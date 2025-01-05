«Genocidio en defensa propia»: Joe Sacco lleva la masacre al cómic

Desde los comienzos de la invasión israelí de Gaza como represalia por los atentados perpetrados el 7 de octubre de 2023 por Hamás, represalia que lleva más de un año y que ya ha causado más de 45.000 muertos (1) , el maestro del periodismo gráfico Joe Sacco comenzó a publicar por entregas en la web The Comics Journal una crónica en tiras y viñetas que ahora ven la luz en un volumen publicado en inglés con el título War on Gaza por el legendario sello indie de Seattle Fantagraphics Books, en francés con el título Guerre à Gaza por Futuropolis con traducción de Sidonie Van den Dries y en español con el título de La guerra de Gaza por Reservoir Books con traducción de Montserrat Meneses.

Anunciado hace meses en la web de Fantagraphics como una «diatriba satírica sobre la campaña genocida de Israel contra Gaza» (2) , el nuevo cómic de Sacco llega como uno de los libros más esperados del año que comienza.

Fantagraphics Books y la historia del cómic

Ustedes son muy jóvenes, pero hasta hace unas décadas –lo que, en términos históricos, es decir «hasta anoche»– el público se hubiera sorprendido y hasta escandalizado al ver obras maestras del cómic en galerías de arte o novelas gráficas («que es como los pedantes llaman a los cómics extralargos», según un colega) galardonadas con premios literarios. Y es que el ascenso del arte de las viñetas a su respetabilidad actual ha sido un largo viaje en el cual la turbulenta historia de Fantagraphics Books cumplió un papel crucial.

La editorial Fantagraphics Books fue fundada por Gary Groth y Michael Catron en 1976, cuando DC y Marvel dominaban el mercado con historietas de superhéroes y el cómic under de los 60, con su audacia intelectual y artística, parecía en vías de extinción.

Fantagraphics adquirió un zine en quiebra llamado The Nostalgia Journal, y lo rebautizó como The Comics Journal. Este ganó popularidad en la década de 1980 por las críticas a los cómics mainstream de Groth y los debates que desataban. TCJ se hizo famoso dando espacio a creadores descontentos con la industria y a críticos con ideas originales, golpeando a las vacas sagradas del fandom y, sí, buscando pelea. Puede ser un truco cuestionable, pero el ruido de esas polémicas sirvió para despertar a muchos y llamar la atención del público sobre el potencial artístico del cómic.

Potencial plenamente demostrado gracias a un par de jovenzuelos que les enviaron el número uno de un cómic que estaban haciendo por si les interesaba publicarlo: eran los Bros. Hernández, cuyo ya asombroso trabajo gráfico y literario maduró a pasos de gigante en cada entrega de Love and Rockets. Con obras de ese nivel, Fantagraphics se forjó pronto un nombre respetado en el mundo del cómic, y sobre todo del cómic indie.

En 1989, como adivinando dónde estaría el núcleo de la cultura grunge de la década siguiente, la sede de Fantagraphics se mudó de Los Ángeles a Seattle, hoy una de las mecas estadounidenses del cómic, en gran parte, según los entendidos, por la llegada del sello. Y es que los autores de Fantagraphics –Daniel Clowes (Ghost World), Charles Burns (Black Hole), Peter Bagge (Hate), Chris Ware (Acme Novelty Library)…– compartían el espíritu de Soundgarden, de Mudhoney, de Nirvana, de todas aquellas bandas que se codeaban en los bares de la escena musical de los 90.

«Genocidio en defensa propia»

War in Gaza comenzó como una serie gráfica publicada en el sitio web de TCJ (3) a partir del asedio y bombardeo de la población civil de Gaza en represalia por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. En cada entrega, Sacco castigó a Israel por su crueldad y a Estados Unidos por su complicidad. La política exterior del gobierno estadounidense es blanco constante de la ironía de Sacco. El 11 de octubre de 2023, el presidente estadounidense Biden afirmó que había visto imágenes de terroristas de Hamás decapitando niños. Hoy sabemos que era un bulo lanzado por una periodista israelí. Sacco nos recuerda que la Casa Blanca se vio obligada a rectificar lo dicho por Biden, pero que este siguió aludiendo a inexistentes bebés decapitados. «Mientras enviaba a Israel un avión tras otro con bombas de 900 kilos y numerosos proyectiles de 155 mm, la Casa Blanca declaró que no habría “líneas rojas” para su furioso aliado», relata Sacco. «Las Fuerzas de Defensa Israelí ya tenían autorización para cometer crímenes de guerra». Pero «decenas de miles de cadáveres después, el sufrido equipo de reelección del presidente se dio cuenta de que la carnicería no le estaba favoreciendo en las encuestas». Biden decidió entonces enviar a Gaza «unos cuantos camiones» de ayuda, sonríe amargamente el autor. «América acababa de inventar un Genocidio más Amable y Delicado. Ya han solicitado la patente». En otra página, sobre una imagen de misiles con las puntas clavadas en cuerpos inertes envueltos en sábanas, leemos: «¿Es genocidio o es defensa propia? Hagamos felices a todos y digamos que es las dos cosas» (4) .

Joe Sacco, maltés de nacimiento (Kirkop, 1960), nacionalizado estadounidense, ya ha dado a la historia del cómic clásicos del periodismo gráfico como Palestina (1993-1995) y Notas al pie de Gaza (2009), publicados originalmente por Fantagraphics. Esta nueva obra alterna el descarnado relato objetivo de los hechos con los recursos menos literales pero no menos devastadores de las metáforas visuales, la caricatura despiadada y las amargas artes del humor negro y la sátira. Sus poderosas entregas en blanco y negro, compiladas por fin en este libro, se estrellarán como una bofetada en la cara de la cobardía.

El cómic de Sacco registra también la represión policial de las manifestaciones propalestinas en Estados Unidos. De hecho, publicar estas viñetas es un acto de gran valentía de Sacco. Estaba a punto de agregar: «sobre todo en su país», pero, por si no nos hubiéramos percatado antes, en estos últimos catorce meses ya nos ha quedado claro a todos que nadie puede considerarse a salvo de sufrir represalias por atreverse a apoyar públicamente a los palestinos desde ningún país de este tercer planeta. Ni siquiera desde Paraguay.

Joe Sacco

La guerra en Gaza

Reservoir Books, 2024

34 pp.

