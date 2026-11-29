Mediante un comunicado difundido este viernes, la Itaipú Binacional rechazó haber solicitado, días antes de la caída de Ueno Bank, un adelanto destinado a royalties, un dato que Fabián Cáceres, exgerente técnico de la ANDE, puso sobre la mesa en radio Ñandutí.

La entidad argumenta que esos desembolsos se realizan todos los meses al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que se encuentran al día y que, por ser quien paga, no podría pedir un adelanto. Añade que el último movimiento de recursos desde Brasil hacia Paraguay se hizo en junio de 2026 y que ni los royalties ni sus demás obligaciones están comprometidos por el dinero que quedó indisponible tras la resolución del banco.

En la entrevista, Cáceres contó que el día anterior algunos conocidos de Itaipú le habían pasado información. “Fue solicitado un adelanto de royalties antes de la caída de Ueno Bank”, afirmó, y agregó que, aparentemente, ese dinero ya había llegado a Paraguay. Más adelante señaló que quienes le transmitieron los datos son funcionarios de carrera de la binacional que accedieron a la documentación.

El ingeniero vinculó el tema con las declaraciones del canciller sobre la reposición de los US$ 220 millones afectados. Según le comentaron, una de las alternativas sería ir contra el saldo de royalties, versión que dejó planteada como una consulta para su verificación.

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“¿Dónde está ese dinero?”

Durante la conversación surgió una interrogante central: por qué se pediría un adelanto de royalties mientras había entre US$ 220 millones y US$ 225 millones en Ueno, además de otros posibles depósitos a la vista de Itaipú. Cáceres sostuvo que esas preguntas deben ser respondidas por las actuales autoridades y cuestionó dónde está el dinero y por qué se solicitó. Como referencia, recordó que en 2025 Paraguay recibió US$ 247 millones en royalties.

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En el mismo programa se advirtió que el asunto podría complicar al MEF, porque los royalties suelen destinarse a la administración central, y se reclamó identificar quién pidió dinero adelantado cuando Ueno necesitaba liquidez.

También se planteó que la Fiscalía indague quién hizo el pedido, “si es que existió”. Ya concluido el contacto, desde el estudio solicitaron al director interino de Itaipú confirmar o descartar la gestión y aclarar si esos fondos fueron depositados en Ueno, probablemente en setiembre.

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La respuesta de Itaipú

El comunicado no menciona a Cáceres ni a la radio. La binacional señala que desmiente categóricamente declaraciones formuladas en la prensa por personas ajenas a la Entidad, sostiene que “carecen de veracidad” y les atribuye generar confusión en la ciudadanía en un momento sensible para el país.

De acuerdo con la aclaración oficial, los royalties son los pagos por la utilización del potencial hidráulico y corresponden en partes iguales a Paraguay y Brasil. Entre enero y octubre de este año, el Estado paraguayo recibió US$ 220 millones por ese concepto, de los cuales US$ 22 millones fueron desembolsados en octubre, según el reporte de la propia entidad.

Sobre el traslado de fondos entre ambos países, la binacional indica que su patrimonio es único e indivisible, al igual que la administración de los recursos financieros que mantiene en las dos márgenes. En ese marco fecha en junio el último movimiento desde Brasil, pero no informa el monto. El texto tampoco dice si el MEF u otra autoridad le pidió un anticipo: su argumento es que, como pagadora, la Entidad no podría solicitarlo.

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El dinero atrapado en Ueno

La aclaración llega mientras una parte importante de los recursos continúa retenida. El pasado 7 de noviembre, Itaipú informó que al día 3, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la resolución de Ueno, mantenía en la entidad financiera US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones. Ese saldo representaba el 7,6% de las remesas ingresadas desde Brasil entre 2024 y 2026, que superaron los US$ 2.409 millones.

A esos depósitos, equivalentes en conjunto a unos US$ 183 millones, se suman cerca de US$ 40 millones del Parque Tecnológico Itaipú (PTI) distribuidos en nueve cuentas, con lo que el total retenido supera los US$ 220 millones.

Proyectos que quedaron sin recursos

Aunque Itaipú afirma que sus obligaciones de ninguna manera se ven comprometidas, su director general paraguayo interino, Hugo Zárate, explicó ayer que hay proyectos momentáneamente sin fondos, entre ellos la duplicación de la ruta D025, en la zona del aeropuerto, y las obras del Instituto Nacional del Cáncer (Incan). “Claro que impacta, por supuesto”, admitió sobre la retención del dinero.

Zárate también precisó que nueve de los 81 convenios que administra el PTI están afectados, con iniciativas vinculadas al Mitic, el MOPC y el Incan. Aseguró que las obras siguen en ejecución mientras se buscan alternativas de financiamiento, que la binacional puede cubrir sus compromisos y que conserva más de US$ 500 millones en otras entidades. El comunicado, en tanto, sostiene que ninguna obligación está comprometida sin mencionar esos convenios.