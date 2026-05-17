Dopamina y dieta: cómo el placer de la comida afecta tus decisiones y cómo retomar el control

La dopamina suele venderse como “la hormona del placer”, pero la ciencia la describe mejor como una señal de motivación y aprendizaje: marca qué vale la pena repetir. No solo te hace disfrutar una galletita; te empuja a buscarla, especialmente cuando tu cerebro aprendió que “eso” trae una recompensa rápida.
Alimentos altos en azúcar, grasa y sal, sobre todo los ultraprocesados, son expertos en generar picos de recompensa y, lo más importante, expectativa. No se trata de que “seas débil”, sino de que tu cerebro es muy bueno en su trabajo: recordar qué lo alivió, lo entretuvo o lo consoló.
La dopamina te toma la mano en el súper
La dopamina se activa fuerte con señales: el olor a pan, una publicidad, el “combo” a precio tentador, o ese pasillo que ya conocés de memoria. Es el circuito de “quiero” antes del “me gusta”. Por eso podés terminar comiendo algo sin hambre real: respondés a una señal, no a una necesidad.
El sistema recompensa más cuando hay incertidumbre (“capaz hoy me doy el gusto”) y cuando la recompensa es inmediata. Resultado: el snack gana por nocaut frente al “mañana cocino”.
Y con poco sueño y mucho estrés, el cerebro busca atajos. Dormir mal reduce el control inhibitorio y vuelve más atractivas las recompensas rápidas.
Sumale pantallas (comer mirando series) y tenés “dopamina de fondo”: comés más por piloto automático y recordás menos lo que comiste, lo que facilita repetir.
Cómo retomar el control
La idea no es apagar el placer, sino ponerlo a tu favor. Primero, hacé que la opción fácil sea la que te conviene: si tenés galletitas a la vista, tu cerebro “pide” más. Guardarlas fuera de alcance (o no comprarlas) suele funcionar mejor que prometer moderación a las 23:30.
Segundo, bajá la urgencia. Probá el “retraso de 10 minutos”: cuando aparezca el antojo, tomá agua, caminá una vuelta o lavate los dientes. Muchas ganas son olas: si no las alimentás, bajan.
Tercero, armá comidas que sostengan: proteína, fibra y algo de grasa saludable. No es glamour, pero ayuda a que el hambre no te empuje a elecciones impulsivas.
Cuarto, negociá con tu cerebro: planificá placeres. Un postre elegido a propósito (en vez de picoteo infinito) reduce la sensación de “prohibido”, que suele disparar más deseo.