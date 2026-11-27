El director general paraguayo interino de Itaipú Binacional, ingeniero Hugo Zárate, anunció este viernes, mediante una publicación de la entidad, que las obras encaradas por el Gobierno con financiación de la binacional no van a parar ni sufrirán atrasos en su cronograma como consecuencia de la crisis que afecta a los recursos retenidos en Ueno Bank.

Según explicó, se trata de proyectos gestionados por la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (FPTI).

“Estamos trabajando en una alternativa de solución para ver la manera de fondear de nuevo estos proyectos y que estas obras no paren. Creo que vamos a llegar a tiempo para continuar las obras en beneficio de la población”, indicó. El comunicado no precisa cuánto dinero se necesita, de qué cuentas saldría ni desde cuándo estaría disponible.

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Las obras afectadas, según Itaipú

De acuerdo con el comunicado, los fondos retenidos comprometen obras del convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), entre ellas el Corredor Vial Las Residentas. Este incluye la ampliación de la ruta D-025 (Tape Tuja), mejoras en intersecciones, un nuevo puente sobre el arroyo Abay, veredas peatonales, ciclovías y sistemas de drenaje para mitigar inundaciones en la zona de acceso al aeropuerto Silvio Pettirossi.

La entidad sumó las mejoras en el predio del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y “otros proyectos con afectaciones menores”, que no identifica. El jueves, en radio Monumental, Zárate había mencionado además un proyecto de energía como inversión estratégica entre los convenios que carecían momentáneamente de fondos, pero la publicación de hoy de la binacional no lo nombra.

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En esa entrevista, el director indicó que el PTI tenía nueve cuentas en Ueno y confirmó que unos US$ 40 millones de la fundación estaban en el banco; un día antes, en radio Ñandutí, había estimado que eran US$ 42 millones. Con los cerca de US$ 183 millones de Itaipú, el total ronda los US$ 220 millones. El comunicado no menciona ninguna de estas cifras.

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Una salida que todavía depende de las normas

“Esos fondos van a ser contingenciados —me refiero a esos fondos retenidos— durante el tiempo que duren los trámites de recuperación”, señaló Zárate en el material difundido por la binacional.

En Monumental había explicado que contingenciar significa dejar pendientes los valores retenidos para que, si las normas lo permiten, se puedan asignar nuevos recursos a los proyectos con fondos que Itaipú mantiene en otros bancos. Entonces advirtió que la alternativa “todavía no está definida” y que en los próximos días se vería si es posible. Consultado sobre si el obstáculo no era la falta de dinero, sino el asidero jurídico para moverlo, respondió: “Exactamente, en eso estamos”.

También precisó que, si el dinero retenido llega a recuperarse, la Fundación PTI deberá devolver y resarcir a Itaipú lo aportado para terminar las obras. Así, la continuidad que ahora asegura la entidad está atada a un mecanismo cuya aprobación no fue informada.

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Informes pendientes antes de decidir acciones

Sobre la recuperación del dinero, la binacional indicó que canaliza los esfuerzos por las vías legales pertinentes. Zárate señaló que pidió informes detallados a su equipo para luego evaluar con el área jurídica las acciones que surjan de ellos.

El miércoles, en Ñandutí, había dicho que encargó un reporte de entradas, salidas, depósitos, aplicaciones y pagos desde enero de 2025 hasta el cierre del banco, sin fecha de entrega. El jueves, en Monumental, añadió que ese informe revelará promedios, tendencias y transferencias entre cuentas y bancos. Allí tampoco pudo precisar cuánto dinero del PTI se depositó antes de la caída: “En eso estamos”.

El comunicado tampoco menciona la denuncia penal ya presentada contra Ueno Bank y sus directivos, ni la promesa del Gobierno de restituir los fondos. Sobre esto último, el director dijo el jueves que no conocía el alcance de la decisión y que trabajaría con la Presidencia para saberlo.

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Transparencia “dentro de lo que permite” el Tratado

En el comunicado, Zárate reiteró su compromiso de transparentar la gestión dentro de lo que permite el marco normativo del Tratado de Itaipú. El miércoles, en radio Ñandutí, se había mostrado “100 por 100 de acuerdo” con la demanda de información y anunció que volverían a publicarse informes financieros trimestrales y datos sobre el avance de las obras.

Sin embargo, hasta ahora se negó a divulgar documentos de la Dirección Financiera. “Yo no puedo hacer públicos documentos que hayan sido firmados por mis pares brasileños”, sostuvo, aunque los periodistas le señalaron que el documento llevaba firma paraguaya. Sí se mostró dispuesto a entregarlos a la Fiscalía si se los solicita.

También fue consultado el jueves, en radio Monumental, sobre si permitiría una revisión de la Contraloría General de la República, y respondió que “no es una cuestión que dependa” de su opinión ni de su voluntad. Allí también adelantó la idea de hacer una auditoría de gestión sobre el Directorio Ejecutivo, la auditoría que recomendó actualizar la lista de bancos y el manejo de las cuentas. La publicación de hoy no menciona siquiera esa auditoría.

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El rol del Directorio y del Consejo

El director resaltó este viernes la importancia del trabajo conjunto y responsable del Directorio Ejecutivo y del Consejo de Administración para cumplir las metas. Un día antes había sostenido que ninguno de los dos órganos decide dónde se colocan los fondos, que esa es una potestad exclusiva de la Dirección Financiera y que el Consejo tiene un rol consultivo.

No obstante, cuando se le planteó que la responsabilidad no era solo del director financiero, sino también de los directores que aprobaron la lista, contestó afirmativamente. Luego defendió que analizaron las justificaciones y que los requisitos estaban cumplidos.

Zárate integraba ese Directorio como director técnico y firmó la resolución RDE-004/2025, del 15 de enero de 2025, que incorporó a Ueno en la lista de bancos donde la binacional podía depositar sus fondos.

Había indicado el miércoles que la exigencia de cinco años en el mercado no se expuso ante el colegiado; pero al día siguiente, en Monumental, admitió que el banco tenía menos de tres años, aunque citó la interpretación del área financiera de que el requisito se aplica solo a inversiones y no a cuentas a la vista. Preguntado si le sonaba a excusa, respondió: “Me suena a muchas cosas”.