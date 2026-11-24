El Hospital de Clínicas garantizó la continuidad de los servicios esenciales durante la primera jornada del paro total de actividades que resolvió el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en rechazo al recorte presupuestario previsto para el ejercicio fiscal 2027.

Desde la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) informaron que, debido a su carácter asistencial, en el Hospital de Clínicas se adoptaron las medidas organizativas necesarias para mantener las prestaciones indispensables, de modo que la medida no afecte a los pacientes que requieren atención urgente.

En ese sentido, aseguraron que permanecieron operativos los servicios de urgencias, unidades de terapia intensiva y áreas de internación, además de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos considerados impostergables.

Por otra parte, las consultas programadas que resulten afectadas por la suspensión de actividades serán reprogramadas una vez que se levante el paro total, conforme a la organización de cada servicio.

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La disposición también contempla la coordinación entre las distintas dependencias para garantizar las prestaciones imprescindibles.

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El decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, Prof. Dr. Osmar Cuenca Torres, manifestó su confianza en que las autoridades nacionales analizarán el pedido de restitución de los recursos previstos para la institución.

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“Confiamos en que las autoridades van a analizar la devolución del presupuesto a la UNA, porque de lo contrario se verá afectado el Hospital de Clínicas, principalmente en la correcta provisión de medicamentos e insumos necesarios para brindar una buena atención”, expresó.

Agregó que la reducción presupuestaria también comprometería los planes de crecimiento y proyección del centro asistencial, además de repercutir en los beneficios que reciben numerosos trabajadores de la institución.

Sindicatos presionan en el Congreso

En el marco de las movilizaciones, representantes del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas (SITRAHC), junto con integrantes de varios sindicatos de las diferentes unidades académicas de la UNA, acudieron este martes al Congreso Nacional para presionar a las autoridades parlamentarias y exigir la devolución de los recursos recortados.

El reclamo apunta a una reducción de G. 582.000 millones del presupuesto de la universidad. Según los representantes sindicales, el Poder Ejecutivo planteó un recorte del 40%, que para el Hospital de Clínicas significaría unos G. 6.600 millones menos.

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Las distintas unidades académicas de la UNA, así como los institutos, suspendieron sus actividades académicas, administrativas y de servicios los días martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, en cumplimiento de la Resolución Nº 0762-00-2026 del Consejo Superior Universitario (CSU).

Para este martes se estableció un paro total, mientras que mañana se prevé la suspensión de las actividades académicas y una jornada de manifestación, aunque deberán continuar las tareas administrativas y los servicios imprescindibles.

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En tanto, para el 26 de noviembre está previsto nuevamente un paro total de las actividades académicas, administrativas y de servicios, como parte de las acciones de en defensa del presupuesto de la UNA.