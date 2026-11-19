La ANDE dio a conocer la lista de las zonas, horarios y trabajos programados que realizarán este viernes, por lo que dichas zonas tendrán cortes del suministro de electricidad.

Los trabajos se realizarán en dos regiones: Metropolitana y Este.

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Cortes de luz en la Región Metropolitana

Zona 1: en Magnolias y Martín Pescador del barrio Los Remedios de San Lorenzo, de 08:30 a 17:00 se cortará el servicio para alivio de carga.

Zona 2: en Callejón Zaracho y Colón del barrio Laguna Satí de Fernando de la Mora, de 08:00 a 15:00 se trabajará en el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

Zona 3: en Cadete Boquerón c/ Avda. Paso de Patria del barrio San Blas de San Antonio, de 07:30 a 18:00 se realizará el corte para el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado.

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Zona 4: en Iturbe y Carlos Antonio López del barrio San Francisco de Limpio, de 08:00 a 14:00 se interrumpirá la luz para el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

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Zona 5: en Santísima Trinidad e/ Padre Molas y Carlos Antonio López del barrio Cerrito de Capiatá, de 08:00 a 15:00 se realizará el corte para el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

Zona 6: en Independencia Nacional del barrio Guayaibity de Itauguá, de 08:30 a 12:30 se interrumpirá el suministro para el traslado de puesto de distribución.

Zona 7: en Aldana Cañada del barrio Aldana Cañada de Julián Augusto Saldívar, de 13:00 a 18:00 se trabajará en el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

Zona 8: en Independencia Nacional del barrio Pindolo de Areguá, de 08:00 a 12:00 se cortará la energía para la adecuación de estructura de baja tensión.

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Zona 9: en Independencia Nacional del barrio Pindolo de Areguá, de 08:00 a 12:00 se realizará el corte para la adecuación de estructura de baja tensión.

Zona 10: en Arabia Saudita c/ Atilio Galfré del barrio María Ángela de Fernando de la Mora, de 08:00 a 11:00 se interrumpirá el servicio para el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado.

Zona 11: en Ruta Mcal. Estigarribia c/ Inmaculada Concepción del barrio Medalla Milagrosa de Fernando de la Mora, de 11:00 a 14:00 se cortará la luz para el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado.

Zona 12: en Blas Garay c/ Acosta Ñu del barrio Corrales de Fernando de la Mora, de 14:30 a 17:30 se trabajará en el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado.

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Zona 13: en Tte. Ettiene c/ Cnel. Cazal, Luis Irrazábal e/ Callejón y Tte. Zenteno, Cap. Rivas e/ Avda. Mcal. López y Chololó, Acaray e/ Avda. Mcal. López y Callejón, y Resedá e/ Ingavi y Pirizal del barrio Zona Norte de Fernando de la Mora, de 10:00 a 18:00 se realizará el corte para el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado.

Zona 14: en Dominga Ruiz de Pereira desde Corochiré hasta Arasá, y Batalla de Boquerón desde Luis Alberto del Paraná hasta San Antonio del barrio Zona Norte de Fernando de la Mora, de 08:00 a 17:00 se interrumpirá el suministro para el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado.

Zona 15: en Yugoslavia desde San Lorenzo hasta 14 de Mayo, Juan B. Rótela desde Mario Meyer hasta Germán Fretes, Cerro Corá desde Mario Meyer hasta Nueva Asunción, Nueva Asunción desde San Lorenzo hasta 14 de Mayo, y Mario Meyer desde San Lorenzo hasta Juan B. Rótela del barrio Santa María de San Lorenzo, de 09:00 a 19:00 se cortará la luz para el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado.

Según el informe que dio a conocer la ANDE, las unidades responsables de estos trabajos son el Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución y el Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

Cortes de electricidad para la Región Este

Los trabajos programados en la Región Este para mañana son:

Zona 1: en el Km 5 ½ La Blanca de Alto Paraná, de 07:00 a 12:00 se realizará el corte del suministro de electricidad para trabajos en líneas de media tensión (23 kV).

Según indicaron desde la ANDE, la unidad responsable de estos trabajos es el Departamento de Operación de Distribución Regional Este (021-519-5285).