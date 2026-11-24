La situación de Nubicom Paraguay SA se complica con la apertura de un segundo sumario administrativo por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que continúa bajo la presidencia de Juan Carlos Duarte, aún sin confirmación en el cargo por parte del presidente Pedro Alliana.

La empresa ya estaba sometida a un sumario por una presunta transferencia de acciones sin autorización previa de Conatel, luego de que Nubicom SRL de Argentina comunicara su desvinculación de la firma paraguaya, después de haber obtenido la licencia de 5G sobre la base de sus antecedentes y experiencia. Ahora, un nuevo procedimiento apunta a la interrupción de las operaciones de sus radiobases.

En este sentido, el ente regulador constató que las 34 estaciones radiobases instaladas por la empresa dejaron de operar, en medio de las dificultades que enfrenta el Grupo Vázquez tras la resolución de Ueno Bank. La situación fue corroborada por Conatel mediante una nueva inspección técnica y podría configurar una “interrupción total del servicio”, considerada una infracción grave.

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Víctor Martínez, miembro del directorio de Conatel, explicó que la institución abrió este segundo procedimiento luego de tomar conocimiento de que las estatales Copaco y Vox dejaran de prestar servicios a Nubicom. A partir de esa información, el regulador verificó las instalaciones y constató que ninguna de las 34 radiobases inspeccionadas en Asunción y alrededores continuaba funcionando.

“El resultado de las inspecciones es que las 34 radiobases no están operativas, es decir, en este momento no tenemos operación de Nubicom en esas 34 radiobases”, afirmó.

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Los equipos de Nubicom estaban principalmente en predios de Vox

Martínez también confirmó que la mayoría de las radiobases de Nubicom estaban instaladas en predios de Hola Paraguay SA (Vox), mientras que una se encontraba en un inmueble de Copaco y otras tres o cuatro estaban en diferentes lugares.

Vale señalar que la suspensión de los servicios a Nubicom por parte de las telefónicas estatales se produjo por incumplimientos de pago de la compañía.

Días atrás, Copaco informó que solo había desconectado una de las radiobases instaladas en sus predios. Sin embargo, ayer Guillies Demars, gerente de Copaco, informó a ABC que Nubicom tenía además equipos instalados en 36 sitios alquilados en predios de Vox. La empresa tampoco pagó por este servicio a la estatal.

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Cancelación de licencia a la vista ante infracciones graves

Martínez explicó que la interrupción de las operaciones de las radiobases puede constituir una infracción grave, de acuerdo con el artículo 104, literal H, de la Ley de Telecomunicaciones, que tipifica como tal la interrupción total del servicio. A esto se suma otro posible incumplimiento relacionado con las obligaciones asumidas por la empresa en el pliego de bases y condiciones de la licitación.

En particular, mencionó el numeral 176, que establece una cantidad mínima de estaciones radiobases que debían estar instaladas y operativas durante el primer año de vigencia de la licencia. Además, Conatel investiga si la firma comunicó formalmente la interrupción del servicio, conforme al procedimiento establecido por el directorio del ente regulador.

Por estos hechos, el directorio resolvió instruir un segundo sumario administrativo contra Nubicom Paraguay. La empresa fue notificada el viernes último y, según Martínez, todavía se encontraba dentro del plazo legal para presentar su descargo.

Con la apertura de los dos sumarios, Nubicom se expone a perder su licencia, que obtuvo para prestar servicios de telefonía móvil celular y acceso a internet en la frecuencia de 3.500 MHz.

El directivo de Conatel señaló que la Ley de Telecomunicaciones contempla distintas sanciones para las infracciones graves y que una de ellas es justamente la cancelación de la licencia. No obstante, aclaró que la institución no puede anticipar una decisión mientras los sumarios sigan en curso.

“Las infracciones graves tienen las sanciones que van, tiene varias gradaciones y una de ellas es la cancelación de la licencia. Por prudencia administrativa, no podemos decir cuál va a ser la sanción en este momento, pero sí podemos mencionar que una de las sanciones es la cancelación de la licencia”, expresó.

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Respetar el debido proceso

Por su parte, Fernando Machuca, también miembro del directorio de Conatel, explicó que los sumarios deben respetar las etapas previstas para garantizar el debido proceso: contestación, producción de pruebas y alegatos.

Estimó que, en el mejor de los casos, ambos sumarios podrían tener una resolución antes de fin de año. Sin embargo, aclaró que los plazos dependen del juez instructor, quien tiene autonomía para conducir la investigación.

El primer sumario: Nubicom de Argentina se desmarca, mientras Nubicom Paraguay se queda sin representantes

El segundo procedimiento se suma al primer sumario administrativo que Conatel abrió contra Nubicom Paraguay por la presunta transferencia de acciones sin autorización previa del ente regulador.

La investigación se inició luego de que trascendiera que Nubicom SRL de Argentina se había desvinculado de la sociedad paraguaya. Según explicó Martínez, la firma argentina presentó una nota ante Conatel en la que ratificó su desvinculación y señaló que había celebrado un acuerdo privado para vender sus acciones a Southern Holding S.A.

Por su parte, Nubicom Paraguay presentó otro expediente en el que las personas firmantes manifestaron que no tenían conocimiento de la situación de las acciones. En esa misma presentación, Carlos Díaz y Gilberto Ramos comunicaron su renuncia a los poderes de representación que les habían sido otorgados, por lo que la empresa incluso se quedó sin representación.

Según Martínez, ambos fueron quienes respondieron ante Conatel en representación de Nubicom Paraguay, en el marco del primer sumario.

El funcionario agregó que ambos figuraban en la documentación de una asamblea del 15 de junio presentada ante el ente regulador: Marco Galanti aparecía como presidente, Gilberto Ramos como director y Carlos Díaz como síndico. Sin embargo, Ramos y Díaz presentaron una nota ante Conatel para exponer la situación de la empresa y adjuntaron una escritura pública mediante la cual renunciaron a los poderes que les habían sido otorgados.

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“Ellos tenían unos poderes, por lo menos me refiero al señor Carlos Díaz y al señor Gilberto Ramos”, explicó Martínez. Agregó que ambos utilizaron esas facultades para presentar la documentación y que, en esa misma gestión, comunicaron formalmente su renuncia.

Ganaron licencia 5G con dudosa “experiencia” de firma argentina

Vale recordar que la licencia fue otorgada sobre la base de los antecedentes y documentos de experiencia presentados por la empresa argentina Nubicom SRL, quien alegó que tenía 100.000 clientes en el país vecino, lo cual siempre estuvo en duda.

Por tanto, Martínez consideró que una eventual transferencia accionaria no podía realizarse sin el análisis y la autorización correspondientes.

“La otorgación de la licencia se dio sobre la base de la documentación que presentó la empresa argentina y dio el resultado de la otorgación de la licencia. La ley prevé la posibilidad de transferencia de licencia, pero se tiene que analizar quién es el que va a adquirir. No hay una desvinculación tan sencilla”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público, Machuca indicó que, si durante el sumario se detectan hechos punibles, los funcionarios públicos están obligados a comunicarlos a la Fiscalía.

“De existir hecho punible, nosotros estamos obligados como funcionarios públicos a remitir a la Fiscalía”, afirmó.

Vinculación con el Grupo Vázquez: Conatel sigue alegando “desconocimiento”

Llamativamente, las autoridades de Conatel siguen alegando desconocimiento de la vinculación de Nubicom Paraguay con el Grupo Vázquez, pese a los antecedentes comerciales y a los préstamos por G. 417.075 millones que Ueno Bank habría otorgado a dicha firma, a 180 días y a sola firma. Tampoco la interrupción de las operaciones de las radiobases, en medio de las dificultades de Ueno Bank, llevó a las autoridades del ente regulador a reconocer ese vínculo.

Martínez sostuvo que Conatel se maneja con los documentos presentados formalmente ante la institución y que, hasta el momento, no recibió documentación que acreditara que los representantes del Grupo Vázquez integraban el directorio de Nubicom Paraguay.

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No obstante, reconoció que la empresa paraguaya surgió de una firma previamente existente en la que Guillermo Vázquez figuraba como presidente y otros directivos del Grupo Vázquez (César Astigarraga, como vicepresidente, y Luis Angulo, como director titular). Según Martínez, la documentación que obra en Conatel, posteriormente se produjo una desvinculación y Nubicom Argentina SRL pasó a figurar como accionista mayoritaria.

El funcionario aclaró que los contratos privados entre las empresas no fueron comunicados al ente regulador. Sin embargo, anunció que Conatel solicitó a la Abogacía del Tesoro información precisa sobre la composición accionaria de la firma.

La situación cobra relevancia en medio de los problemas que enfrenta el Grupo Vázquez tras la resolución de Ueno Bank y las dificultades de sus empresas vinculadas. El expresidente Santiago Peña fue destituido mediante juicio político y es objeto de investigaciones, al igual que otros directivos del grupo, entre ellos Miguel Vázquez. Sin embargo, estos antecedentes todavía no parecen tener dimensión suficiente en la posición que mantiene Conatel sobre la vinculación empresarial.