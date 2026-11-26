En conversación con ABC Cardinal este jueves, Iván Dumot, presidente del Centro de Importadores del Paraguay, comentó sobre un comunicado publicado ayer por el Foro Multisectorial del Paraguay - que aglutina a organizaciones de la sociedad civil y gremios de la producción, el comercio y los servicios - manifestando su preocupación sobre las proyecciones del déficit fiscal previstas en el Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) para 2027, que hoy debe ser analizado por la Cámara de Senadores del Congreso Nacional.

En el proyecto de ley del PGN 2027 que será debatido hoy en la Cámara Alta se proyecta un déficit fiscal – diferencia negativa entre los gastos del Estado y sus ingresos – del 3,9 por ciento, muy por encima del límite de 1,5 por ciento que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El Foro Multisectorial argumenta que ese porcentaje de déficit, que en la práctica podría ser mayor, es insostenible y que son necesarias medidas para reducir el gasto público.

Gastos sociales “irracionales”

“El problema es matemático, no social. Paraguay tiene condiciones para generar un déficit fiscal de 3,9 y seguir tomando deudas a lo loco”, dijo Dumot.

El presidente del Centro de Importadores centró sus argumentos en los programas sociales que el Estado sostiene y dijo que algunos son “un nuevo monumento a la corrupción que hay que cortar en serio”.

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“Hay enormes demandas sociales, pero los recursos no son infinitos”, insistió. “El Estado no puede seguir gastando más de lo que recauda, es tiempo de poner límites”.

Opinó que el proyecto de PGN 2027 tiene alrededor de 900 millones de dólares destinados a “gastos sociales que son irracionales” y opinó que la “universalidad” del programa de alimentación escolar ‘Hambre cero’, concebido para dar asistencia alimentaria a todas las escuelas y colegios públicos del país, debe ser recortado para focalizarlo a “distritos que realmente lo necesitan”.

“Dilapidación de recursos”

Dumot explicó que el Foro Multisectorial realizó un “análisis muy técnico” de la situación fiscal del país con el Poder Ejecutivo, aportando un “equipo técnico de trabajo” integrado por exministros de Hacienda y exdirectores de Aduanas, a quienes no nombró.

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Enfatizó también que la meta de las propuestas de recorte hechas por el Foro al Ejecutivo no es llegar al 1,5 por ciento de déficit que la Ley de Responsabilidad Fiscal tiene como límite, sino simplemente bajar “en un punto o un punto y medio” el déficit proyectado del 3,9 por ciento.

El empresario indicó que su sector no está acostumbrado a acompañar sus reclamos al Gobierno con manifestaciones, pero dio a entender que eventuales movilizaciones pueden ser una posibilidad “si el diálogo y el aporte técnico” hecho por el Foro “no son suficientes”.

“Quedarnos como simples espectadores de esta dilapidación de recursos no es un plan viable”, subrayó. “Pareciera que los que tienen que tomar esta decisión no analizan seriamente el momento que estamos viviendo”.

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Agregó que el empresariado no está dispuesto a discutir la posibilidad de un eventual aumento de impuestos – una de las herramientas que, hipotéticamente, el Gobierno podría elegir emplear para reducir el déficit fiscal – sin que antes los gobernantes demuestren que son capaces de lograr más eficiencia en el gasto público.