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Economía
13 de noviembre de 2026 - 18:49

Petropar garantiza el pago del plus a cañicultores de Troche y proyecta cerrar la zafra con cifras récord

Petropar niega falta de capacidad en Troche, pero acuerda derivar caña a un ingenio privado.
Petropar niega falta de capacidad en Troche, pero acuerda derivar caña a un ingenio privado.Siro Benítez

Petropar aseguró que cuenta con los fondos necesarios para cumplir sus compromisos con los cañicultores, pese a las dificultades para acceder a recursos depositados en Ueno Bank. La zafra 2026 apunta a alcanzar las 460.000 toneladas de caña procesada y una producción de 24 millones de litros de alcohol.

Por Siro Benítez
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La incertidumbre generada por la crisis de Ueno Bank y las dificultades de Petróleos Paraguayos (Petropar) para acceder a parte de sus fondos depositados en esa entidad motivaron una reunión informativa entre autoridades de la planta alcoholera de Mauricio José Troche y productores de caña dulce. Durante el encuentro, la estatal aseguró que tiene cubiertos los compromisos económicos con el sector, incluido el pago del denominado plus de fin de año.

La reunión se realizó este viernes, durante una asamblea de la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche, departamento de Guairá. Participaron el gerente de la planta industrial, ingeniero Eder Villagra, junto con dirigentes del plantel operativo y el presidente del gremio, Cristian Fonseca, además de numerosos productores interesados en conocer la situación financiera y la planificación de la industria.

Reunión de cañicultores de Troche y dirigentes de Petropar.
Reunión de cañicultores de Troche y dirigentes de Petropar.

Villagra calificó el encuentro como positivo y destacó que la zafra 2026 se inició anticipadamente, mientras que los pagos por la materia prima entregada se vienen realizando en tiempo y forma. Afirmó que la presencia de representantes de Petropar tuvo como objetivo brindar tranquilidad a los cañicultores y mantener abiertos los canales de diálogo con el sector.

Lea más: Cañicultores de Troche piden garantías a Petropar para el pago de la zafra

Uno de los principales puntos abordados fue el pago del plus, un beneficio económico calculado en función de la cantidad de caña dulce que cada productor entrega a la fábrica. Sobre este compromiso, Villagra aseguró que la institución dispone de los recursos necesarios y que el desembolso fue contemplado desde la planificación inicial de la zafra.

Explicó que el cálculo se establece sobre el volumen de materia prima entregada, con valores de G. 20.000 o G. 30.000 por tonelada, según corresponda. Indicó que el pago está previsto a partir de diciembre, aunque señaló que el presidente de Petropar, William Wilka, brindará mayores precisiones durante una visita anunciada para el jueves 26 de este mes.

Reunión de cañicultores de Troche y dirigentes de Petropar.
Reunión de cañicultores de Troche y dirigentes de Petropar.

El gerente reconoció que la situación bancaria generó preocupación entre los productores, pero insistió en que los compromisos económicos con el sector están cubiertos.

En cuanto al rendimiento industrial, Villagra informó que la planta ya procesó aproximadamente 425.000 toneladas de caña dulce y que la meta es alcanzar las 460.000 toneladas al cierre de la zafra. La proyección también contempla llegar a una producción de 24 millones de litros de alcohol, una cifra que calificó como destacada para la industria.

Lea más: Petropar tenía casi US$ 46 millones depositados en Ueno Bank, según confirmó Wilka

El gerente señaló que la molienda continuaría hasta el 30 de noviembre, con el objetivo de aprovechar toda la materia prima disponible dentro del área de influencia de la planta. Posteriormente, la institución comenzará a concentrar sus esfuerzos en la planificación de la zafra 2027.

Petropar niega falta de capacidad en Troche, pero acuerda derivar caña a un ingenio privado.
Petropar niega falta de capacidad en Troche, pero acuerda derivar caña a un ingenio privado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cañicultores, Cristian Fonseca, destacó la participación de los productores en la asamblea y consideró que la campaña 2026 fue históricamente favorable para el sector.

Fonseca señaló que uno de los principales desafíos para el próximo año será comenzar anticipadamente los preparativos de la zafra, con una planificación que permita definir los costos de producción, ajustar los precios y establecer las condiciones de inicio de las actividades. Sostuvo que el objetivo es que los beneficios alcancen tanto a los grandes como a los pequeños y medianos productores.

El dirigente también reclamó mayor acompañamiento institucional para las familias dedicadas al cultivo de caña dulce. En particular, pidió más asistencia técnica y una presencia más activa del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), al considerar que la asociación representa a uno de los sectores productivos más numerosos del país, pero recibe escaso respaldo de esa cartera estatal.

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