La Unión Industrial Paraguaya (UIP) pidió hoy reducir el Presupuesto General de la Nación 2027 ante su inminente aprobación. Según el gremio, el proyecto llevaría el déficit fiscal al 3,9% del producto interno bruto (PIB), más del doble del límite que fija la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

Con la aprobación del presupuesto cerca, la UIP puso una cifra sobre la mesa. El recorte que reclama equivale al 1,5% del PIB que en 2026 asciende a G. 392 billones (equivalentes a US$ 68.152 millones) es decir, del valor de lo que produce el país.

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Déficit fiscal y deuda en el Presupuesto 2027

El déficit fiscal es la diferencia que queda cuando el Estado gasta más de lo que recauda. Según la UIP, el proyecto de presupuesto “prevé un aumento del gasto público muy por encima del crecimiento de la economía”.

El gremio también cuestionó el uso de deuda para cubrir gastos corrientes, es decir, los pagos del funcionamiento habitual del Estado. Afirmó que el proyecto autoriza esa forma de financiamiento y que las leyes vigentes la prohíben.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores, Silvio Ovelar anunció que la sesión del pleno está prevista hoy jueves desde las 10:00 y será abierta. Antes de la sesión, el equipo técnico de la comisión precisará las cifras de los cambios acordados.

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Ovelar estimó que para el jueves a la noche ya se tendría aprobado todos los ajustes al PGN 2027 para remitir a la Cámara de Diputados.

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Qué espera la UIP del Congreso

La UIP vinculó su pedido de recorte con la pérdida de confianza pública tras las revelaciones de las últimas semanas. El comunicado alude a esos hechos sin precisar a qué casos se refiere.

La decisión sobre el presupuesto recae en el Congreso. En su mensaje a los legisladores, el gremio también señaló que el esfuerzo debe alcanzar al resto de la sociedad. “Todos los sectores asumiremos nuestra parte del esfuerzo”, afirmó.

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