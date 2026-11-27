Los gremios de la construcción esperan que el Gobierno cumpla con la promesa de desembolsar US$ 300 millones al sector en los últimos meses del año, lo que permitirá reducir la deuda a niveles manejables.

Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), señaló que al 15 de noviembre la deuda rondaba los US$ 210 millones, de los cuales aproximadamente US$ 160 millones ya estaban vencidos y otros US$ 50 millones permanecían dentro del plazo habitual de 60 días para el pago.

Sin embargo, el monto todavía debe incorporar los certificados correspondientes a octubre y noviembre, que ingresan durante este mes y diciembre, respectivamente. Por ello, estimó que la deuda superará los US$ 300 millones al cierre del año, que es el mismo monto que el Gobierno prometió pagar.

“Le calculamos que de aquí a fin de año esos US$ 210 millones van a subir a más de US$ 300 millones”, explicó Sarubbi al referirse a los compromisos pendientes con las constructoras.

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Deuda con constructoras: desembolsos previstos

José Luis Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), confirmó que el esquema de pagos inicialmente previsto por el Gobierno fue ampliado. Según explicó, las autoridades habían contemplado desembolsar US$ 150 millones, distribuidos en US$ 75 millones en noviembre y otros US$ 75 millones en diciembre.

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Sin embargo, tras las conversaciones con el Ejecutivo, el monto se duplicó. “Ahora, eso se duplicó. Van a pagar US$ 100 millones en noviembre y US$ 200 millones en diciembre”, indicó Heisecke a ABC.

El dirigente sostuvo que con esos recursos la deuda por certificados de obras quedaría prácticamente saldada. “Con esto, la deuda que está quedando prácticamente queda en cero. Lo único que queda pendiente ya es el tema de los intereses”, manifestó.

Recordemos que la deuda por intereses también representa un compromiso importante para el Estado. Sarubbi estimó que ronda entre US$ 70 millones y US$ 80 millones, mientras que Heisecke precisó que asciende a unos US$ 72 millones, calculados a una tasa del 9,9% y correspondientes al periodo 2021-2026. Este compromiso sigue pendiente de la reglamentación de una ley para el pago.

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Sarubbi también consideró que el cumplimiento de los compromisos permitirá normalizar la situación financiera de las empresas. Según sus estimaciones, el saldo podría quedar en torno a los US$ 50 millones, correspondiente a las obligaciones que normalmente se mantienen por los certificados que ingresan cada mes y todavía están dentro del plazo de pago.

“Yo creo que vamos a llegar a fin de año con una deuda bastante baja, que tendría que estar por el orden de máximo US$ 50 millones o algo así”, señaló el titular de Cavialpa. Agregó que ese nivel sería “supermanejable” para las empresas.

Lo que falta: ampliar el presupuesto 2026

Pese a las expectativas generadas por el anuncio, los desembolsos todavía dependen de medidas presupuestarias y administrativas. Sarubbi explicó que uno de los principales problemas fue la insuficiencia de los recursos asignados al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para cumplir con las obligaciones de este año.

En el caso de las obras financiadas con préstamos externos, indicó que los recursos están disponibles, pero el presupuesto aprobado no contempla una línea suficiente para ejecutar los pagos. Por ello, se necesita una ampliación presupuestaria que habilite la utilización de esos fondos.

En cuanto a las obras financiadas con recursos locales, el problema es doble, pues, además de la falta de crédito presupuestario, tampoco existe disponibilidad suficiente de dinero para honrar los compromisos.

“Va a haber una ampliación presupuestaria para poder tener esa línea presupuestaria y aparte se va a hacer un crédito para poder tener la disponibilidad de poder pagar eso”, explicó Sarubbi sobre el mecanismo que les comunicaron las autoridades.

A esto se suman las demoras administrativas dentro del MOPC. El titular de Cavialpa indicó que existen gestiones contractuales y aprobaciones de proyectos que todavía deben destrabarse para que las empresas puedan certificar y facturar trabajos que actualmente no pueden cobrar.

“Hay muchos trámites de gestiones contractuales que también hay que ir liberando y eso también le va a dar posibilidad a las empresas de poder facturar cosas que hoy no pueden facturar por culpa de que había problemas con los contratos”, manifestó.

El dirigente destacó la disposición del nuevo ministro de Obras Públicas, Juan Carlos Baruja, y de su equipo para acelerar esos procedimientos, aunque remarcó que también se necesita avanzar con las decisiones presupuestarias que dependen del Ministerio de Economía y Finanzas.

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¿Por qué creció la deuda con las constructoras?

Sarubbi recordó que la deuda con las constructoras había llegado a unos US$ 350 millones a comienzos de año. Posteriormente, el monto fue disminuyendo mediante los pagos realizados mes a mes, pero volvió a crecer desde finales de octubre debido a que el presupuesto disponible llegó a su límite.

El representante empresarial advirtió que la acumulación de compromisos responde, entre otros factores, a la falta de coordinación entre la planificación de las inversiones en infraestructura y los recursos presupuestarios asignados para ejecutarlas.

Explicó que el sector necesita entre US$ 800 millones y US$ 1.000 millones anuales, dependiendo de la cantidad de proyectos en ejecución, mientras que los presupuestos contemplaban entre US$ 550 millones y US$ 600 millones.

“Se presentan presupuestos al Parlamento para poder cumplir con estas metas macroeconómicas, pero son presupuestos que no son reales, o sea, son inferiores a las verdaderas necesidades que hay”, cuestionó.

En ese sentido, consideró que el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 presenta una mejor correspondencia entre las obras previstas y los recursos asignados. No obstante, su cumplimiento dependerá de que se ejecute lo presupuestado.

Los gremios esperan que los desembolsos se concreten antes de fin de año, teniendo en cuenta que las empresas también deben afrontar compromisos con trabajadores y proveedores. La regularización de los pagos resulta clave para sostener el ritmo de las obras y evitar que los atrasos vuelvan a acumularse.