
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La caída de Ueno Bank sigue generando consecuencias en distintos sectores de la economía. Mientras algunos comercios comienzan a recuperar movimiento tras la devolución de los depósitos, los organizadores y proveedores de eventos advierten que la actividad permanece prácticamente paralizada y que varias contrataciones previstas para fin de año ya fueron canceladas.

“Estamos como en la pandemia”, resumió Cristhian Lozano, vicepresidente de la Asociación de Empresas Paraguayas Proveedoras para Eventos (Aseppe), al describir el escenario que atraviesan las empresas del rubro. Según relató, durante la semana pasada y la actual se multiplicaron las cancelaciones, principalmente de encuentros empresariales, corporativos y actividades vinculadas al Gobierno.

El dirigente señaló que una parte importante de los eventos previstos tenía como protagonistas a autoridades nacionales, ya sea como disertantes o participantes. Varias de esas actividades fueron suspendidas y, según advirtió, algunas fechas perdidas difícilmente podrán recuperarse.

Lozano mencionó, por ejemplo, el caso de una sola empresa del sector que recibió cancelaciones por un valor aproximado de G. 300 millones. A la incertidumbre por los compromisos ya suspendidos se suma la falta de nuevas consultas y solicitudes de presupuesto.

Lea más: ¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP

Miles de emprendedores sufrieron caída de ventas causa de la cuarentena. Representantes del rubro gastronómicos piden incentivos especiales.
Miles de emprendedores sufrieron caída de ventas tras la caída de Ueno Bank .

Caída de Ueno: “No sonó el teléfono”

“Literalmente no sonó el teléfono. No hay contactos para pedir presupuestos ni para generar nuevos eventos”, manifestó. Agregó que también se frenaron las consultas para las fiestas de fin de año de las empresas, un segmento clave para el sector durante esta época.

El vicepresidente de Aseppe consideró que el panorama es incluso más complicado que durante la pandemia, porque en aquella ocasión el Gobierno había ofrecido líneas de crédito y existía una situación sanitaria mundial que explicaba la paralización. Ahora, sostuvo, las empresas no comprenden cómo llegaron a esta situación por la falta de control sobre una entidad financiera.

El dirigente reclamó señales del Gobierno y pidió revisar el gasto público, reducir beneficios y privilegios dentro de la función pública y reorientar los recursos para atender las consecuencias económicas de la caída del banco. También cuestionó que las mipymes terminen soportando el impacto de una crisis que, a su criterio, pudo haberse evitado con controles oportunos.

Lea más: Caso Ueno: el considerado “segundo” de Miguel Vázquez se entregó a la Fiscalía

Los rubros de restaurantes, bares, eventos y canchas deportivas seguirán siendo los más afectados.
Los rubros de restaurantes, bares, eventos y bodegas también son afectados.

Eventos cancelados y deudas pendientes

La situación también preocupa a la Asociación de Proveedores, Trabajadores y Organizadores de Eventos ATE Vy’a Guasu. Su presidenta, Patricia Samaniego, confirmó que numerosos trabajadores y empresas del rubro están afectados, al igual que clientes que todavía no pudieron recuperar sus ahorros o depósitos.

Samaniego indicó que se cancelaron eventos empresariales previstos para fin de año y graduaciones. A esto se suma la dificultad de devolver las señas que los clientes habían entregado para reservar fechas y contratar servicios.

La dirigente recordó que el sector todavía no había conseguido recuperarse completamente de las consecuencias de la pandemia y ahora enfrenta un nuevo golpe.

Además, expuso otro problema que afecta a los trabajadores y proveedores: los préstamos fiduciarios otorgados durante la emergencia sanitaria. Según explicó, esas obligaciones ya se venían pagando con atrasos y algunos beneficiarios ahora enfrentan demandas y embargos del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Samaniego cuestionó también las dificultades que tuvieron para habilitar las cuentas destinadas al pago de esos créditos. Afirmó que la demora y la falta de información sobre los mecanismos de pago contribuyeron a los atrasos.

Personas en un entorno bullicioso del Mercado 4, con un congelador dorado y cajas de cartón en el fondo.
En el Mercado 4 registra caída de las ventas.

Bodegueros sienten caída del consumo

El impacto de la crisis también alcanza a los bodegueros. Damián Fernández, representante del sector de bodegueros, confirmó que la actividad registra una reducción del consumo y que uno de los efectos más notorios se observa en el uso de tarjetas como medio de pago.

El dirigente señaló que esperan que la situación pueda solucionarse antes de diciembre, uno de los meses de mayor movimiento comercial para el sector, debido al incremento habitual de las compras de fin de año.

No obstante, identificó un cambio en los hábitos de pago que permitió sostener parte de las operaciones. Según explicó, el efectivo volvió a ganar terreno e incluso superó a las tarjetas en las transacciones.

La preocupación de los bodegueros se centra en que la incertidumbre se prolongue hasta diciembre y afecte uno de los períodos más importantes para sus ingresos.

Lea más: Efecto Ueno: Fitch pone a Paraguay en revisión negativa, lejos del grado de inversión

Mercado 4: sin clientes y con cuentas que pagar

El impacto también se siente en el emblemático Mercado 4 de la capital. Leonardo Ojeda, comerciante de la zona, describió una fuerte reducción de la circulación de compradores desde la caída de Ueno Bank.

El comerciante aseguró que el movimiento de personas disminuyó considerablemente y ofreció comparar las imágenes de las cámaras de seguridad de su local, correspondientes a las semanas anteriores y posteriores a la intervención del banco, para mostrar la diferencia.

Mientras tanto, las obligaciones financieras de los comerciantes continúan vigentes. “Las cuentas siguen, los bancos llaman, las cuentas están ahí para pagarse, pero si no hay gente, ¿qué hacemos?”, cuestionó.

Ojeda pidió al Gobierno evaluar medidas de alivio, como postergaciones o refinanciaciones con tasas de interés más bajas, para evitar que los negocios terminen cerrando por la caída de sus ingresos.

Multitiendas reportan una mejora, pero aún no se normalizó

En contraste con los testimonios de los organizadores de eventos y comerciantes del Mercado 4, la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) informó que las multitiendas asociadas registraron una mejora significativa en sus ventas durante los últimos dos días.

El gremio, a través de Eugenio Caje, señaló que todavía es prematuro hablar de una normalización de la actividad, pero consideró que la rápida devolución de los fondos a los ahorristas contribuyó a recuperar la tranquilidad y reactivar las compras.

Las multitiendas continúan operando con los demás medios de pago habilitados en cada establecimiento. Asimcopar adelantó que al cierre de esta semana podrá precisar en qué porcentaje se recuperaron las ventas.

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