El presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Juan Carlos Duarte, continúa en el cargo, aunque el presidente de la República, Pedro Alliana, todavía no confirmó su continuidad al frente de la institución.

El funcionario reconoció que no existe una definición oficial sobre su situación y señaló que, por ahora, sigue trabajando mientras aguarda instrucciones del nuevo Gobierno, tras la destitución de Santiago Peña.

“No, no existe todavía confirmación”, respondió Duarte cuando fue consultado sobre si Alliana ya le había ratificado en la presidencia del ente regulador.

Ante la consulta sobre si había conversado con el nuevo mandatario y si continuaría en funciones, Duarte explicó que se mantiene en el cargo conforme a lo establecido en el artículo 21 del decreto reglamentario de la Ley de Telecomunicaciones.

“Todo continúa hasta que salga de la confirmación o no. El presidente y los miembros del directorio están obligados a permanecer en sus cargos hasta ser removidos o confirmados. Eso dice el decreto reglamentario de la Ley de Telecomunicaciones”, manifestó.

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¿Qué dice la ley y el decreto reglamentario?

La situación también pone en contexto las disposiciones legales sobre la permanencia de las autoridades de Conatel. Por un lado, el artículo 8 de la Ley Nº 642/95 de Telecomunicaciones establece que los miembros del directorio permanecerán en el ejercicio de sus funciones durante cinco años, con excepción del presidente, cuyo mandato coincidirá con el del presidente de la República.

Sin embargo, el artículo 21 de las Normas Reglamentarias de la Ley de Telecomunicaciones, aprobadas por el Decreto 14.135/96, dispone que el presidente y los directores titulares, al término de sus respectivos períodos, continuarán en sus funciones hasta que sean confirmados o reemplazados.

Esta última disposición es la que Duarte invoca para justificar su permanencia al frente de Conatel, pese a que Pedro Alliana todavía no confirmó su continuidad. Por ahora, el funcionario asegura que sigue trabajando con el entorno del nuevo Gobierno y que permanecerá en el cargo hasta recibir alguna instrucción.

El titular de Conatel agregó que, mientras no se produzca una decisión, seguirá desempeñando sus funciones. “Por ahora seguimos trabajando hasta que recibamos alguna instrucción”, afirmó.

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“Estamos trabajando”, dijo Duarte

Consultado nuevamente sobre si ya mantuvo conversaciones con Alliana, Duarte evitó dar detalles sobre contactos directos con el presidente, pero señaló que existe diálogo con su entorno. “Estamos trabajando. Estamos trabajando con el entorno”, respondió.

Mientras aguarda una definición de Alliana sobre su continuidad, Duarte sigue al frente de Conatel y participando de las decisiones del directorio, entre ellas las resoluciones que dispusieron la apertura de los sumarios administrativos contra Nubicom Paraguay, una dudosa empresa de argentina, a la que adjudicaron la red 5G y que tenía vínculos con el Grupo Vázquez.

Los procedimientos se iniciaron en medio de las dificultades que enfrenta el citado Grupo empresarial, tras la resolución de Ueno Bank, y mantienen bajo investigación a la empresa que obtuvo una licencia para operar servicios de telefonía móvil e internet en la frecuencia de 3.500 MHz.