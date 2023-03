Censura y autocensura: hablan tres artistas paraguayos de hoy

Al calor de la polémica desatada por la reescritura de las obras de autores como Roald Dahl o Ian Fleming, conversamos brevemente con tres artistas de diversas disciplinas acerca de sus experiencias con la censura y la autocensura en nuestra sociedad.

Cristino Bogado, escritor: «¡Que firmen los censores!»

Como escritor, como periodista, como intelectual, e incluso como mero individuo (en tus redes sociales, por ejemplo), ¿sientes que te autocensuras o que te has autocensurado alguna vez? ¿Cómo te afectan (si es que te afectan) las expectativas sociales sobre las opiniones y obras ajenas?

Hoy día, que habitamos el reino infinito del ethos posmo-progre, la autocensura es constante. Que las feministas, que la izquierda fucsia arcoiris, que los enanos, que las gordas, que los calvos se pueden indignar y cancelarte, etc., el cháke pende sobre nuestras cabezas como una neoespada de Damocles.

Veo que este nuevo orden cancelatorio obliga más que nunca al ingenio a sortear las aduanas y puestos de control del discurso –verdaderas instancias inquisitoriales– en las redes, ya como simple opinador, o ni hablar como escritor diario de columnas.

En la literatura igual me siento más libre y cómodo, puedo escribir prácticamente todo lo que se me antoja.

¿Cuál es tu opinión sobre el caso de la anunciada reedición de las obras de Roald Dahl?

Pobre Dahl, por suerte ya está muerto. Él, que imaginó mundos futuros y aún presentes siniestros, ante esta variante de purga detallada de libros ya publicados, quedó totalmente en offside.

En todo caso, si van a hacer la limpieza léxica, pónganle otro nombre de autor a ese nuevo libro resultante de la intervención moral, pues ya será otro libro ningo, ¡y que firmen los censores y sanseacabó!

*Cristino Bogado es escritor. Ha publicado, entre otros libros, Pindo Kuñakarai (2018, novela), Poema Rendy (2021, poesía) y Sueño Aché (2022, antología de columnas periodísticas) y editado los libros Revista Guarania 100 años (2020) y Lenguas de la Poesía Paraguayensis (2022). Escribe en El Trueno con el seudónimo de Paranaländer y conduce el programa Paranaländer Desencadenado en el canal LilaPlayTV (Twich) los viernes de 16:00 a 17:00 horas.

Hugo Giménez, cineasta: «La institución del lamebotas»

Como cineasta, como intelectual, e incluso como mero individuo (en tus redes sociales, por ejemplo), ¿sientes que te autocensuras o que te has autocensurado alguna vez? ¿Cómo te afectan (si es que te afectan) las expectativas sociales sobre las opiniones y obras ajenas?

En cuanto a las opiniones, en algún sentido sí, más cuando formas parte de una fauna que todavía reivindica la institución del «lamebotas» como intercambio y relación social; además, las redes sociales y su tendencia a generar una cámara de eco tampoco ayudan mucho en ese sentido. En cuanto a la creación, es diferente: una vez encontradas-resueltas las cuestiones de fondo y forma de una obra, las expectativas y opiniones, si bien suelen interesarme, no me condicionan ni afectan; al final, cada obra es autónoma, y mi relación con ellas suele ser diferente una vez terminadas.

*Hugo Giménez es cineasta. Con el documental Fuera de Campo (2014), volvió al escenario de la masacre de Curuguaty de 2012; con el largometraje de ficción Matar a un muerto (2019) situó la acción en pleno estronismo con personajes directamente afectados por la maquinaria represiva del régimen.

Horacio Bendlin, músico: «Los intereses de siempre, mejor maquillados hoy»

Como músico, como intelectual, e incluso como mero individuo (en tus redes sociales, por ejemplo), ¿sientes que te autocensuras o que te has autocensurado alguna vez? ¿Cómo te afectan (si es que te afectan) las expectativas sociales sobre las opiniones y obras ajenas?

Como artista, no. Como mero individuo, sí he tenido la sensación, vivida con rabia e impotencia interna, de una especie de opresión moralista. No sé si me autocensuré, pero sí sé que tuve esa sensación molesta, de falsedad.

No se puede negar que esta especie de control social puede llegar a crear temor en el aspecto económico o de subsistencia, pero con respecto a la expresión libre de ideas no se debería dejar lugar a ese temor. Creo que tarde o temprano va a dejar de importar, y espero que a todos, porque considero ilusoria la impresión de una nueva era igualitaria; no me parece que esté sucediendo nada de eso. Detrás de esa fachada creo que siguen primando los mismos intereses de siempre, mejor maquillados hoy.

¿Esto lo vas a publicar? No pongas mi nombre. (Risas.)

*Horacio Bendlin es músico. Fue compositor, tecladista y vocalista del grupo de rock paraguayo Habitantes del Sur, primer premio en el Concurso Rock Nacional de RPC-Canal 13 de 1997.