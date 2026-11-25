La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado aprobó por mayoría un adicional para el ajuste salarial del personal de salud contratado y nombrado del Instituto de Previsión Social (IPS). La propuesta se estudió ayer martes, durante el análisis del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. El senador Silvio “Beto” Ovelar, presidente de la comisión, moderó el debate.

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IPS: cuánto cuesta el ajuste salarial y a quiénes alcanza

Del costo general, G. 37.567 millones (US$ 5,82 millones) corresponden al personal nombrado, con el aguinaldo proporcional incluido. Según la exposición, el IPS financiará todo el adicional con recursos de la Fuente 30.

La propuesta alcanza a médicos, bioquímicos, farmacéuticos, odontólogos, psicólogos y profesionales de trabajo social. Durante la presentación, el senador Silvio “Beto” Ovelar explicó que la medida busca “evitar la migración” de profesionales del IPS al Ministerio de Salud Pública, ante la diferencia salarial entre ambas instituciones.

Para el personal nombrado, el cuadro prevé un aumento mensual de G. 500.000 (US$ 77) sobre el salario actual de enero a junio. De julio a diciembre, el incremento total sobre ese mismo salario llega a G. 1 millón (US$ 155).

Odontólogos del IPS quedarían con sueldos inferiores a farmacéuticos

En el segundo semestre, los odontólogos nombrados cobrarían G. 6.944.255 (US$ 1.075) al mes. Los farmacéuticos y bioquímicos llegarían a G. 8.695.350 (US$ 1.346). La diferencia mensual es de G. 1.751.095 (US$ 271).

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“¿Por qué los farmacéuticos van a ganar más que los odontólogos?”, preguntó el senador Dionisio Amarilla durante la sesión. En esa intervención se planteó equiparar sus salarios y se pidió una explicación técnica sobre los montos.

La senadora Esperanza Martínez, exministra de Salud Pública, señaló que, según entendía, la propuesta surgió de una negociación con los gremios. Ante el pedido de equiparación, marcó una condición. “Yo nomás lo que no quiero es agregar eso si es que no tenemos respaldo presupuestario”.

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El ajuste salarial del IPS podría revisarse en plenaria

El senador Natalicio Chase atribuyó el acuerdo al en ese entonces vicepresidente y actual presidente de la República, Pedro Alliana, las autoridades del IPS y los gremios. Pidió votar el texto tal como llegó a la comisión y planteó consultar a los sectores involucrados. Si esas consultas mostraban que no hubo acuerdo, dijo, “en la plenaria podemos nosotros corregir”.

Antes de votar el adicional salarial, la comisión aclaró que ya estaba prevista la reposición de G. 57.000 millones (US$ 8,83 millones) en créditos presupuestarios.

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