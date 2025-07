Hernandarias, de Irina Ráfols

He leído la novela Hernandarias (Asunción, El Lector, 2025), de Irina Ráfols y estuve esperando la aparición de los tomos 2 y 3 para comentarla en su totalidad, pero como Irina no hace las cosas a medias, se está demorando porque se encuentra investigando exhaustivamente. Ella es del tipo de escritoras que pone al servicio de la obra su imaginación inagotable con el resultado de sus investigaciones sobre el tema que haya elegido. Quien haya leído su Alcaesto, historia de un aprendiz de alquimia (Asunción, Criterio, 2009), podrá corroborarlo.

En esta nueva novela, Hernandarias se muestra como un hombre apreciado, valiente y aplomado. Su vida transcurre en el tiempo de la colonia, cuando los españoles eran ciudadanos de primera y los criollos no tenían el mismo poder. Todo se desarrolla en este reino que, como pariente pobre, integraba la Gobernación del Río de la Plata, parte del gran Virreinato del Perú. En Paraguay no había metales preciosos, minas de oro y plata, ni tampoco diamantes ni esmeraldas que hicieran suspirar a esos españoles que habían soñado con calles pavimentadas con adoquines de oro y se encontraron hollando barro y detritus del monte, cuando no se hundían en pantanos de arenas movedizas. La desilusión fue amarga, los sueños de opulencia de los hidalgos murieron, pero no cejaron en sus ambiciones. Ni siquiera riquezas del reino vegetal parecía tener Paraguay, hasta que los jesuitas encontraron la yerba mate.

«Eraxái queda inmóvil, cohibido contra su propia voluntad, se deja colocar el collar con la cruz como un gato fascinado por la repulsión de la cercanía humana. Hernán se levanta, mira al nativo que le clava la mirada herida desde el suelo, como si se sintiera profanado en cuerpo y alma. Tan profanado que pide a sus dioses, con todas las fuerzas de su corazón, que el rocshe aquel se vaya inmediatamente, porque está a punto de soltar una lágrima de tanta humillación».

¿Cómo vivían los indios en las reducciones? ¿Cómo vivían los que no estaban reducidos? ¿Qué pensaban y sentían los curas jesuitas de esta misión? ¿Eran seres angelicales o tenían defectos como todos los humanos? ¿Estaban conformes con haber abandonado España para vivir entre paganos? ¿Eran ambiciosos, eran codiciosos?

Esas mismas preguntas se hace Irina Ráfols, y responde a todas, describiendo la ira de los hombres, los de Dios y los de Tupá. Su escritura es precisa, nada en su prosa es superfluo. Hay un personaje femenino y es notable cómo la autora dosifica la pasión que surge entre ella y Hernandarias, dejando abiertas las expectativas para los tomos que vienen y que serán tan apasionantes como el primero.

Irina Ráfols

Hernandarias

Editorial El Lector

Asunción, 2025

160 pp.

*Irina Ráfols (Montevideo, Uruguay, 1967) es licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Asunción, periodista, docente, instructora de talleres literarios y escritora. Radicada desde 1989 en Paraguay, ha publicado Esperando en un café (Servilibro, 2004), Abulio, el inútil (Arandurã, 2005), Desde el insomnio (Arandurã, 2005), Alcaesto (Criterio, 2009), El Hombre Víbora (El Lector, 2013, novela galardonada con el Premio Roque Gaona), Cuadros parlantes (Criterio, 2015), Palabra al borde (Servilibro, 2019), Encuentros cercanos (Rosalba, 2024) y Hernandarias (El Lector, 2025), entre otros libros.

*Lita Pérez Cáceres (María Amelia Pérez de Cabral, Asunción, Paraguay, 1940) es escritora y periodista. Ha trabajado en los diarios Noticias, ABC Color, Hoy y La Nación, entre otros, ha conducido programas de radio en las emisoras Ñandutí y Chaco Boreal y ha publicado María Magdalena María (Intercontinental, 1997), Encaje secreto (Intercontinental, 2002), Mi vida con Herminio Giménez (Servilibro, 2005), Cuentos del 47 y de la dictadura (Criterio, 2008), Cartas de amor y otros cuentos (Fausto, 2010), Memorias de Areguá (Criterio, 2015), Circo Desolación (Servilibro, 2012), Sueños a la intemperie (Servilibro, 2016), Mestiza (Servilibro, 2023) y Cartas a Fernando (Fausto, 2024), entre otros libros.