El ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Rubén Ramírez Lezcano, dijo este miércoles en el Palacio de Gobierno, junto a su par brasileño, Mauro Vieira, luego del encuentro con el presidente de la República, Pedro Alliana, que nuestro país asume el compromiso de restituir los fondos de Itaipú Binacional.

Distinguió entre los que ya son “soberanos paraguayos” y los que corresponderían a la entidad. No nombró a Ueno Bank, pero altas fuentes de la Presidencia confirmaron a ABC que se refería al dinero que quedó en el banco intervenido.

Ramírez enmarcó el anuncio con la aplicación del entendimiento suscrito en marzo de 2024. “El gobierno del Paraguay asume el compromiso de restituir los fondos de la entidad binacional”, afirmó. Ese compromiso incluye, según dijo, recursos “que son ya soberanos paraguayos, porque son de aprobación” y que fueron destinados a proyectos prioritarios para el país. Incluye también los que “corresponderían a Itaipú Binacional”.

El canciller no dio montos. Tampoco aclaró cuánto de lo que debe restituirse es dinero soberano y cuánto pertenece a la binacional. Ni dejó asomar alguna idea sobre cómo se va a recuperarlos y con qué dinero. Esas preguntas quedan abiertas tras su declaración, porque no permitió preguntas a la prensa, al igual que en ocasiones anteriores.

El único dato oficial sobre los fondos de Itaipú en Ueno es el comunicado que difundió la binacional el 7 de noviembre. Informó que al 3 de noviembre tenía depósitos por US$ 163,8 millones y una cantidad en guaraníes, que sumada a esos dólares equivale a unos US$ 182 millones.

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Según fuente de la Presidencia de la República, la Dirección General de Itaipú está trabajando en definir los montos finales.

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Lo que no dijo el comunicado de Itaipú

Itaipú explicó que empezó a depositar en Ueno en enero de 2025 y que esos saldos representan el 7,6% de las remesas recibidas de Brasil entre 2024 y 2026. Según la binacional, los fondos incluyen ingresos provenientes de la ANDE y transferencias entre cuentas propias. Aquel texto no detallaba la decisión que autorizó la elección de Ueno, ni las tasas y plazos negociados con el banco. Tampoco separaba qué parte de esos US$ 182 millones es soberana y cuál binacional, la distinción que ahora introdujo el canciller.

Los saldos informados además superan ampliamente los promedios que Itaipú había difundido el 13 de octubre, cuando Ueno figuraba con US$ 49,8 millones. Del lado brasileño, la binacional dijo que no hay recursos bajo su gestión depositados en Ueno Bank, según publicaciones del vecino país.

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Anexo C y tarifa

Ramírez afirmó que están “confiados” en alcanzar un entendimiento sobre la tarifa y la negociación del Anexo C del Tratado. Anunció una reunión inmediata de los jefes de los equipos técnicos: el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, por Paraguay, y Alexandre Silveira, por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil. Dijo además que Alliana “recompuso” el directorio y el consejo de la binacional, para referirse a los cambios que realizó, pero que aún no cuentan con la aprobación del Senado.

Vieira habló en la misma línea. Subrayó la importancia de avanzar en la implementación de los términos aún pendientes del entendimiento de 2024, algo que calificó de “condición indispensable para seguir desarrollando nuestra agenda energética común”.

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Presidentes, Mercosur y puentes

Los presidentes Alliana y Lula se reunirán de forma bilateral el 4 de diciembre, en la Cumbre del Mercosur en Montevideo. El 3 de diciembre sesionará el Consejo de Ministros. Vieira transmitió además la invitación de Lula para que Alliana visite Brasilia en una fecha próxima. Ramírez reconoció que el acuerdo Mercosur-Unión Europea sigue sin consenso, en particular por los contingentes, aunque sin mencionar cuáles son.

En infraestructura, los cancilleres acordaron resolver los “nodos” que traban el tránsito en los puentes. En Foz de Yguazú se reúne hoy la Comisión Mixta Paraguay-Brasil para agilizar el flujo de personas y mercaderías. También trataron el puente Carmelo Peralta–Puerto Murtinho y la hidrovía Paraguay-Paraná.

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Seguridad y cambio de embajador

Ambos gobiernos acordaron profundizar la cooperación contra el crimen transnacional organizado. Brasil crea un Ministerio de Seguridad, y las reuniones entre cancilleres y ministros de Defensa sumarán a los de Seguridad de Brasil y al del Interior de Paraguay.

Ramírez anunció también que el embajador brasileño José Antonio Marcondes de Carvalho se va a Londres y lo reemplazará João Marcelo Galvão de Queiroz, diplomático de carrera y actual director del Departamento de América del Sur de Itamaraty.