Las empresas constructoras esperan que el Gobierno destrabe el pago de los intereses acumulados por las demoras en la cancelación de obligaciones con las contratistas de distintas obras ejecutadas en el país.

El sector estimó que el compromiso pendiente ronda los US$ 72 millones, tras la reducción de las tasas de interés, pero todavía faltan el decreto reglamentario de la Ley 7699 que autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a reconocer intereses moratorios por obligaciones de pago de certificados de obras de infraestructura que no fueron canceladas dentro de los plazos contractuales.

Los gremios señalaron que la reglamentación sigue a instancias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Procuraduría General de la República (PGR) para avanzar con el reconocimiento y pago de estos montos. La normativa establece como límite una tasa del 9,9% anual y habilita la emisión de títulos de deuda pública para financiar los montos reconocidos.

La ley citada también dispone, entre otras cosas, que quienes se acojan al régimen deberán aceptar sus condiciones y renunciar a reclamar montos adicionales por intereses, recargos o conceptos accesorios vinculados a los certificados incluidos.

Lea más: Pago de US$ 300 millones a constructoras: aún falta ampliar presupuesto y gremios esperan una deuda manejable

Deuda corresponde al periodo 2021-2026

José Luis Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), estimó que la deuda por intereses asciende a unos US$ 72 millones, calculados a una tasa del 9,9% anual y correspondientes al periodo 2021-2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Paul Sarubbi, titular de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), calculó que el monto se encuentra entre US$ 70 millones y US$ 80 millones. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una cuantificación definitiva, debido a que los procedimientos para presentar y procesar los reclamos aún no están plenamente definidos.

“Ese decreto reglamentario es clave para que podamos nosotros empezar ya a mover esto y que salga lo antes posible ese pago”, señaló Sarubbi, en referencia a la reglamentación que debe establecer cómo se aplicará la Ley 7699.

El dirigente explicó que conversó sobre el tema con el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, quien se comprometió a que el decreto reglamentario esté listo durante esta semana. La disposición deberá establecer los procedimientos administrativos para contabilizar y reconocer los intereses reclamados por las empresas.

Lea más: Constructoras esperan que Baruja destrabe deuda de US$ 350 millones: “Necesitamos una agenda clara”

Falta cerrar las condiciones para cobrar

Heisecke también señaló que el proceso todavía no está cerrado con el MEF y la Procuraduría. Además, advirtió que la ley tiene vigencia durante el ejercicio fiscal 2026, por lo que sería necesaria una adenda para permitir el cobro de los compromisos en 2027.

Para los gremios, la reglamentación es el paso necesario para comenzar a procesar formalmente los reclamos y determinar cuánto corresponde pagar a cada empresa. Mientras tanto, el reconocimiento y la cancelación de estos compromisos siguen pendientes.

Deuda con constructoras y promesa de US$ 300 millones

El reclamo por los intereses se suma a la deuda que el Estado mantiene con las constructoras por certificados de obras, que hoy sobrepasa los US$ 200 millones y que volvería a superar los US$ 300 millones al cierre del año, según las estimaciones de Cavialpa.

Ante esta situación, el Gobierno anunció desembolsos por ese mismo monto entre noviembre y diciembre, con el objetivo de ponerse al día con las empresas. El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, explicó que el cronograma conversado con las autoridades contempla US$ 100 millones en noviembre y otros US$ 200 millones en diciembre.

Los gremios esperan que estos recursos permitan reducir los atrasos a niveles manejables. Sin embargo, los desembolsos dependen de una ampliación presupuestaria y de otros trámites administrativos pendientes.

Se trata de dos compromisos diferentes: los US$ 300 millones anunciados están destinados a cubrir certificados de obras, mientras que los intereses acumulados, estimados en unos US$ 72 millones, todavía necesitan completar el proceso de reglamentación, reconocimiento y definición de pago.