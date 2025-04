Outrossim no tiene reseña (II)

¿Y cuáles son estas fuerzas y elementos formativos? Creo que son: un interés constante por la historia –en particular, por la nuestra, la de eso que precariamente hemos llamado nación (y podríamos añadir que, en este proceso histórico no lineal, el tema de la ciudad es recurrente, como observó Arnaldo Antunes en el texto de presentación del libro)–; una poética antropológica, pero con un sesgo antropológico que desconfía de sí mismo al contacto con la experiencia de la vida cotidiana; ojos y oídos atentos a la experimentación con el lenguaje (audacia sintáctica, imágenes y metáforas inusuales, cambio en la función de las palabras [los sustantivos se convierten en verbos, por ejemplo], mezcla de registros lingüísticos (en el mismo poema, citas eruditas y jerga o palabrotas, utilización de recursos visuales como, por ejemplo, el diseño de tipografías, entre otros, etc.); búsqueda de un sentido ético asociado al rechazo de la retórica humanista; humor. ¿Es mucho para un conjunto relativamente pequeño de poemas? Quizás, pero esos elementos y fuerzas están ahí.

Luego intentaré mostrar sus manifestaciones en poemas del libro. Las manifestaciones de estos elementos y fuerzas no son el producto ostensible de un pensamiento poético programático; creo que el poeta a menudo toma conciencia de ellos mientras escribe, o después. Esto no los hace menos genuinos; quizá, más bien, al contrario.

El primer poema de Outrossim es «O kamikaze» y está allí, me parece, para advertir al lector del inconformismo de la poesía de Risério. Es breve: cuatro versos con rimas internas y finales. Está escrito con una fuente que se asemeja a los trazos de tinta de los ideogramas. Lo acompaña una imagen (duplicada) de un bebé emergiendo de una cáscara de huevo. Aquí está el texto:

la risa quiebra el juicio

los ríos cambian de plumaje

cuando resurge de las cenizas

el kamikaze del lenguaje

Nacimiento, renacimiento, renovación, cambio, incluso del lenguaje. La renovación de la vida natural asociada a la revolución (el poeta kamikaze que muere-nace) del lenguaje poético. Es un poema de los años 70 que ya anuncia características constantes en la poesía de Risério: imágenes concisas y atrevidas (como «los ríos cambian de plumaje»), trabajo refinado con la sonoridad de las palabras, musicalidad y experimentación formal. Y, aún así, algo de humor.

Páginas más adelante, el poema «¿Qué hay de nuevo, crítica?» (título que juega con el nombre del movimiento literario New Criticism) intenta retratar en pinceladas rápidas la artesanía de algunos poetas de su generación que, como el propio Risério, bebieron de la fuente experimental de la poesía concreta y, a partir de sus estímulos, buscaron sus propios caminos: Arnaldo Antunes, Frederico Barbosa y Carlito Azevedo. «Traman. Encuentran. Hacen espacio». Y «no esperan póstumamente / la risa amarilla de los críticos». Poesía crítica y humor ácido. Entre otras características que encontramos en varios poemas de Risério: el multilingüismo (en este caso, pasajes en latín y alemán) y la erudición. Pero erudición siempre acompañada de coloquialismo, vulgaridad y (re)invención del lenguaje. En un poema, Góngora; en otro, coño.

En su poesía, como en la de Leminski, a veces la seducción del ritmo y la sonoridad del lenguaje coloquial los acerca a ciertas facilidades de la llamada «poesía marginal», contemporánea de su generación. Pero en ambas el ingenio y la sorpresa acaban marcando la diferencia. Como en este poema, llamado, acertadamente, «Leminskiana» (especialmente en la palabra inventada en el último verso):

Querido Enigma:

estoy borracho.

Voy, como se dice,

pisando alas.

me detengo en una estrella

y sorteo el mar.

Pero extraño

–y mucho–

ñande (nuestro)

lenjaguar.

Neologismos como «linjaguar / lenjaguar» (cuya inesperada solución es el intercambio de las dos últimas sílabas de la palabra «linguajar / lenjaguar» –un salto de jaguar en el lenguaje) son frecuentes en la poesía de Risério. Se encuentran en diversos poemas y se producen mediante diversos procedimientos: palabras compuestas, palabras que, al sacarlas de contexto, adquieren nuevo significado, sustantivos que se convierten en verbos, etc.

Algunos ejemplos en varios versos de sus poemas: flamestrelágrima («Dêuteros Hélios»); medocracia, absoleto, parlamentira patriotária, reformesmo («Cara Pintada»); juventura («Diário de Juventura»); difácil («Declaração 2»); estrelatim, estrelince («O Estrelista»); altruístmos («Delirium Semens»); o coração grisalha («Fim de Caso 6»), entre otros.

La inquietud y el inconformismo con las limitaciones del lenguaje («El habla quema la lengua / El habla mata el secreto» [Vía Bambara 1]) corresponden a un inconformismo con el mundo y una constante revisión crítica de la historia. Poemas como «Visiones del paraíso» (obvia alusión al libro homónimo de Sérgio Buarque de Holanda), «¿Bandido y bueno?», «Nusquama pindorama», «Via Campanella», «El triángulo histórico», «Poema de catequesis 1» y «Poema de catequesis 2» son algunas de las manifestaciones de esta revisión crítica de la historia y la proyección fuera del lugar y del tiempo. Es decir: utopía –«ningún lugar», «países incognoscibles». La poesía de Risério se mueve entre el elogio escéptico del goce y la heurística de lo incognoscible («Esperaré cosas imposibles», en el poema «Vieiravesso» [una inversión de un pasaje del Padre Vieira]).

Mencioné una poética antropológica en la poesía de Risério. Parece algo obvio, considerando que es antropólogo. Pero esta relación entre poesía y antropología tiene en él matices propios.

¿Cuáles son esos matices?

Lo sabremos el próximo domingo.

(Continuará…)

*Julio Mendonça es doctor en Comunicación y Semiótica por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Fue coordinador del Centro de Referencia Haroldo de Campos. Editó los libros Poesia (Im)Popular Brasileira (2012, Qué pós-utopia é esta? (2015) y Poesia visual brasileira e argentina: uma antologia (2023). Ha publicado Democratizar a participação cultural (2017).