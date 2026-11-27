El director general paraguayo interino de Itaipú Binacional, Ing. Hugo Zárate, explicó esta mañana en radio Monumental que su equipo analiza declarar en contingencia el dinero que quedó atrapado en Ueno Bank, una figura que, según le indicaron los especialistas, permitiría asignar nuevos recursos a los convenios gestionados por el Parque Tecnológico Itaipú (PTI) para que las obras tengan continuidad. Esta alternativa todavía no está definida y depende de que las normas de la entidad la permitan.

Entre los proyectos que hoy carecen momentáneamente de fondos citó la duplicación de la ruta D025, en la zona del aeropuerto, y las obras del Instituto Nacional del Cáncer (Incan). También adelantó que piensan realizar una auditoría de gestión para determinar responsabilidades.

Zárate detalló la lista de lo que llamó “proyectos congelados que hoy no tienen recursos”. Del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mencionó el mejoramiento y duplicación de la ruta D025 y “todo ese complejo vial que se está haciendo ahí en la zona del aeropuerto”. A ellos sumó el diseño y la construcción edilicia del Incan y un proyecto de energía de Paraguay como inversión estratégica. “Esos son los convenios que hoy carecen de fondos momentáneamente, y estamos trabajando en las alternativas”, sostuvo.

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El director confirmó que unos US$ 40 millones de los depósitos en Ueno correspondían al PTI y asintió al ser consultado si ese dinero debía financiar proyectos del Poder Ejecutivo que hoy se cubren con los fondos sociales de Itaipú. Explicó que son recursos que la binacional transfirió a la fundación para gestionar proyectos y obras encomendados por el Gobierno Nacional.

“De momento, están esos fondos que están retenidos, obviamente, y las obras donde estaban destinados esos fondos están con los recursos comprometidos”, reconoció Zárate. Aclaró que no se trata de que un tercero ponga dinero, sino de dejar pendientes los valores retenidos en Ueno. “Ese contingenciamiento nos permitiría, de acuerdo a las normas, poder asignar nuevos recursos a esos proyectos”, indicó.

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El ingeniero precisó que Itaipú mantiene fondos en diversos bancos, pero que hoy no puede usarlos para proveer recursos a proyectos que ya tenían dinero asignado. “Ese contingenciamiento es una alternativa que estamos analizando, a ver si nos permite usar fondos de Itaipú que tenemos en otros bancos”, señaló. Insistió en que todavía no está definido y que en los próximos días se verá si la gestión es posible.

En la hipótesis de que el dinero retenido sea recuperado, la Fundación PTI deberá devolver y resarcir a Itaipú lo que la entidad aporte para terminar los proyectos. Consultado sobre si entonces el problema no es de plata, sino de encontrar el asidero jurídico para mover el dinero y justificar la operación, contestó: “Exactamente, en eso estamos”.

En los hechos, la salida en estudio implicaría que la binacional vuelva a destinar dinero a convenios que ya había fondeado, mientras la recuperación de lo retenido sigue siendo incierta.

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Nueve cuentas del PTI, sin fechas ni montos de los depósitos

Itaipú tenía en Ueno cuentas a la vista, una en dólares y otra en guaraníes, mientras que el PTI manejaba varias cuentas, cada una dedicada a un proyecto específico encargado por la binacional y las instituciones del Estado que participan de los convenios. “Teníamos nueve cuentas de PTI en Ueno”, confirmó. Ante la pregunta de si eran casi todas, respondió que cree que hay más convenios y que “debe haber otras cuentas en otros bancos”.

Según relató, la fundación abre las cuentas a medida que se firman convenios con Itaipú y con ministerios como Salud, Obras Públicas y Cultura. Una vez perfeccionado el acuerdo, recibe los recursos y debe habilitar una cuenta específica. Algunas se abrieron a inicios del año y otras más cerca de la fecha del cierre del banco.

Sin embargo, no pudo decir cuánto dinero del PTI se depositó en Ueno antes de la caída ni con cuánta anticipación. Agregó que se encuentra en pleno relevamiento. Cuando le advirtieron que son datos muy relevantes porque pudieron representar un salvavidas para el banco, replicó que no solo debe examinar las operaciones con Ueno, sino los movimientos de todos los bancos para determinar si hubo transferencias entre cuentas y entidades.

También contó que decidió no cambiar o apartar a las autoridades del PTI mientras dure la revisión. Explicó que primero busca determinar movimientos, aperturas de cuentas y justificativos, verificar si el porcentaje depositado en Ueno era muy elevado frente a otros bancos y, en función de ello, tomar acciones.

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Para qué eran los US$ 183 millones de Itaipú

Los fondos de la binacional atrapados ascienden a unos US$ 163 millones y G. 115.000 millones, cerca de US$ 183 millones al cambio citado por Zárate. Con los depósitos del PTI, la cifra ronda los US$ 220 millones. En tanto que ayer, en radio Ñandutí, había situado la porción del PTI en unos US$ 42 millones, para un total aproximado de US$ 225 millones.

El director explicó que el dinero de Itaipú forma parte de los fondos binacionales, depositados en bancos de la plaza brasileña y paraguaya, y que se destina a usos diversos de cooperación, mantenimiento y compras.

Sobre el golpe operativo, sostuvo que se evalúa el impacto y que la entidad tiene fondos suficientes para cumplir sus pagos y compromisos. “Claro que impacta, por supuesto”, admitió, al referirse a la retención de recursos que son parte del patrimonio de Itaipú. Calificó el escenario como “una situación inesperada, imprevista” y dijo que desde que asumió primero analizan lo sucedido y luego las consecuencias y las medidas para sortear el problema.

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Casi la quinta parte de las colocaciones en un solo banco

Zárate indicó que las colocaciones en Ueno representaban cerca del 20% del total de la binacional. Evitó decir si esa exposición era razonable. Explicó que, según los técnicos de la Dirección Financiera y el nuevo director del área, los saldos en cada banco dependen del plan de pagos calendarizado y a menudo se concentran fondos para cubrir compromisos que salen por una cuenta determinada.

Dijo que pidió un informe detallado desde la apertura de la cuenta en Ueno hasta el cierre, que revelará promedios entre cuentas, tendencias, aumentos, disminuciones, operaciones y transferencias entre bancos. “Si corresponde, vamos a tomar las acciones que correspondan y que sean necesarias”, aseguró.

Consultado sobre cuánto crecieron las colocaciones desde que el exministro Carlos Fernández Valdovinos ingresó al Consejo de Itaipú, respondió que en el año 2025 se mantuvieron en un promedio aproximado de US$ 150 millones. Agregó que desde agosto hasta octubre hubo un aumento y luego un leve descenso, hasta quedar en US$ 183 millones.

El dato contrasta con la tabla que Itaipú difundió el 13 de octubre, donde Ueno figuraba con un saldo promedio de US$ 49,8 millones y G. 27.703 millones. Aquel cálculo abarcaba desde agosto de 2023, por lo que incluye un periodo distinto. La propia entidad informó luego que empezó a operar con Ueno en enero de 2025.

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Auditorías de gestión

Zárate adelantó que tienen la idea de realizar una auditoría de gestión que revise tres frentes: la actuación del Directorio Ejecutivo, la auditoría que recomendó actualizar la lista de bancos y todas las operaciones y el manejo de las cuentas de los fondos de Itaipú en todos los bancos. Del resultado, señaló, surgirán las alternativas y acciones que podrían tomarse.

“Yo soy el principal interesado en aclarar las cosas”, afirmó. Sostuvo que no puede decirle a la opinión pública que revisó todo, que está todo bien y que no tiene culpa. Dijo que hoy ocupa nuevas funciones, que debe separar sus responsabilidades y retrotraerse al cargo que desempeñaba entonces. “Necesito que se valide la gestión y se determinen las responsabilidades personalmente y por cada área”, planteó. Más adelante agregó: “No puedo legislar en causa propia”.

Zárate era director técnico cuando firmó la resolución RDE-004/2025, que el 15 de enero de 2025 incorporó a Ueno a la lista de bancos de Itaipú.

El director también justificó la cautela, advirtiendo que la prisa puede llevar a decisiones o acciones que después pierdan efectividad por cuestiones de procedimiento o generen errores en otra instancia. Garantizó que van a examinar, revisar y analizar todo antes de actuar.

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¿Al Directorio le “hicieron la cama”?

Durante la entrevista le plantearon si, vistas hoy las conexiones con Ueno Bank, no siente que a los directores les “hicieron la cama” al aprobar una lista que abrió la puerta a las millonarias colocaciones. “Muchas sensaciones, muchas sensaciones”, contestó. Explicó que entre los miembros del Directorio existe una relación de confianza y que, a la vista, “todas las condiciones estaban dadas”.

No obstante, evitó especular sobre las intenciones que pudo haber detrás de la propuesta de incluir a Ueno y remarcó que trabaja sobre la base de documentos.

Se le sugirió que, en su lugar, investigaría de inmediato cómo comenzó la auditoría, quién la recomendó y por qué se hizo en 2024, cuando Ueno no estaba en condiciones de entrar en la lista. “Estamos en eso, en toda responsabilidad, yo no me puedo equivocar”, respondió.

Zárate confirmó que todas las resoluciones del Directorio Ejecutivo se toman por unanimidad y lo definió como “un mecanismo de seguridad”. “Somos muy rigurosos”, aseguró.

Entonces, se le replicó que, con ese estándar, un director jamás podría invocar un voto a ciegas, que debía examinar minuciosamente la propuesta y que la responsabilidad no es únicamente del director financiero, sino también de los directores, lo que afirmó. Añadió que todos los miembros que aprobaron la nueva lista analizaron las justificaciones presentadas por el director financiero y que se cumplían los requisitos de los procedimientos.

El voto y la gestión posterior, según Zárate

Antes, el director interino había marcado distancia entre la aprobación de la lista de bancos y el uso posterior de la autorización. Puso como ejemplo sus propios pedidos como director técnico para compras de equipos y recursos, diciendo que una vez que el colegiado autoriza, el área proponente pasa a ser la gestora y, si algo falla, la responsabilidad es directa de su director y no del cuerpo.

Con esa lógica, insistió en que ni el Directorio ni el Consejo deciden o sugieren dónde van los fondos. Manejar, abrir o cerrar cuentas, operar, depositar y extraer es, según afirmó, potestad exclusiva y excluyente de la Dirección Financiera. Recordó además que los ministros integraban el Consejo de Administración, que tiene un rol consultivo y no ejecutivo.

Consultado sobre la exigencia de cinco años de operación en el mercado y el hecho de que Ueno tenía tres, Zárate fue más allá: “No tenía tres, tenía menos”. La interpretación que le transmitió el área financiera es que ese mínimo se refiere a aplicaciones financieras, como los certificados de depósito de ahorro (CDA) o los plazos fijos, y no a las cuentas a la vista u operativas, que era el uso que se daba al banco.

El propio director relativizó la utilidad de esa distinción. “Al final, el resultado es el mismo”, admitió: haya sido por inversiones o por cuentas a la vista, hay fondos retenidos en un banco cerrado por resolución del Banco Central del Paraguay (BCP). Cuando le preguntaron si la explicación no le sonaba a excusa, contestó: “Me suena a muchas cosas... Estamos detrás”.

Sobre la calificación de riesgo, respondió que el banco reunía en ese momento el requisito exigido por el Tratado y las normas internas.

Sin embargo, en la entrevista brindada ayer por Zárate a radio Ñanduti, el director había señalado que la consideración sobre la antigüedad no se expuso ante el Directorio. Al aprobarse su inclusión, Ueno tenía unos 13 meses con licencia bancaria, aunque antes había operado como financiera, y las calificaciones publicadas a diciembre de 2024 estaban por debajo de la AApy.

La auditora sigue en funciones y reporta al Consejo

Zárate reiteró que la actualización de la lista de bancos donde Itaipú guarda su dinero nació de un punto de auditoría de 2024 y que el director financiero, Rafael Lara, la planteó y defendió ante el Directorio “a pedido de la auditoría”. Lara fue removido el 13 de noviembre.

Al frente de la dependencia identificó a la doctora Celia Cristina Martínez Colmán y confirmó que continúa en funciones. El informe de 2024, explicó, se elevó al Consejo de Administración y se comunicó a todos los directores. Como la observación atañía a una tarea delegada a la Dirección Financiera, esta preparó la justificación y el proyecto de resolución para el Directorio, tras reunir los requisitos de calificación del BCP, parecer técnico-financiero y dictamen jurídico.

El director confirmó que existe una relación de dependencia de Auditoría respecto del Consejo. Según entiende, por la naturaleza de sus funciones no puede subordinarse al Directorio Ejecutivo, porque es el órgano al que audita. Consultado sobre si un consejero puede pedir una auditoría para actualizar la lista de entidades, no respondió de forma directa, solo volvió a explicar que el auditor detectó que la nómina estaba desactualizada.

Valdovinos y Ueno: “No es permitido”

Sobre el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos y el contrato como asesor del Grupo Vázquez y Ueno Bank que habría tenido mientras integraba el Consejo de Itaipú, algo que prohíbe el artículo 26 del Anexo A del Tratado, Zárate recordó que “es lo que está dispuesto, no es permitido”. Añadió que él, como director general, no puede tener otros contratos laborales con empresas públicas ni privadas.

El artículo 26 del Anexo A establece que consejeros, directores y demás empleados no pueden ejercer funciones de dirección, administración o consulta en empresas proveedoras o contratantes de materiales y servicios utilizados por Itaipú. El contrato, presentado por la diputada Rocío Vallejo, tiene fecha 6 de agosto de 2026 y contempla un pago de US$ 20.000 mensuales, un adicional de US$ 60.000 a fin de año y un bono por resultados.

Sobre las consecuencias, el director sostuvo que no hay una consecuencia directa sobre las decisiones, porque el exministro formaba parte de un órgano con rol consultivo, sin conexión directa con las operaciones bancarias ni con la inclusión o exclusión de proveedores. El Consejo, afirmó, no es consultado al respecto.

También descartó que un consejero pueda influir en los directores. “Ningún consejero puede sugerir, indicar u ordenar algún procedimiento ejecutivo”, aseveró, y defendió la autonomía e independencia de cada área. Sin embargo, enseguida confirmó que Auditoría sí presenta sus informes al Consejo, el órgano que Fernández Valdovinos integraba.

Reposición del dinero: Zárate no conoce el alcance

Sobre la afirmación de que el presidente Pedro Alliana aseguró al canciller brasileño, Mauro Vieira, que Paraguay repondrá el dinero que quedó en Ueno, Zárate respondió que no tiene esa precisión. Dijo que lo leyó en la prensa, que no participó de las reuniones y que trabajará con la Presidencia para conocer el alcance de la medida, que corresponde al Gobierno Nacional.

Por ahora, aseguró, la entidad está abocada a recuperar los recursos y recordó la denuncia penal presentada contra Ueno Bank y todos sus directivos por los fondos retenidos de Itaipú y del PTI. “Yo me tengo que ocupar ahora de ordenar las cuentas”, apuntó.

Hacia el final dio a entender que una eventual cobertura del Gobierno no elimina la necesidad de resarcir a Itaipú, e insistió en que primero hay que atender las consecuencias, sostener el funcionamiento de los proyectos y determinar responsabilidades.

Al preguntársele sobre si la Caja de Jubilaciones de Itaipú (Cajubi) compró bonos, dijo desconocerlo. Sí mencionó que tenía unos US$ 17 millones en Ueno, “probablemente en varios instrumentos financieros”.

A diferencia de la binacional, afirmó, Cajubi puede hacer aplicaciones financieras y es responsable de analizar los riesgos y la rentabilidad antes de decidir. Itaipú, en cambio, tenía en el banco cuentas corrientes a la vista, según la versión de la Dirección Financiera.

Zárate no se pronunció sobre si permitiría que la Contraloría General de la República revise lo actuado. “No es una cuestión que dependa de mi opinión y de mi voluntad”, expresó. Argumentó que la entidad se rige por el marco normativo binacional del Tratado y que las leyes que intentaron establecer un control sobre Itaipú fueron declaradas inconstitucionales en todos los casos.