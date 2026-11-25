La Corte Suprema de Justicia (CSJ) licitó un servicio médico y sanatorial para funcionarios del Poder Judicial. El plan prevé entre 7.500 y 17.000 beneficiarios e incluye habitaciones privadas, cobertura de terapia intensiva y estudios como resonancias y tomografías.

La licitación pública nacional, identificada con el ID 484367, se publicó el 11 de noviembre de 2026. El registro de Contrataciones Públicas fija el 27 de noviembre a las 09:15 como plazo para entregar ofertas. El llamado prevé un contrato abierto que abarca más de un ejercicio presupuestario.

Esta licitación publicada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se da en medio de pedidos de gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil plantean al Estado cinco medidas y tres ejes para reducir el gasto público en 2027. Además de las crecientes protestas por el deterioro del sistema de salud público y del Instituto de Previsión Social (IPS) y sus anunciados recortes presupuestarios.

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¿Qué cubre el seguro médico de la Corte?

El plan tiene alcance nacional. En Asunción y Gran Asunción incluye consultas, electrocardiogramas y atención de urgencias y emergencias a domicilio. También prevé la toma de muestras de laboratorio en la casa del beneficiario, con cita previa y sin recargo.

La empresa deberá contar con tres ambulancias equipadas para terapia intensiva y cinco para traslados de bajo riesgo. El servicio también exige una ambulancia pediátrica y otra para visitas domiciliarias y urgencias.

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Los sanatorios en convenio deberán ofrecer habitaciones individuales con baño privado y cama para acompañante. La sede de la Corte en Asunción tendrá un punto de atención al cliente y un servicio de extracción de muestras de lunes a viernes, de 07:00 a 09:00, en días hábiles.

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Cuánto cubre el plan en terapia intensiva y quimioterapia

La cobertura de medicamentos y descartables en internaciones llega a G. 13.500.000 por evento. El pliego considera un evento a una enfermedad y sus complicaciones hasta que se resuelvan, aunque el paciente necesite más de una internación o un procedimiento.

En terapia intensiva, el tope para medicamentos y descartables es de G. 20.000.000 desde el ingreso. El servicio tiene cobertura del 100% durante los primeros 30 días por evento. Del día 31 al 50, la empresa cubre el 50% y el beneficiario paga la otra mitad.

El plan cubre hasta 20 sesiones de quimioterapia en un prestador designado. El límite para medicamentos y descartables es de G. 18.000.000 por evento. El servicio incluye los honorarios profesionales y el uso de sala.

Para materiales de osteosíntesis, como placas y tornillos para fijar huesos, el tope es de G. 2.500.000 por evento y por beneficiario. Cada persona podrá acceder a un máximo de seis resonancias y seis tomografías al año. También se prevén dos pruebas PCR por beneficiario al año para cada una de estas enfermedades: dengue, chikunguña y covid.

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Los que pueden acceder al seguro médico del Poder Judicial

La cobertura alcanza a funcionarios y contratados de la Corte. El titular puede incluir a su cónyuge o pareja en unión de hecho, con la documentación correspondiente. También puede incorporar a sus hijos solteros hasta el mes en que cumplan 21 años. Los hijos con discapacidad pueden acceder sin límite de edad, con certificado de la Senadis.

Si ambos integrantes de la pareja son funcionarios o contratados de la Corte, uno solo paga el seguro y el otro queda incluido en el grupo familiar. En ese caso, pueden sumar como adherentes pagos a hasta cuatro adultos mayores entre padres y suegros. Los demás titulares pueden incorporar a su padre y a su madre. En ambos casos, también pueden sumar a sus hijos solteros desde el mes siguiente a aquel en que cumplan 21 años.

Cada adherente paga entre el 30% y el 60% del valor del titular, según su edad. Sobre el alcance del gasto institucional, el pliego establece: “La Corte Suprema de Justicia, solo tiene compromiso contractual de pago por los titulares y sus grupos familiar/individual”.

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¿Qué pasa con el seguro al jubilarse?

Quienes se jubilen durante la vigencia del contrato podrán conservar las prestaciones como titulares si se incorporan al plan dentro de los 90 días posteriores a su baja por jubilación. Deberán firmar un contrato individual y pagar la cuota mensual.

En las farmacias adheridas, el descuento mínimo será del 35% para medicamentos 100% nacionales y del 20% para los importados o con principios activos importados. Los descuentos se aplican a pagos al contado, con tarjeta de débito o con cheque.

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El seguro médico de la Corte en el debate del PGN 2027

En octubre, durante el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, la senadora Yolanda Paredes señaló un aumento del 16% en medicina prepaga y salud. Citó un monto superior a US$ 1,5 millones y pidió una cobertura que evite que los funcionarios tengan que organizar rifas o polladas para pagar estudios especializados e internaciones.

El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, atribuyó la ampliación presupuestaria a la creación de 941 cargos y a la incorporación del personal contratado al seguro. En esa audiencia expresó su preferencia personal: “Personalmente, si a mí me preguntan, yo querría ir al IPS”.

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