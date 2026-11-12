Docentes movilizados en Guairá exigen la destitución del ministro de Educación

Docentes agremiados de distintos puntos del departamento de Guairá se movilizaron este jueves y sumaron a sus reclamos la destitución del ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez. Los manifestantes sostienen que perdieron la confianza en el titular de la cartera y exigen al presidente de la República, Pedro Alliana, que designe a una nueva autoridad.

Sonia Argüello, representante regional de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), manifestó que los educadores se sienten defraudados y consideran que necesitan un nuevo ministro que pueda recuperar la confianza del sector.

La dirigente señaló que uno de los principales reclamos está relacionado con los descuentos del 3 % aplicados a los salarios de los trabajadores para destinarlos a la Caja Fiscal, que finalmente fueron a parar a cuentas de ueno bank y ahora se encuentran bloqueados. En ese sentido, exigió la devolución de los fondos y cuestionó la utilización de los aportes de los educadores.

Lea más: Misiones: docentes cierran la ruta PY01 en reclamo de sus reivindicaciones

Argüello también pidió que se respete lo establecido por ley en materia presupuestaria y que el Estado aumente la inversión destinada a la educación pública. Advirtió que una eventual reducción de los recursos agravaría las deficiencias que ya enfrenta el sistema educativo.

La representante de la OTEP sostuvo que el reclamo no se limita a cuestiones salariales, sino que apunta a mejorar las condiciones de enseñanza y garantizar una educación de calidad. Mencionó especialmente las necesidades de los trabajadores de primera infancia, entre ellos profesionales de psicología y docentes que cumplen funciones en ese nivel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, reclamó el nombramiento de los trabajadores que aprobaron los concursos correspondientes y pidió que se respeten sus derechos laborales. Según indicó, existen numerosas necesidades dentro de las instituciones educativas que requieren una respuesta presupuestaria y administrativa.

Lea más: Encarnación: docentes exigen garantías de que no habrá recortes del aumento salarial en el PGN

“Necesitamos recuperar nuestra dignidad en educación”, expresó Argüello, quien aseguró que los gremios continuarán movilizados hasta obtener respuestas a sus demandas. También instó a dejar de lado las diferencias partidarias y pidió al Gobierno que asuma un compromiso concreto con el sector.