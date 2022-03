Imponderable: Vallejo según Bukowski

En marzo –el miércoles 9 de marzo de 1994– murió Heinrich Karl Bukowski, a.K.a Charles Bukowski, a.K.a Henry Chinaski, nacido en la antigua ciudad de Andernach, a orillas del Rin, en 1920, y acusado con frecuencia de cultivar un estilo soez por mero exhibicionismo, acusación que a veces ha estorbado la justa valoración de su obra. También en marzo –el miércoles 16 de marzo de 1892–, en la antigua ciudad de Santiago de Chuco, en medio de las cumbres nevadas de los Andes, nació César Vallejo, muerto en París en 1938, y en cuya obra vio Thomas Merton –lo dijo en su Emblems of a Season of Fury (1963)– «un proyecto de muy grande y urgente importancia para toda la raza humana» Así que dedicamos esta portada de nuestro último número de marzo a reunirlos con el poema «Vallejo», que el primero escribió sobre el segundo, póstumamente incluido, con otros poemas escritos entre 1970 y 1990, en el libro What Matters Most is How Well You Walk Through the Fire (Santa Rosa, California, Black Sparrow Press, 1999), y con un cómic del historietista y músico de punk rock David Galliquio, que traduce el poema de Bukowski a la estética underground característica de sus viñetas.

Vallejo

es muy difícil encontrar un hombre

que escriba poemas

que no te decepcionen.

Vallejo, en ese sentido,

nunca me ha decepcionado.

dicen que finalmente

murió de hambre.

sin embargo,

sus poemas sobre el terror

de estar solo

son de algún modo amables

y no gritan.

estamos cansados de todo tipo

de arte.

Vallejo escribe como un hombre,

no como un artista.

él está más allá

de nuestro entendimiento.

me gusta pensar que Vallejo

todavía está vivo

caminando

por la habitación, y encuentro

el sonido de los pasos firmes

de César Vallejo

imponderable.

Vallejo

it is hard to find a man

whose poems do not

finally disappoint you.

Vallejo has never disappointed

me in that way.

some say he finally starved to

death.

however

his poems about the terror of being

alone

are somehow gentle and

do not

scream.

we are all tired of most

art.

Vallejo writes as a man

and not as an

artist.

he is beyond

our understanding.

I like to think of Vallejo still

alive

and walking across a

room, I find

the sounds of Cesar Vallejo’s

steadfast tread

imponderable.

Notas

*Para leer más sobre Charles Bukowski, ver en este mismo Suplemento Cultural el artículo de Víctor González Bedoya «A nadie le gusta Bukowski». Disponible en línea: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/cultural/a-nadie-le-gusta-bukowski-1398465.html

*David Galliquio, historietista y músico limeño, fundador del grupo punk The Cucarachas, empezó a hacer cómics en 1986 y ha colaborado con fanzines como Crash Boom Zap y La Mosca Cómix, entre otros, desde 1992. Ha publicado Lito, el perro (Lima, Ediciones Contracultura, 2009), Barrunto (Lima, Contracultura, 2015), Una mosca en mi nariz (Lima, Contracultura, 2016) y Tómalo con calma (Lima, Contracultura, 2017).

*La versión en español del poema «Vallejo», de Charles Bukowski, de nuestra edición de hoy es de Montserrat Álvarez.

