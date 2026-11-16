Ueno Bank: Tras el pago de los anticipos del Fondo de Garantía ¿qué pasos vienen ahora?

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) terminó de acreditar al 100% de los clientes con derecho anticipo en esta primera etapa con desembolsos hasta 40 salarios mínimos (G. 121.760.000). Aunque esta semana continuará el proceso de desbloqueos de algunas cuentas con Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) principalmente que están siendo aún verificadas por lo que aún no han podido acreditarse a sus titulares.

El BCP informó también que los desembolsos totales realizados a las entidades financieras en el marco del pago del anticipo de la garantía a depositantes de ueno bank alcanzaron a 1.812.348 personas, por un total de G 3,99 billones (US$ 645 millones aproximadamente). Aún queda un remanente de poco más de G. 1 billón de guaraníes que debería ser alcanzado por el Fondo de Garantía de depósito (FGD).

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¿Qué se viene ahora?

Respecto a ¿qué se viene ahora para llegar a cubrir los 75 salarios mínimos? Esto fue lo que respondió Pedro Acosta, miembro del directorio de la banca matriz, en una reciente conferencia de prensa.

Una vez terminado esta etapa del pago de los anticipos, se debe dar continuidad al proceso que establece la ley, del plazo de 15 días desde la comunicación de la resolución del banco (2 de noviembre) para preparar el balance de exclusión, fecha que se cumple este lunes 16 de noviembre. En ese sentido, el miembro del directorio Pedro Acosta, detalló que el equipo interventor empezará a evaluar el balance de la entidad.

Balance de exclusión: En este paso se separa los activos y pasivos viables (como los depósitos, créditos, tarjetas, etc) de Ueno bank para transferir a otras entidades mediante un proceso de licitación “El plazo era de 15 días desde que se empezó la intervención para tener ya listo el balance denominado de exclusión, donde se clasifican los activos y pasivos del banco, de acuerdo a su orden de preferencia.

Llamado a licitación por las carteras: Acosta detalló que dentro de este proceso se hará un llamado a las entidades financieras que son los principales aportantes del Fondo de Garantía, entonces ellos (bancos y financieras) son los habilitados para participar de esta licitación, y recibirán el listado de los activos y de los pasivos de la entidad que surja justamente del balance de exclusión.

Explicó además que, de acuerdo a esos listados, las intermediarias interesadas pueden ofertar por la totalidad o por parte de la cartera de la entidad que puede ser, por ejemplo: La cartera de crédito, otro puede ofertar por tarjeta de crédito. Esto dentro de un procedimiento competitivo. “O sea, que la mejor oferta es la que va a ser asignada con estos activos”, apuntó.

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Cancelación del saldo del FG: Detalló igualmente que con lo resultante de la venta de esas carteras se irá cubriendo los 35 salarios que todavía faltan de la garantía hasta cubrir los 75 salarios que dispone la ley (G. 228.300.000) y los otros depósitos privilegiados que establece la ley que son los fondos de las entidades públicas de jubilación. “Esa es la etapa que se viene y nuestro plazo es tenerlo ya listo para este lunes 16”, indicó.

Balance residual y liquidación: Conforme al artículo 26 de la Ley 2334/03, los activos y pasivos no transferidos a otra entidad conformarán lo que se conoce como “Balance residual” que la Superintendencia de Bancos (SIB) debe luego remitir al juez competente para iniciar la liquidación forzosa por la vía judicial.

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Diagnóstico completo para fin de mes

De acuerdo con lo indicado por Acosta en la conferencia de prensa, la intención del Banco Central es que en para finales de este mes de noviembre ya se tenga un diagnóstico completo, no solamente de lo pagado por el seguro del Fondo de Garantía, sino ya para establecer los mecanismos propios de la resolución usando los instrumentos que le da la ley, de transferir a otras entidades tanto activos como pasivos.

“La idea es que se pueda usar el mecanismo legal que hoy disponemos para que en poco tiempo podamos terminar el proceso de transferencia normal y luego diseñar cómo atacar aquellos activos que son más difíciles de realizar o de dudosa realización. Tenemos que diseñar esquemas de solución para este tipo de aspectos”, precisó.