ABC Revista
28 de junio de 2026 a la - 01:00

La Real Academia del Descanso pone al sueño en el centro del bienestar

Hoy en día, dormir deja de ser un lujo y se convierte en una cuestión de salud.
Hoy en día, dormir deja de ser un lujo y se convierte en una cuestión de salud.

Durante mucho tiempo, el descanso ocupó un lugar secundario en la conversación sobre bienestar. La alimentación equilibrada, la actividad física y los controles médicos eran considerados pilares de una vida saludable, mientras que las horas de sueño quedaban relegadas a una necesidad cotidiana casi automática. Sin embargo, esa percepción está cambiando rápidamente.

Por ABC Color

Dormir bien permite recuperar energías y condiciona la capacidad de concentración, el estado de ánimo, el desempeño laboral e incluso la prevención de diversas enfermedades.

Con esta premisa surge en nuestro país la Real Academia del Descanso, que promueve una nueva mirada sobre uno de los hábitos más importantes de la vida cotidiana.

Colchones Paraná
Lic. Lorena Villalba, gerente general de Paraná Colchones y Sommiers.

La creación de esta academia nace de una reflexión construida a lo largo de años de experiencia de Paraná Colchones y Sommiers acompañando el descanso de miles de familias paraguayas.

El cambio cultural que está redefiniendo el bienestar

Ocho horas de descanso no necesariamente equivalen a ocho horas de recuperación efectiva. Por esa razón, la innovación aplicada al desarrollo de soluciones para dormir adquiere una relevancia cada vez mayor.

Uno de los aspectos más innovadores de esta propuesta es la alianza entre la experiencia industrial de Paraná Colchones y Sommiers y el conocimiento científico de Morpheus Sleep Clinic.

Marcelo Paredes, integrante del Directorio de Paraná Colchones y Sommiers.
Marcelo Paredes, integrante del Directorio de Paraná Colchones y Sommiers.

La colaboración combina dos enfoques que históricamente avanzaron por caminos paralelos. Por un lado, décadas de trabajo desarrollando productos destinados al descanso; por otro, la investigación médica especializada en comprender cómo funciona el sueño y cuáles son las condiciones necesarias para optimizarlo.

La convergencia entre ambos permite construir una visión más completa, donde la experiencia práctica se complementa con la evidencia científica.

Equipo de Marketing de Paraná Colchones y Sommiers.
Equipo de Marketing de Paraná Colchones y Sommiers.

El objetivo es que cada desarrollo responda a necesidades reales, respaldadas por conocimientos técnicos y médicos, porque el estrés, las exigencias laborales y la hiperconectividad forman parte de la rutina diaria.

Descansar bien no significa simplemente cerrar los ojos al final del día, sino ofrecerle al organismo la oportunidad de recuperarse, regenerarse y prepararse para enfrentar nuevos desafíos, porque una mejor calidad de vida no siempre depende de grandes cambios. A veces comienza con algo tan cotidiano y esencial como aprender a dormir mejor.

Código QR en fondo azul con el texto 'ESCANEA Y GANÁ' y logotipo de RAD Paraná, que celebra 40 años.
RAD Paraná lanza una promoción para conmemorar sus 40 años mediante un código QR.