Disolución del Ueno Bank en Paraguay deja sin empleo a trabajadores de empresa argentina

Itti tiene entre su personal a desarrolladores de programación y responsables de producto a cargo de las cuentas bancarias de al menos 2,9 millones de clientes en Paraguay, un país de 6,1 millones de habitantes, quienes desde el martes se vieron impedidas de acceder a su dinero tras la orden de intervención y disolución del Banco Central de Paraguay (BCP).

La entidad rectora de la actividad bancaria en ese país detectó que el índice de solvencia de Ueno Bank había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido.

El caso ha provocado la renuncia del presidente paraguayo, Santiago Peña, por poseer acciones del Ueno Holding, el conglomerado que agrupa a la desaparecida institución bancaria y está emparentado con Itti a través del Grupo Vázquez.

En Argentina, Itti emplea a casi 1.000 personas en Buenos Aires pero también en Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, San Juan, Neuquén y otras provincias, quienes fueron notificadas este jueves del súbito freno de la empresa.

EFE se comunicó con la última responsable de Recursos Humanos de Itti, Pilar Camacho, quien aseguró que renunció este jueves tras no recibir remuneración en cinco meses y que las comunicaciones que recibieron los empleados fueron enviadas desde la empresa en Paraguay.

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Susana Oliva es empleada del área de Bienestar en Itti en la capital argentina y relató a EFE que este jueves recibió un correo electrónico en el que la compañía le decía que estaba suspendida por 30 días y "nadie explicó nada".

"Todavía no recibimos nuestro salario correspondiente a octubre, que tendríamos que cobrar en estos días. Tendremos la cobertura de salud solo hasta fin de mes, y hay muchísima gente que depende de eso", dijo a EFE.

Sus jefes están en Paraguay y no fueron suspendidos ni despedidos, y al pedirles respuestas no le dieron ninguna información.

Desde el martes a la mañana se cerró la oficina en Buenos Aires, y se exigió que los trabajadores continuaran sus labores de forma remota desde sus hogares, pero ya el miércoles no tenían acceso a los sistemas ya que Ueno Bank había dejado de existir.

En agosto Itti ya había despedido a unas cien personas en el país.

Belén Haves es líder de producto en Itti para Ueno Bank desde hace tres años y dijo a EFE que comparte un grupo de WhatsApp con otros empleados en el que siguen las noticias sobre la investigación de la Justicia con "ansiedad y angustia".

"Estamos en un limbo: no estamos desvinculados de la empresa pero no nos pagaron octubre ni nos van a pagar, no los indemnizaron, y tampoco podemos buscar otro trabajo porque seguimos contratados", comentó Haves.

"Mis jefes directos, los jefes de mis jefes y los jefes de ellos no saben nada tampoco", agregó.

La rápida caída de Peña llega después de dos días de protestas de clientes del banco, a pesar de que Peña el miércoles pasó una ley para reponer a los ahorristas hasta 40 salarios mínimos mensuales, un monto que equivale a 121,7 millones de guaraníes (unos 19.787 dólares), en un plazo de 24 horas, y que no podrá exceder los cinco días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la normativa.

La Fiscalía de Paraguay pidió prisión preventiva este miércoles para Miguel Vásquez, uno de los fundadores del Ueno bank y titular del Grupo Vázquez, y el arresto domiciliario de los otros siete directivos, después de que comparecieran hoy ante el Ministerio Público para declarar.