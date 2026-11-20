En medio de los cambios de autoridades en el Viceministerio de Transporte, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la vocera de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), Griselda Yudice, reclamó que el Gobierno deje de postergar la reforma del transporte público.

Cuestionó que con el nuevo Gobierno se haya extendido un año más la vida útil de los buses, pese a la falta de un plan de renovación de flota, y advirtió que el Estado seguirá subsidiando un sistema ineficiente si no se concretan cambios estructurales.

Yudice señaló que, pese al cambio de autoridades, para los pasajeros sigue siendo el mismo Gobierno y, por tanto, esperan decisiones concretas sobre el servicio.

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Transporte público: faltan medidas urgentes

Recordó que la reforma del transporte llevó dos años de elaboración y que, aunque se registraron algunos avances, como el bus nocturno y la incorporación de unidades eléctricas, todavía faltan medidas urgentes.

“Lo que necesitamos es que realmente inicien los procesos de cambios estructurales. Esta ley nos tomó dos años y los pequeños cambios que vamos viendo, como el bus nocturno y la renovación con estos buses eléctricos, queremos que avancen”, expresó.

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La vocera sostuvo que el Gobierno no puede limitarse a implementar medidas aisladas mientras posterga la reforma. “Siempre hablamos de las medidas urgentes, pero también necesitamos la reforma, o si no este Gobierno va a seguir subsidiando la ineficiencia”, advirtió.

Agregó que los criterios técnicos para avanzar con los cambios ya están establecidos y que ahora falta una decisión política para iniciar el proceso. “No podemos seguir esperando. Los pasajeros estamos sufriendo el colapso día a día”, manifestó.

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Cuestionan extensión de vida útil de los buses

Uno de los puntos que genera preocupación en Opama es la decisión del nuevo Gobierno de permitir que los buses del transporte público circulen durante un año más. Según Yudice, la normativa anterior establecía una vida útil de 20 años para las unidades, pero, ante la falta de un plan de renovación, se optó por extender ese plazo a 21 años.

La representante de los pasajeros cuestionó que, en lugar de invertir en la reposición de los buses que llegan al límite de su vida útil, las autoridades hayan habilitado una prórroga.

“Los que cumplieron 20 años ahora son chatarras y son los peores: los que se descomponen por el camino, los que tiran humo negro, los que hacen un ruido infernal, los que tienen los asientos rotos y no funcionan con aire acondicionado. Esos van a poder circular un año más”, cuestionó.

Exigen implementar cambios estructurales

Yudice insistió en que el transporte público no puede seguir esperando y enumeró algunas de las medidas que, a criterio de Opama, deben concretarse: la renovación de la flota, el transporte gratuito, los carriles exclusivos y la licitación de la nueva unidad funcional prevista en la reforma, a través de la Ley N° 7617/2026.

“Lo que queremos es que se pueda avanzar en la reforma, en los cambios, en la renovación de flota, el transbordo gratuito, los carriles exclusivos y, finalmente, sacar la licitación de la nueva unidad funcional que establece la reforma”, señaló.

Remarcó que el servicio es fundamental para miles de personas que dependen de él para llegar a sus lugares de trabajo y estudio, incluso en medio de las dificultades económicas que atraviesan las familias.

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“La gente que hoy está desempleada, la gente que perdió su dinero, pero quiere que su hijo llegue a la escuela o que su hijo universitario por lo menos pueda rendir los exámenes finales, es la que necesita el transporte y debe ser la prioridad”, expresó.

Opama cuestiona improvisación del viceministro fugaz destituido

En relación con la designación y posterior salida de Hugo Vera del Viceministerio de Transporte, la vocera cuestionó la improvisación del Gobierno y pidió que el nuevo responsable de la dependencia tenga preparación y compromiso con el sector.

“Esperemos que esta experiencia de improvisar en el nombramiento le sirva al Presidente (Alliana) y que piense en una persona más idónea, más capacitada, más preparada”, manifestó.

Yudice criticó que Vera no haya demostrado conocimiento sobre cuestiones básicas del servicio durante su entrevista televisiva.

“Ni siquiera se molestó en googlear respecto a lo que pasa actualmente en el sistema de transporte, cuánto cuesta el pasaje, cuál es la tarifa, cuáles son los criterios de la tarifa, cuánto cuesta la tarjeta y cuáles son los problemas que se tienen frecuentemente”, cuestionó.

En medio de estos cuestionamientos, el presidente de la República, Pedro Alliana, oficializó a Emigdio Rufino Wendell Mora como nuevo viceministro de Transporte, en reemplazo de Hugo Nelson Vera Ojeda. La designación quedó establecida mediante el Decreto N.º 7.255, del 20 de noviembre de 2026. Wendell es abogado y cuenta con una extensa trayectoria en el MOPC, donde ocupó cargos jurídicos y funciones vinculadas al sector transporte, incluida la Dirección de Asuntos Internacionales del Viceministerio entre 2012 y 2014.

Finalmente, sostuvo que los pasajeros esperan que el próximo viceministro esté comprometido con la transformación del sistema. “Lo mínimo que se puede esperar ahora es que se nombre a una persona comprometida con avanzar en esta reforma, porque la gente no puede seguir sufriendo como estamos sufriendo actualmente”, concluyó.