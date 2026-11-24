Usuarios del transporte público del Bajo Chaco denunciaron nuevamente la precariedad del servicio de la empresa La Chaqueña S.A.T.C. (Línea 5), luego de que el coche Nº 29 sufriera un desperfecto mecánico durante la siesta de este martes y dejara a unos 40 pasajeros varados en un sector descampado, pasando Villa Hayes, bajo una intensa lluvia.

El episodio volvió a poner en evidencia los problemas que, según los pasajeros, se repiten en el servicio de la empresa, que conecta Asunción con localidades del Bajo Chaco, entre ellas Villa Hayes, Benjamín Aceval y Cerrito. Los usuarios sostienen que las averías de los colectivos se volvieron una constante y cuestionan que deban exponerse a situaciones de este tipo sin contar con alternativas de transporte.

Además de quedar a la intemperie durante el temporal, los pasajeros denunciaron que el sistema de billetaje electrónico Jaha no les devolvió el importe del pasaje, pese a que el viaje quedó interrumpido por la falla mecánica.

Según los comprobantes remitidos a ABC por los afectados, el sistema registró el cobro de G. 3.400 correspondiente al viaje en la unidad 29 de la Línea 5. Sin embargo, tras el desperfecto, el importe debitado no fue devuelto.

Lea más: Transporte público: Opama cuestiona improvisación del Gobierno y exige avanzar con la reforma

La Chaqueña solo verificará devolución de pasajes

Consultado sobre el episodio, Arnaldo Ramón Petters, representante de la empresa La Chaqueña, informó que verificarán la devolución de los pasajes cobrados a los usuarios afectados. Sin embargo, no brindó respuestas sobre las denuncias relacionadas con las deficiencias del servicio, las averías recurrentes ni el estado de los colectivos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los reclamos van más allá del episodio de este martes. Los pasajeros denuncian que la empresa tampoco cumple regularmente con las frecuencias y que sus unidades, en numerosas ocasiones, no recogen a las personas en las paradas, ya sea porque circulan repletas, o por otras decisiones operativas.

Esta situación deja a trabajadores, estudiantes y adultos mayores esperando durante largos periodos, incluso de madrugada y bajo lluvia, en localidades como Villa Hayes y Remansito, como se dio hace poco cuando otra unidad de La Chaqueña que iba a Asunción se descompuso y dejó a numerosos trabajadores sin poder llegar a hora a sus puestos de trabajo. Los usuarios también califican de “chatarra” a parte de la flota y advierten que los desperfectos mecánicos se repiten sin que se observen mejoras.

Lea más: Tarifa técnica del pasaje sube con el gasoil y aumenta el peso del subsidio estatal

Exigen la intervención del Viceministerio de Transporte

Los pasajeros también cuestionaron la falta de respuestas del Viceministerio de Transporte (VMT) a través de sus canales oficiales de denuncia. Señalaron que, pese a recurrir a las vías habilitadas para reportar las irregularidades, no reciben contestaciones ni soluciones a sus reclamos.

Entre los canales disponibles figuran el WhatsApp 0986 89 86 00 y la página de reclamos y sugerencias del MOPC.

Ante la reiteración de estos inconvenientes, los usuarios exigieron la intervención del Viceministerio de Transporte, con controles efectivos sobre el cumplimiento de las frecuencias, la verificación de la devolución real de los pasajes antes el incumplimiento del traslado por las averías a mitad de camino, la cobertura de las paradas y las condiciones mecánicas de los colectivos.

También reclamaron que se habiliten otras opciones de transporte para el Bajo Chaco, donde aseguran que la falta de competencia los obliga a depender exclusivamente de La Chaqueña, pese a las deficiencias denunciadas.