El doctor en Economía y ex ministro de Hacienda Dionisio Borda presentó “Es tiempo de conversar: opiniones de referentes y líderes en Paraguay”, un libro que reúne las respuestas de referentes paraguayos a 18 preguntas sobre el futuro del país. En sus escritos, el autor propone diversificar la producción y mejorar el uso de los recursos públicos.

El lanzamiento se realizó el pasado miércoles 11 de noviembre en la sede de la Sociedad Científica del Paraguay y la presentación estuvo a cargo del escritor y periodista Bernardo Neri Farina.

Borda señaló que Paraguay logró avances en estabilidad macroeconómica y financiera durante las últimas dos décadas. En su discurso, puso el foco en cómo aprovechar esa base para ampliar las oportunidades de trabajo y mejorar las condiciones de vida de la población.

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Empleo formal y diversificación productiva en Paraguay

El exministro planteó que Paraguay debe ampliar la variedad de bienes que produce e incorporar más tecnología. El objetivo es agregar valor a lo que el país ya produce y abrir más oportunidades de empleo formal.

“Paraguay no puede depender indefinidamente de unos pocos productos primarios”, afirmó Borda.

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Gasto público, impuestos y seguridad social

Borda propuso mejorar la calidad del gasto público y avanzar hacia un sistema tributario más progresivo, en el que quienes tienen mayor capacidad económica aporten una proporción mayor. También planteó que la seguridad social llegue a más personas y que el ingreso a la función pública se base en el mérito.

Al hablar de las desigualdades, sostuvo que el país debe garantizar “que el lugar donde una persona nace, no determine de antemano su futuro”.

Crisis bancaria y bonos soberanos

El exministro pidió atender las consecuencias de la crisis financiera de un banco y esclarecer las responsabilidades. En su discurso, explicó que los bonos soberanos son una fuente de financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN).

“En el plano internacional, la crisis puede afectar la reputación del Paraguay y encarecer las próximas emisiones de bonos soberanos”, advirtió.

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Obra viene a cerrar triología literaria

El libro, editado por Servilibro, reúne respuestas de referentes de distintos sectores y generaciones. Las 18 preguntas permiten comparar sus diagnósticos y propuestas sobre el desarrollo de Paraguay. La publicación da continuidad a “La hora del desarrollo. Paraguay y sus nuevos desafíos” (2025) y completa la trilogía iniciada con “Mis desembarcos: memorias” (2024).

Borda aprovechó la presentación para proponer un acuerdo de largo plazo sobre el rumbo del país. El alcance de ese acuerdo, explicó, sería “establecer objetivos nacionales fundamentales que perduren más allá de los ciclos electorales y de los cambios de gobierno”.

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