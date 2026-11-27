La Junta Municipal de Caapucú, departamento de Paraguarí, declaró de interés municipal y estratégico el proyecto de pavimentación asfáltica del antiguo tramo de tierra que une Caapucú con Alberdi, conocido como la “Ruta del Arroz”. Asimismo, solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) impulsar la concreción de la obra.

La decisión fue adoptada por unanimidad de los miembros de la Junta Municipal, mediante la Resolución Nº 06/2026, a través de la cual se solicita al titular del MOPC, Juan Carlos Baruja, dar continuidad e impulso prioritario al proyecto de asfaltado del tramo 104,7 kilómetros, que une Caapucú, departamento de Paraguarí, con Alberdi, departamento de Ñeembucú.

Asimismo, solicitan al MOPC que informe sobre el estado del proyecto, los estudios realizados, el diseño final de ingeniería y las etapas pendientes para concretar la obra vial.

Conexión estratégica y polo de desarrollo

Según los antecedentes técnicos del proyecto, los trabajos de consultoría realizados en 2024 contaron con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El monto estimado para dicho llamado fue de G. 7.150 millones.

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En la resolución, los concejales destacan que el asfaltado permitirá fortalecer la integración territorial entre los departamentos de Paraguarí y Ñeembucú, facilitar el transporte de la producción agropecuaria, dinamizar el comercio y reducir los costos logísticos.

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La pavimentación de este corredor vial también tendría un impacto directo en el sector productivo, mediante la expansión de las hectáreas cultivadas, la integración con los puertos de exportación y la generación de fuentes de trabajo. La obra podría convertir a la zona en un polo de desarrollo económico y productivo.

Asimismo, los ediles señalan que el proyecto representa una aspiración histórica para las comunidades de la zona.

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Expectativa para que el MOPC impulse el asfaltado

Destacan que el ministro Baruja conoce la realidad del departamento, porque también fue gobernador de Paraguarí. En ese sentido, expresan su expectativa de que el titular del MOPC impulse las gestiones técnicas, administrativas y presupuestarias pendientes para concretar la anhelada “Ruta del Arroz”.

La resolución fue promulgada por el intendente municipal, Ramón A. Penayo Arce (ANR), y lleva la firma del presidente de la Junta Municipal, Blas Ceferino Cañiza Cañete (ANR).