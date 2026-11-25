La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado cerró en la noche de ayer, martes 24 de noviembre, el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

Silvio “Beto” Ovelar, presidente de dicha Comisión, estimó que el proyecto quedó en US$ 25.500 millones, unos US$ 200 millones por debajo de la propuesta original del Ejecutivo, que cifró en US$ 25.754 millones (G. 166.322.078.980.116).

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PGN 2027: qué fondos recuperan Salud y las universidades públicas

Ovelar señaló en conversación con ABC Color que la comisión repuso recursos para el Ministerio de Salud Pública, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y las universidades públicas del interior. La versión también contempla aumentos en Salud y el reconocimiento de la carrera académica de los docentes universitarios.

“También se recupera lo que hace relación a remuneraciones extraordinarias, adicionales y bonificaciones”, precisó el senador con respecto a las partidas para el personal.

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Hambre Cero: 155 días de alimentación escolar pese al recorte

Ovelar confirmó que el programa Hambre Cero sufrió un recorte. Dijo que el objetivo es mantener la cobertura nacional con los fondos disponibles. “Para que pudiera llegar a todos los niños del país por 155 días”, acotó.

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En el caso de las gobernaciones, estimó que las partidas del programa Hambre Cero bajaron cerca del 20%. Para obras públicas, señaló que la comisión avaló un aumento de G. 10.000 millones (US$ 1,55 millones) para cada gobernación. “Una cal y otra de arena para las gobernaciones”, resumió.

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Cuándo trata el Senado el Presupuesto 2027

Ovelar anunció que la sesión del pleno está prevista para el jueves 26 de noviembre a las 9:00 y será abierta. Antes de la sesión, el equipo técnico de la comisión precisará las cifras de los cambios acordados.

El presidente de la Comisión del Senado estimó que para el jueves a la noche ya se tendría aprobado todos los ajustes al PGN 2027 para remitir a la Cámara de Diputados.

Por ley el Senado debe votar el proyecto antes del 30 de noviembre. Después, el texto vuelve a la Cámara de Diputados para su tratamiento, por el lapso de 10 días más, posterior a eso retorna a Senado para su aprobación final y remisión al Ejecutivo.

La Constitución Nacional prevé la promulgación automática si el Ejecutivo no lo objeta ni lo devuelve a la Cámara de Senadores dentro de los siguientes 20 días hábiles.

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