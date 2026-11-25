Para la zafra 2026-2027 fueron cultivadas unas 5.000 hectáreas de sésamo en todo San Pedro. Los municipios con mayor cantidad de siembras San Estanislao, Gral. Aquino, Choré, Itacurubí del Rosario, Liberación, Guajayvi y Capiibary, todos de la parte sur del segundo departamento del país.

Un 30 % de las parcelas cultivadas hasta la fecha se encuentran con problemas de germinación, a consecuencia de las grandes precipitaciones que se registran desde hace varios meses, señalaron agricultores dedicados al rubro.

José Cabrera, de la colonia Toro Pirú, distrito de Guajayví, indicó que, así como está el panorama para esta zafra, no habrá una buena producción en toda la zona, debido a la inestabilidad del tiempo. Añadió que de los factores del clima depende en gran porcentaje la germinación y el rendimiento del cultivo.

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Inestabilidad del tiempo también impacta en otros rubros

Cabrera refirió que la situación no es nada alentadora para los pocos sesameros que siguen apostando por la producción de la oleaginosa como uno de los cultivos alternativos en la agricultura familiar campesina. Sin embargo, de alguna manera hay que tratar de lidiar con el problema realizando la siembra de otros productos en las distintas fincas de los labriegos que están siendo afectados, enfatizó.

Pedro Brítez, agricultor de Calle 6.000 Bertoni, distrito de Santaní, dijo que, lamentablemente, las prolongadas lluvias están provocando muchas pérdidas al sector agrícola. No solamente impacta en la producción de sésamo, sino también a otros rubros de la temporada, principalmente a los frutihortícolas, subrayó.

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Asistencia a los afectados

El Ing. Agr. Miguel Rivas, de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), oficina regional de Santaní, informó que, con el propósito de encontrar la manera de asistir a los más afectados, se están realizando visitas a las fincas de los labriegos. Añadió que se coordinará qué producto se puede sembrar en las parcelas dañadas.