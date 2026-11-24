La auditoría de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG-SANTE) de la Unión Europea comenzó a principios de noviembre. La primera etapa comprendió indagaciones de manera virtual, mientras que en esta segunda fase llegaron autoridades del bloque europeo para verificar el sistema veterinario oficial del país. La misión permanecerá en Paraguay hasta el 3 de diciembre.

El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, comentó que esta auditoría se realiza después de casi siete años, en el marco de las verificaciones periódicas vinculadas a las exportaciones de carne bovina fresca paraguaya destinadas a ese mercado.

La misión tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de los requisitos sanitarios relacionados con la fiebre aftosa, la identificación y el registro de animales. Además, contempla visitas a establecimientos ganaderos de la especie bovina y a frigoríficos.

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Visita a frigoríficos y establecimientos ganaderos

El Senacsa informó que la inspección comenzó con una visita al Laboratorio Central de la institución, donde se verificaron la infraestructura y los procedimientos, desde la recepción de las muestras hasta la emisión de resultados.

También fueron evaluados los procedimientos de control de vacunas antiaftosa y las acreditaciones de las técnicas de diagnóstico de las enfermedades incluidas en los programas oficiales de control sanitario animal.

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Asimismo, los auditores realizaron una visita técnica al frigorífico Frigochorti, ubicado en el departamento de Boquerón.

Egipto prepara próxima auditoría

Por otra parte, desde el Senacsa mencionaron que las habilitaciones de algunos establecimientos paraguayos para exportar a Egipto ya están vencidas. Sin embargo, los especialistas de ese país otorgaron una prórroga hasta el 31 de diciembre y que llegarán durante ese mes para evaluar la extensión del registro sanitario.

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Detallaron que la auditoría de Egipto contempla la renovación de las habilitaciones de los frigoríficos paraguayos exportadores de carne bovina, así como la autorización de nuevos establecimientos que podrían ser incluidos en la lista de plantas aprobadas por la autoridad sanitaria egipcia.