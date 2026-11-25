Este miércoles, el presidente Pedro Alliana anunció medidas para pagar parte de la deuda que mantiene el Estado paraguayo con empresas constructoras por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para trabajos viales, que - según datos del sector constructor - ascendía a alrededor de 350 millones de dólares a principios del presente mes de noviembre.

El presidente Alliana recordó que el Gobierno tenía previsto realizar un desembolso de 75 millones de dólares a las constructoras este mes – algo que hasta ahora no ocurrió - y otro pago del mismo monto en diciembre.

El pago de noviembre no se realizó presumiblemente a causa de la crisis económica y política que sacudió a Paraguay a principios del mes con el colapso de Ueno Bank y la destitución del expresidente Santiago Peña, aunque el presidente Alliana no especificó el motivo por el que el compromiso de este mes no se cumplió.

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Sin embargo, el presidente afirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas “está en condiciones” de desembolsar 150 millones de dólares - el pago correspondiente a noviembre y el de diciembre.

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Préstamo de 150 millones de dólares

En adición, el presidente Alliana anunció que el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso Nacional un pedido de autorización para adquirir un crédito por otros 150 millones de dólares que también serían destinados al pago de la deuda con las constructoras. No dio más detalles sobre ese eventual préstamo.

“Estamos hablando de una inyección a obras públicas de 300 millones de dólares en diciembre”, dijo.

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El presidente Alliana afirmó que la intención es que esos desembolsos “permeen” a los proveedores y trabajadores de las empresas constructoras, y que eso dé “dinamismo” a la economía paraguaya en el último mes del año.

“Queremos que en diciembre las familias paraguayas sientan el beneficio de estos anuncios en el bolsillo, queremos que haya circulante, que las empresas estén con recursos”, manifestó.

Finalmente, indicó que la “prioridad” del MOPC será la reparación y el mantenimiento de “todas las rutas” del país, con el refuerzo de los controles de peso para vehículos y una mejor implementación de peajes.