El debate sobre la idoneidad de las altas autoridades nacionales cobró notoriedad tras la detención de las ex autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), Ministerio de Economía y del caído banco Ueno. Todos los involucrados tienen un alto perfil académico con formación en las mejores universidades del extranjero. Al evaluar la situación de los denominados “Chicago boys” en el marco del caso Ueno —César Barreto enfatizó la necesidad de diferenciar la capacidad técnica de la integridad moral individual.

Según expuso el economista, la obtención de posgrados de alto nivel en instituciones de prestigio internacional, tales como las universidades de Harvard, Chicago o Stanford, otorga un conocimiento especializado profundo en la materia, pero de ningún modo constituye un garante de rectitud personal ni de compromiso ético.

“Que uno tenga un PHD en Harvard, Chicago o Stanford te da un amplio conocimiento en la materia, pero no te da los principios, valores”, sostuvo de manera categórica el exministro durante una entrevista en la 1020 AM.

Barreto enfatizó que la conducta particular de ciertas personas en el ejercicio del poder no debe atribuirse como una falla del grado de calificación profesional. No obstante, remarcó que la formación de posgrado debe estar acompañada por un marco institucional firme donde existan incentivos transparentes y castigos adecuados para regular el comportamiento de los funcionarios.

En el caso del ex ministro del MEF, ex titular del BCP, Carlos Fernández cuenta con un doctorado en Economía por la prestigiosa “The University of Chicago”.

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El ex presidente de la República, también ex titular de Hacienda y ex directivo del BCP, cuenta con una Maestría en Administración Pública por la también distinguida “Columbia University”. Por su parte, el expresidente de Ueno bank y ex funcionario del BCP, Juan Gustale tiene formación académica en Harvard University.

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La alta especialización no debe ser estigmatizada

El exministro aclaró que la educación de posgrado en el extranjero no debe ser estigmatizada ni asociada de forma directa con actuaciones al margen de la ley.

“Lo uno no invalida lo otro. No podemos decir que todos los profesionales que estudiaron en el exterior van a tener una conducta como esta, no. Estas cosas no se estudian en las universidades, esto se aprende en la familia, en los grupos en que se va desarrollando. Dime con quién andas y te diré quién eres”, manifestó.

Asimismo, expresó una reflexión de índole personal al recordar el vínculo profesional y afectivo que lo une con varios de los involucrados.

“A mí me da pena, soy amigo de la mayoría de estas personas, los conozco de hace mucho tiempo por la profesión y porque algunos hasta estudiaron conmigo”, confesó.

Pese a este relacionamiento previo, insistió en que el criterio de selección para representar a la ciudadanía en la alta administración pública no puede limitarse exclusivamente a la exhibición de títulos de posgrado.

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Fraude focalizado y solidez macroeconómica

Más allá de la dimensión ética y política, César Barreto analizó las consecuencias financieras del colapso de la entidad bancaria Ueno. El exministro desestimó que la quiebra de la institución responda a un deterioro generalizado de la economía paraguaya o a una recesión sectorial.

Barreto aclaró que los datos oficiales del Banco Central del Paraguay ratifican que las pérdidas estimadas —que oscilan los US$ 2.000 millones — derivan de maniobras fraudulentas y no de un debilitamiento en la actividad productiva.

El exministro también destacó que los mecanismos institucionales de contingencia funcionaron de manera oportuna, evitando un contagio sistémico o un pánico financiero masivo. La intervención del Fondo de Garantía permitió cumplir con la devolución de las acreencias a los ahorristas del banco afectado, conteniendo así cualquier efecto cascada en el sistema.

“Al no tener efecto expansivo hacia el resto y el crédito continúa fluyendo, el impacto macroeconómico es limitado. La economía va a continuar funcionando normalmente”, concluyó Barreto.