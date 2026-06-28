La Real Academia del Descanso pone al sueño en el centro del bienestar

Dormir bien permite recuperar energías y condiciona la capacidad de concentración, el estado de ánimo, el desempeño laboral e incluso la prevención de diversas enfermedades.

Con esta premisa surge en nuestro país la Real Academia del Descanso, que promueve una nueva mirada sobre uno de los hábitos más importantes de la vida cotidiana.

La creación de esta academia nace de una reflexión construida a lo largo de años de experiencia de Paraná Colchones y Sommiers acompañando el descanso de miles de familias paraguayas.

El cambio cultural que está redefiniendo el bienestar

Ocho horas de descanso no necesariamente equivalen a ocho horas de recuperación efectiva. Por esa razón, la innovación aplicada al desarrollo de soluciones para dormir adquiere una relevancia cada vez mayor.

Uno de los aspectos más innovadores de esta propuesta es la alianza entre la experiencia industrial de Paraná Colchones y Sommiers y el conocimiento científico de Morpheus Sleep Clinic.

La colaboración combina dos enfoques que históricamente avanzaron por caminos paralelos. Por un lado, décadas de trabajo desarrollando productos destinados al descanso; por otro, la investigación médica especializada en comprender cómo funciona el sueño y cuáles son las condiciones necesarias para optimizarlo.

La convergencia entre ambos permite construir una visión más completa, donde la experiencia práctica se complementa con la evidencia científica.

El objetivo es que cada desarrollo responda a necesidades reales, respaldadas por conocimientos técnicos y médicos, porque el estrés, las exigencias laborales y la hiperconectividad forman parte de la rutina diaria.

Descansar bien no significa simplemente cerrar los ojos al final del día, sino ofrecerle al organismo la oportunidad de recuperarse, regenerarse y prepararse para enfrentar nuevos desafíos, porque una mejor calidad de vida no siempre depende de grandes cambios. A veces comienza con algo tan cotidiano y esencial como aprender a dormir mejor.