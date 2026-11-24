La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) presentó ante el directorio de esa institución una acusación formal contra los dos mayores actores del mercado frigorífico paraguayo por supuesto abuso de posición dominante en perjuicio de productores ganaderos, y solicitó la aplicación de grandes multas a ambas firmas.

Las empresas acusadas son Frigomerc - parte del grupo empresarial Minerva Foods – y Frigorígico Concepción. La Dirección de Investigación de Conacom recomendó aplicar multas de 16 millones de dólares al primero y de 26 millones de dólares al segundo.

En conversación con ABC Cardinal este martes, el director de Investigación de la Conacom, Ricardo Gavilán, explicó que la acusación fue formulada luego de un trabajo investigativo que duró ocho meses, partiendo de denuncias hechas contra ambos frigoríficos por productores ganaderos.

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Esa investigación comprobó un “actuar abusivo” y un “abuso de posición dominante colectiva” de ambas empresas en el mercado de compra de ganado bovino para faena, afirmó Gavilán, quien señaló que Concepción y Frigomerc concentran el 63 por ciento de todo ese mercado en Paraguay, lo que les habría permitido “aplicar condiciones no equitativas” hacia los productores.

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Concretamente, los productores denuncian que los frigoríficos pagan por la carne, pero no por otras partes de cada animal como el cuero o los huesos, que finalmente las empresas también comercializan.

Como consecuencia, “el productor no recibe un justo pago por el animal que ofrece al frigorífico” y se ve perjudicado como parte “contractualmente débil” en los negocios con los frigoríficos, subrayó el representante de la Conacom.

Conacom analiza si aplica multas

Gavilán enfatizó que la solicitud de multas – y de la aplicación de medidas “correctivas” tendientes a transparentar el proceso de pesaje y faenamiento de los animales para permitir que los productores reciban un pago más equitativo - aún está siendo analizado por el directorio de la Conacom.

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Añadió que los frigoríficos acusados ya tuvieron ocasión de presentar sus respectivos descargos.