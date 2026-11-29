Este 3 y 4 de diciembre, en Uruguay, el bloque del Mercosur evaluará los primeros meses de aplicación provisional del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), vigente desde mayo, tras su firma a comienzos de 2026.

En ese contexto, persisten los desacuerdos entre los socios del Mercosur sobre la distribución de las cuotas de exportación hacia la Unión Europea, un punto que podría generar fricciones durante la cumbre.

El ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, manifestó que uno de los temas de conversación es la distribución de las cuotas, no solamente de carne, sino también de todos los productos contemplados en el acuerdo con la Unión Europea.

Riquelme confirmó que Paraguay mantiene firme su postura de que debe existir una distribución equitativa de las cuotas, a fin de que el país pueda proyectar un mayor desarrollo industrial y productivo a futuro.

“Paraguay reseteó su industria”

“El mensaje de Paraguay es el siguiente: todas las naciones tienen que respetar el proceso de industrialización por el que está pasando nuestro país hoy. Paraguay reseteó su industria con la Guerra de la Triple Alianza y eso hizo que nosotros lleguemos 15 a 20 años tarde a lo que es la revolución industrial de esta región y del mundo”, detalló.

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Añadió que Paraguay no puede ser medido por su pasado ni por sus antecedentes de volumen de mercado para determinar la cuota que le corresponde, ya que eso sería “injusto” con un proceso de industrialización que el país inició recién hace cinco u ocho años.

Paraguay pide respeto a sus pares del Mercosur

“Por eso pedimos que se respete a Paraguay como un país que tiene una potencia productiva tremenda y ese 25% es necesario para que podamos seguir atrayendo inversiones”, apuntó.

En la última Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, desarrollada en junio, Paraguay planteó que cada país del bloque reciba el 25% de las cuotas.

Mientras no exista un acuerdo sobre este punto, rige el sistema first come, first served (el primero en llegar es el primero en ser atendido), mediante el cual las exportaciones de los países del Mercosur compiten por acceder al mercado europeo sin una asignación previa.

En el caso de la carne bovina, el acuerdo con la Unión Europea establece un contingente anual de 99.000 toneladas para los países del Mercosur. Sin embargo, su aplicación es gradual: para el primer período de 2026 se habilitaron 11.000 toneladas, volumen que deberá incrementarse progresivamente hasta alcanzar el total previsto.

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Argentina asumirá la Presidencia Pro Tempore del Mercosur

Asimismo, durante la 69.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se realizará en Montevideo, Uruguay, Argentina asumirá la Presidencia Pro Tempore (PPT) del bloque para ejercerla durante el primer semestre de 2027.