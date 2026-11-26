Estamos cerrando un año raro por todo lo que implicó la caída de Ueno bank y todo el arrastre político con la destitución de Santiago Peña y el cambio de timón en el gobierno, con todo lo que eso implica, además del daño en la institucionalidad y la confianza, reflexionaron en evento Perspectivas 2027 organizado por Desarrollo en Democracia (Dende) ayer en el Hotel Sheraton.

La presentación estuvo a cargo de Alberto Acosta Garbarino, Estela Ruiz Díaz y César Barreto Otazú, quienes analizaron el contexto internacional y local, abarcando tanto los aspectos políticos como económicos.

A nivel internacional, el economista Alberto Acosta destacó los cambios en el escenario geopolítico y geoeconómico mundial y sus implicancias para Paraguay.

En particular, enfatizó la necesidad de una política exterior más equilibrada, que contemple la relevancia económica de Brasil, especialmente ante las negociaciones pendientes sobre Itaipú, y sin tener que elegir entre las grandes potencias, sino tener una política exterior propia capaz de dialogar con todos los países.

Por su parte, Estela Ruiz Díaz analizó la situación política nacional, caracterizada por la incertidumbre y la creciente desconfianza en las instituciones, luego de la caída del Gobierno de Santiago Peña, de la mano de la crisis del banco Ueno.

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Asimismo, abordó la dinámica interna del oficialismo, donde se abren interrogantes sobre los liderazgos que podrían surgir y los desafíos de la oposición con miras a las elecciones generales de 2028.

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PIB crecerá por debajo del 4% en 2027

En cuanto al panorama económico, el economista y ex ministro de Hacienda César Barreto destacó que, pese a los acontecimientos recientes, la economía paraguaya mantiene un buen ritmo de crecimiento y un bajo riesgo país.

Dende proyecta un crecimiento económico de entre 4,4% y 5% para 2026 y de entre 3,5% y 4% para 2027. Con una inflación que converja entre 3,5% y 4%

Barreto explicó que las divisas de exportaciones y entrada de capitales profundizó apreciación del guaraní, aunque la caída de Ueno-Peña más los cambios en BCP están cambiando esta tendencia.

En este contexto, estima una cotización del dólar de entre G. 6.350 y G. 6.550 al cierre del año 2027 y entre G. 6.250 y G. 6.450 para fines de este 2026.

Barreto enfatizó la necesidad de recuperar la credibilidad de las instituciones económicas y financieras y retomar la disciplina fiscal para preservar el grado de inversión.

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La estafa de Ueno un duro golpe a la credibilidad

Indicó que el caso Ueno sin dudas fue un “duro golpe a la credibilidad institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central del Paraguay (BCP), y recuperar esa confianza es algo que debe ser prioritario, insistió.

Mencionó que la deuda atrasada con proveedores del Estado ya había constituido un golpe a la confianza, con lo que se permitió ocultar gasto público para cumplir “una meta fiscal”, y se deterioró aún más con la quiebra de Ueno bank, por las debilidades demostradas en los reguladores.

“Se traduce en una injerencia política / externa en BCP que permitió el gran fraude financiero con préstamos vinculados”, apuntó.

No obstante, estima que el impacto será limitado en el sistema financiero y en economía en general, aunque su efecto en la confianza será importante.

Según Barreto, el Grado de Inversión por parte de las calificadoras se podría mantener con una fuerte disciplina fiscal

Por lo que se espera una política fiscal equilibrada del próximo gobierno que será el punto de inflexión