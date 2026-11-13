Jubilados presentarán ley de “emergencia financiera” tras crisis por el colapso de Ueno Bank

Según los datos que manejan desde el gremio de jubilados, las cajas de jubilaciones y pensiones estiman que perdieron aproximadamente US$ 700 millones tras el colapso del intervenido Ueno Bank.

A los US$ 517 millones depositados por el IPS, se suman los fondos depositados por la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi), los de la Caja Bancaria y los de la Caja de Jubilaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Ante esto, desde la UNJPy anunciaron que trabajan en la redacción de un proyecto de ley de emergencia financiera para salvaguardar los fondos jubilatorios que será presentado a las autoridades del gobierno nacional. Pedro Halley explicó que la misma consiste en que el Estado sea el garante de la devolución de estos fondos, pese al anuncio que realizó el actual presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, sobre los US$ 600 millones de “activos sanos” hallados en Ueno Bank.

“Un instrumento financiero que evite ese descalabro, es una garantía de que las cajas previsionales cobren. No sé si el Estado va a tener que emitir bonos y colocar bonos para devolver el dinero a la caja previsional, después que se recupere ese activo sano del que habla el Schreiner, no hay problema con eso después, pero las cajas necesitan recuperar su dinero ahora, que emita bono, que haga lo que sea, pero el Estado es el garante del sistema previsional y tiene que emitir las herramientas financieras necesarias para hacerlo”, sostuvo.

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¿Qué es el activo sano de Ueno Bank?, cuestionan jubilados

Halley pidió claridad sobre el activo sano que encontró el BCP en Ueno Bank con el que van a reconstituir los fondos a las cajas previsionales.

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“La pregunta es desde el punto de vista conceptual financiero, ¿mba’e piko el activo sano?, porque nosotros no queremos el Lamborghini, ni los relojes, ni esperar la subasta de las propiedades en 5 o 10 años, las angustias de las cajas previsionales es ahora, nosotros y los trabajadores pusimos efectivo cada mes en las cajas previsionales, no pusimos relojes, ni autos, efectivo pusimos. Queremos que ese activo sano del que habla Schreiner sea efectivo”, puntualizó.

Adelantó que exigirán en conjunto con todos los gremios y cajas de jubilados al presidente de la República, Pedro Alliana, que promueva las iniciativas legales o administrativas para que la restitución a las cajas previsionales sea inmediata, ya que además, considera que “la tormenta recién comienza”.

Afirmó que la propuesta será presentada en un plazo de entre 24 y 48 horas.

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Piden destitución de autoridades de IPS

Recordó que como gremio de jubilados también ya presentaron un pedido de destitución de todo el Consejo de Administración del IPS, principalmente de su representante, José Jara Rojas, a quien sacarán “de la oreja” si no es sustituido esta semana.

“¿Por qué no ha cambiado a la autoridad del IPS?, ¿por qué sigue en el mismo cargo la misma persona en la línea financiera, no vieron nada y propiciaron esa pérdida?, ¿por qué (Derlis) León sigue?, ¿por qué Jara Rojas sigue? Y toda la línea financiera, ¿por qué siguen en los mismos cargos? Creo que una o dos han renunciado, tuvieron la dignidad de renunciar, pero el resto es lo mismo, ¿por qué si Alliana nos dijo, ‘se acabó el momento de ser tibio’, por qué él sigue siendo tibio en IPS?”, cuestionó.

Insistió en que los jubilados están preocupados que en unos meses o en un año si no se recupera el dinero, se reduzca el haber jubilatorio incluso hasta la mitad o que alzen el aporte el aporte de los trabajadores, ya que la caja finalmente siempre “patea sobre el lado de los aportantes”, y recordó lo que pasó con la Caja Bancaria en el año 2000, que descontó el 50% de su haber jubilatorio tras la crisis de los 90.

“Tuvieron jubilados bancarios que vendían bijuotería en la calle para vivir. Eso mismo nos espera”, lamentó y recordó que también el IPS ya arrastra un problema financiero con los fondos y el desabastecimiento en los servicios de salud.

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También dijo que apoyarán el pedido de juicio político al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, que los diputados de la oposición están firmando y según adelantó el liberal Federico Franco, será presentado el lunes, ya que tras las denuncias que presentaron los propios jubilados tanto contra los expresidentes del IPS Vicente Bataglia, como contra Jorge Britez, se demoró en abrir las causas penales.

“Fines de febrero hicimos una denuncia ante la Fiscalía General por los hechos de corrupción de la administración Britez en IPS. Nadie nos dio bola. No nos hicieron caso. Advertimos todo lo que iba a pasar, no en la prensa, advertimos en la Fiscalía General. Nadie nos hizo caso. Entonces, yo creo que corresponde un juicio político. Apoyamos la iniciativa, más allá de los colores partidarios que tengamos y nuestras ideologías, creemos que es el momento en que esa institución tan importante tiene que dar un viraje profundo”, concluyó.