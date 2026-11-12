Tras caída de Ueno, fracasó el plan del “Puerto Madero” de Asunción

La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) rescindió el contrato con Nuevo Mundo Entertainment SA para la explotación y puesta en valor de los galpones y estacionamientos del Puerto de Asunción, tras constatar incumplimientos de las obligaciones contractuales.

El presidente del ente, Julio Vera Cáceres, confirmó que la institución ya tomó el control de toda el área concedida a la empresa y que la ANNP continuará por su cuenta la explotación de los espacios y la terminación de las obras.

La decisión fue comunicada a la firma “con justa causa y sin responsabilidad para la ANNP”, según explicó Vera Cáceres. El principal argumento fue la falta de renovación de la póliza de fiel cumplimiento del contrato, emitida por la aseguradora La Consolidada. Esta garantía debía cubrir el 10% del monto de la inversión inicial comprometida por Nuevo Mundo, que superaba los US$ 5 millones.

El titular del ente explicó que la caución presentada inicialmente venció y no fueron renovadas pese a los requerimientos de la institución. La empresa sí volvió a presentar el seguro contra incendios y contra terceros, pero no las póliza de fiel cumplimiento, que fue la causa de la rescisión.

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ANNP rescindió el contrato recién tras la caída de Ueno

Ante esa situación, la ANNP intimó a Nuevo Mundo mediante una minuta y le concedió un plazo de 30 días para regularizar la documentación. Sin embargo, vencido ese periodo, la firma tampoco cumplió con la exigencia y el ente comunicó la rescisión.

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La explicación del presidente deja, no obstante, las dudas sobre los controles ejercidos durante la vigencia del contrato. Las garantías ya estaban vencidas, pero la rescisión se concretó recién después de la caída de Ueno Bank y luego de que la constructora Codas Vuyk, subcontratista de la obra, abandonara los trabajos por falta de pago.

Vera señaló que inicialmente la institución había solicitado póliza de compañías aseguradoras con categoría Triple A, pero, ante las dificultades para encontrar empresas que ofrecieran esa cobertura, flexibilizó la condición y aceptó bajar el requisito a Doble A.

Pese a esa modificación, Nuevo Mundo no presentó los documentos y constituyó en una causal directa de rescisión, conforme al pliego de bases y condiciones, que recién se hizo cumplir tras la caída de Ueno.

A este incumplimiento se sumó la salida de la constructora Codas Vuyk, que estaba a cargo de una parte importante de los trabajos y se retiró por falta de pago. Vera explicó que inicialmente no quería interrumpir las obras porque la intención era inaugurar los espacios en diciembre, pero que, una vez que la constructora dejó de trabajar, ya no existían motivos para mantener vigente el contrato.

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ANNP explotará los galpones y terminará las obras

Desde la comunicación de la rescisión, la ANNP asumió el control de los espacios que habían sido concedidos a Nuevo Mundo. Incluso, el ente ya recibió una solicitud para realizar un evento en el galpón G, el más grande del complejo y destinado a convenciones y actividades similares.

Según Vera, ese depósito tiene un avance cercano al 98%, por lo que la institución decidió alquilarlo directamente y cobrar por la actividad, sin intervención de Nuevo Mundo.

La situación de los otros tres galpones es diferente. El presidente de la ANNP estimó que el conjunto de las obras presenta una ejecución de alrededor del 70%, aunque aclaró que la institución verificará los ítems del contrato para determinar cuáles fueron efectivamente ejecutados y cuáles quedaron pendientes.

El funcionario sostuvo que se realizaron inversiones importantes en la recuperación de la estructura del muelle y los depósitos. Entre ellas, mencionó más de G. 9.000 millones destinados al relevamiento, diagnóstico y solución de problemas estructurales debajo del muelle, incluidas losas, vigas y pilares.

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También mencionó trabajos de revisión y sustitución de pernos de la estructura metálica, además de servicios de consultoría para la dirección de las obras y la contratación de Codas Vuyk para los trabajos civiles.

¿Se invirtió lo que alega ANNP?

Sobre esta última constructora, Vera indicó que había firmado un contrato con Nuevo Mundo por unos G. 82.000 millones, equivalentes a aproximadamente US$ 14 millones. De ese monto, habría cobrado entre G. 41.000 millones y G. 42.000 millones antes de retirarse por las deudas pendientes.

El presidente de la ANNP estimó que, aun en el escenario más desfavorable, Codas Vuyk habría ejecutado trabajos por unos US$ 8 millones.

Pero ante las consultas si realmente se invirtió dicho monto, ya que hay dudas sobre si efectivamente se habían invertido los millones de dólares mencionados para el proyecto.

Ante ese cuestionamiento, Vera sostuvo que se había destinado una importante suma a los trabajos estructurales, pero reconoció que la institución todavía debe verificar los ítems del contrato para determinar cuáles fueron ejecutados y cuáles quedaron pendientes. No obstante, aclaró que la institución deberá realizar una verificación para establecer el avance real de cada componente de la obra.

La ANNP prevé completar los trabajos pendientes con recursos del presupuesto de 2027, ya que, según Vera, las partidas del presente ejercicio están agotadas y la inversión necesaria no estaba contemplada originalmente. Para ello, deberán evaluar el monto requerido y gestionar una ampliación presupuestaria.

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Los vínculos de Ueno Bank con Nuevo Mundo y el préstamo de US$ 33 millones

La rescisión del contrato también vuelve a poner bajo la lupa los vínculos entre Nuevo Mundo Entertainment SA y Ueno Bank, entidad financiera que pasó a tener participación mayoritaria y control sobre la empresa vinculada al proyecto del Puerto.

Uno de los puntos más sensibles es el préstamo de aproximadamente US$ 33 millones que Ueno Bank habría otorgado a Nuevo Mundo para el proyecto hoy fallido.

Consultado sobre ese financiamiento, Vera Cáceres se desmarcó de las operaciones. “Eso no tiene nada que ver con nosotros. Ellos son contratistas/socios nuestros en un paquete; lo que hayan hecho paralelamente y adónde llevaron ese dinero es un tema que les concierne única y exclusivamente a ellos”, respondió.

El funcionario insistió en que la institución se concentró en la rescisión contractual, la recuperación de los espacios y la terminación de las obras.

Sin embargo, el destino de ese millonario financiamiento sigue siendo uno de los principales interrogantes del caso. En una entrevista anterior, Vera había reconocido que no todo el dinero del supuesto préstamo se ha destinado a las obras de los galpones.

Por su parte, el empresario Rodrigo Nogués, quien estuvo vinculado a Nuevo Mundo, afirmó que ya no forma parte de la firma y que el proyecto tenía una inversión estimada de US$ 10 millones, de los cuales, según sus últimos datos, se habían invertido unos US$ 7 millones. También sostuvo que no solicitó ni firmó los préstamos por los montos mencionados.