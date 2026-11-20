El presidente de la República, Pedro Alliana, oficializó el nombramiento de Emigdio Rufino Wendell Mora como nuevo viceministro de Transporte, en reemplazo de Hugo Nelson Vera Ojeda, que no duró ni un día en el cargo.

El nuevo titular de la dependencia tiene una extensa trayectoria en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), donde ocupó cargos jurídicos y vinculados al área de transporte.

La designación quedó establecida mediante el Decreto N.º 7.255, del 20 de noviembre de 2026, firmado por el presidente de la República. En su artículo primero, el documento dispone el nombramiento de Wendell Mora al frente del Viceministerio de Transporte del MOPC, en sustitución de Vera Ojeda.

El nombramiento de Emigdio Rufino Wendell Mora se produjo tras la fugaz salida de Hugo Nelson Vera Ojeda, quien no llegó a completar un día al frente del Viceministerio de Transporte.

Su designación quedó envuelta en cuestionamientos luego de que, durante una entrevista, no pudiera responder preguntas básicas sobre el precio del pasaje y el subsidio estatal. Posteriormente, Vera anunció en sus redes sociales que presentó su renuncia y alegó que prefería dar un paso al costado ante el clima de críticas y desinformación.

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¿Quién es Emigdio Wendell, nuevo viceministro de Transporte?

El nuevo viceministro es abogado, egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA), donde cursó sus estudios entre 1981 y 1987. Nació en Asunción el 28 de octubre de 1961 y, según su currículum, cuenta con dominio avanzado del español, guaraní y portugués.

Su trayectoria en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se remonta a 1989. Entre ese año y 2010 se desempeñó como jefe del Departamento Jurídico y Administrativo de la institución.

Posteriormente, ocupó cargos en el área de transporte. Entre 2012 y 2014 fue director de Asuntos Internacionales del Viceministerio de Transporte, luego de haber trabajado en la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Transporte. Entre 2014 y 2015 también ejerció como coordinador jurídico de esa dependencia.

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Su experiencia en la administración pública incluye además funciones en la Secretaría General de la Dirección de Correos y la jefatura del Departamento Jurídico Técnico y Catastral de la Dirección de Bienes Inmobiliarios (DBI), cargo que figuraba como vigente en su registro hasta 2023.

En cuanto a su formación complementaria, realizó cursos de Derecho Penal Profundizado en la Universidad de la Cuenca del Plata, Argentina, en 2013 y 2014. También participó en junio de 2012 en un entrenamiento en Seúl, Corea del Sur, relacionado con el estudio de factibilidad para la construcción de una red vial ferroviaria en Paraguay.