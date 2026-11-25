Siguen las quejas contra la empresa La Chaqueña S.A.T.C., operadora de la Línea 5, que conecta Asunción con el Bajo Chaco. Luego de que unos 40 pasajeros quedaran varados bajo una intensa lluvia, pasando Villa Hayes, debido a una avería del coche Nº 29, los usuarios denunciaron que anoche ocurrió nuevamente lo mismo, esta vez con la unidad Nº 2, en la zona de Loma Pytã.

Según los afectados, el colectivo sufrió otro desperfecto mecánico y dejó a los pasajeros a la intemperie en plena noche. Además, cuestionaron que, en lugar de recibir la devolución del importe del pasaje, el sistema de billetaje electrónico registró nuevos descuentos, pese a que el servicio quedó interrumpido.

La reiteración de estos episodios motivó la intervención del Viceministerio de Transporte (VMT), que confirmó que está recabando información sobre el funcionamiento de la empresa y las condiciones de sus unidades. La institución también analiza la posibilidad de aplicar una sanción por los incumplimientos detectados.

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VMT analiza multa para La Chaqueña, pero usuarios exigen mejoras en el servicio

Consultado sobre las denuncias, Rolando González, director metropolitano de Transporte del Viceministerio de Transporte (VMT), explicó que la institución tomó conocimiento del desperfecto de la unidad Nº 29 y se comunicó con la empresa para recabar información. También indicó que realizaron verificaciones técnicas y que darán seguimiento a lo ocurrido, incluida la devolución del pasaje a los afectados.

El funcionario señaló que la fiscalización no se limita a los episodios denunciados, sino que contempla el comportamiento general de la empresa, el cumplimiento de sus itinerarios y la regularidad de las frecuencias.

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Explicó que, conforme a la Resolución Nº 20/2025, el VMT analiza los registros de circulación y la cantidad de buses que operan durante los días regulares, para determinar si las empresas cumplen con los parámetros establecidos en sus recorridos y horarios.

En ese análisis, sostuvo que La Chaqueña se encuentra actualmente “dentro del rango normal” de comportamiento en cuanto a sus indicadores de regularidad. No obstante, reconoció que los desperfectos mecánicos reiterados generan preocupación y requieren una verificación específica.

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El representante del VMT indicó que una eventual sanción por estos hechos corresponde a 20 jornales mínimos y que la posibilidad de aplicarla continúa en análisis. La decisión dependerá de los resultados de la fiscalización y de la información recabada.

Estimó que el proceso para reunir los datos, contrastar las versiones y determinar si corresponde una multa o no demandará aproximadamente una o dos semanas.

La empresa dice que incorporará seis buses nuevos

En medio de los reclamos, González informó que La Chaqueña cuenta actualmente con unos 30 colectivos y que la empresa tiene previsto incorporar seis unidades nuevas, cero kilómetro, a su parque automotor.

Según el funcionario, la incorporación de estos buses apunta a mejorar el servicio y evitar problemas derivados de las condiciones mecánicas de las unidades.

Sin embargo, los pasajeros siguen denunciando averías recurrentes, incumplimiento de frecuencias y colectivos que no recogen a los usuarios en las paradas, especialmente en localidades del Bajo Chaco. Exigen mejoras en el servicio y que otra empresa se encargue de la operatividad si la citada concesionaria ya no puede cumplir.

Los afectados también cuestionaron que el sistema Jaha no les reintegrara los G. 3.400 debitados por el viaje interrumpido.

Los usuarios insisten en que las deficiencias no son hechos aislados y reclaman controles efectivos para evitar que los pasajeros sigan quedando abandonados en la vía pública.